Calor de mais de 30°C antecede nova mudança do tempo por frente fria em SP; saiba o que esperar

Uma nova frente fria avança pelo Centro-Sul do Brasil e traz mudança do tempo a partir da quarta-feira, 29, em São Paulo. Antes disso, o calor de mais de 30°C se espalha pelo estado, com temperaturas até 10°C acima da média.

O estado de São Paulo vai enfrentar uma nova mudança no tempo nesta semana, com a chegada de uma frente fria na quarta-feira (29). Antes disso, uma condição pré-frontal é estabelecida e as temperaturas sobem em todo o território paulista, com máximas acima dos 30°C, que podem ficar próximas dos 40°C nas localidades mais a oeste. As temperaturas máximas podem ficar até 10°C acima da média desta época do ano.

Tempo firme e calor até o meio da semana em SP

O processo de formação de uma frente fria e seu avanço ao longo do início desta semana, favorece o escoamento dos ventos de norte que transportam o ar mais quente para o centro-sul do Brasil. Essa condição é potencializada na Região Sudeste na terça (28) e quarta-feira (29) devido a aproximação da frente fria, que passa a atua sobre o Paraná e o Mato Grosso do Sul.

Temperatura máxima prevista para quarta-feira, 29 de julho.

Como consequência, as temperaturas sobem, principalmente as máximas, que podem facilmente passar dos 30°C no estado de São Paulo, podendo atingir valores próximos dos 40°C no oeste na quarta-feira (29). No mesmo dia, o norte paulista tem previsão de 34 a 36°C de temperaturas máximas, e o centro, sul e leste de 31 a 33°C.

Anomalia de temperatura em relação à previsão da temperatura máxima na quarta-feira, 29 de julho.

Essas temperaturas representam até 10°C acima da média na faixa leste do estado de São Paulo, onde a média climatológica é mais baixa no inverno. No oeste e norte, essa representação em torno do histórico fica de 2 a 5°C acima.

Frente fria chega e muda o tempo em parte de SP

A chegada da frente fria acontece no fim da tarde da quarta-feira (29), com aumento da nebulosidade e da formação de instabilidades, que provocam pancadas de até forte intensidade no sul e regiões próximas à divisa com o Paraná. No oeste do estado de São Paulo, há alerta para o risco de tempestades.

Previsão de chuva para a o fim da tarde da quarta-feira, 29 de julho.

A chegada da frente fria pode gerar aumento da intensidade dos ventos que não trazem risco de transtornos, com rajadas de no máximo 50 km/h. No entanto, isso é o suficiente para levantar muita poeira.

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No período da noite, a frente fria enfraquecida muda o tempo na região da capital paulista. No entanto, não é uma mudança drástica e há chance de pouca chuva, com previsão de pancadas de curta duração e de até moderada intensidade. No oeste, há potencial de chuvas de fraca a moderada intensidade. Já no restante do estado, a período da noite será de tempo mais firme.

Agora, com a passagem da frente fria, uma massa de ar frio muda o tempo novamente, mas somente no leste do estado, uma vez que o sistema atua de forma mais oceânica, transportando o ar mais frio e a umidade do mar.

Assim, na quinta-feira (30), o tempo fica nublado e com chuva de fraca a moderada intensidade da porção sul a região do Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo, passando para a região da capital e até Sorocaba e Campinas. O frio retorna e as máximas variam de 19 a 20°C, uma queda de mais de 10°C de um dia para o outro.

Temperatura máxima prevista para quinta-feira, 30 de julho.

Já no restante do estado de São Paulo, o tempo segue firme e com temperaturas máximas de até 38°C.

A semana termina, com o frio restrito ao leste, mas as chuvas mais restritas às regiões litorâneas.