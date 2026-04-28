Mais que um mito: ciência confirma polvo gigante de 19 metros que dominava os oceanos na era dos dinossauros

Fósseis analisados com uma técnica pioneira revelam duas espécies de polvos gigantes que mediam até 19 metros e caçavam nos mesmos mares que os mosassauros.

Aquilo que durante séculos se acreditou ser um ser mitológico na verdade habitou o nosso planeta... mas não coexistiu com nenhum ser humano.

Lendas escandinavas falavam de um monstro tentacular capaz de afundar navios inteiros. Júlio Verne o colocou contra o Capitão Nemo. Hollywood o transformou em um vilão recorrente. Durante séculos, o kraken foi aquela criatura impossível que os marinheiros juravam ter visto, e que os cientistas descartavam como produto do delírio dos piratas, alimentado por rum barato. Até agora.

Uma equipe de paleontólogos japoneses acaba de publicar evidências que derrubam séculos de ceticismo. Vestígios fósseis de duas espécies de polvo gigante mostram que, há cerca de 100 milhões de anos, o período Cretáceo fervilhava de cefalópodes com até 19 metros de comprimento. Eles não eram meras curiosidades marinhas: eram predadores de topo, provavelmente os maiores invertebrados que já caminharam (ou rastejaram) neste planeta.

Reconstruindo um monstro a partir de uma mandíbula

O estudo se baseia em 27 mandíbulas fossilizadas recuperadas no Japão e na Ilha de Vancouver, no Canadá. Os polvos geralmente não deixam vestígios nas rochas: seus corpos moles se desintegram antes que o sedimento tenha a chance de preservá-los. Tudo o que resta, se tivermos sorte, são esses fragmentos duros em formato de bico de papagaio.

Os pesquisadores compararam as mandíbulas com as de polvos modernos e calcularam que os maiores espécimes, denominados Nanaimoteuthis haggarti, mediam entre 7 e 19 metros. Para se ter uma ideia, um ônibus comum tem pouco mais de 12 metros de comprimento.

O maior polvo já registrado é um exemplar de polvo-gigante-do-pacífico (Enteroctopus dofleini), que atingiu um peso de 272 quilos e uma envergadura de 9 metros.

A inovação técnica também é significativa. A equipe desenvolveu um método que chamaram de "mineração digital de fósseis": usando cortes com precisão milimétrica e escaneamentos assistidos por Inteligência Artificial (IA), eles localizaram fragmentos escondidos na rocha sem quebrá-la. Isso levou à descoberta de 12 novas mandíbulas que estavam ocultas.

O detalhe mais arrepiante é outro: as marcas de desgaste (rachaduras, bordas arredondadas, lascas) indicam que essas criaturas usavam seus bicos rotineiramente para esmagar conchas e ossos. Elas não comiam plâncton. Elas comiam coisas grandes.

O que mudaria se o kraken não fosse uma lenda?

A descoberta força uma reformulação da cadeia alimentar oceânica do Cretáceo. Até então, mosassauros, plesiossauros e grandes tubarões ocupavam os primeiros lugares. Agora, um competidor formidável surgiu: um invertebrado que os desafia pela posição de predador alfa do fundo do mar.

Os mosassauros eram répteis marinhos (não dinossauros) intimamente relacionados aos lagartos e serpentes modernos. Eles ocupavam o topo da cadeia alimentar.

Se o tamanho máximo estimado for confirmado, N. haggarti se tornará o maior invertebrado já registrado, superando facilmente a lula-gigante moderna, que raramente atinge 12 metros.

A ciência, mais uma vez, está atrasada. O que durante séculos foi apenas uma história de taberna e a capa de um livro infantil para assustar crianças agora tem um bico, um nome científico e uma data no calendário geológico.

Os marinheiros da antiguidade nunca viram um: ele foi extinto junto com os dinossauros.

Mas a lenda, suspeitosamente precisa em tamanho e forma, sugere que o subconsciente coletivo tem uma memória mais longa do que imaginamos. Talvez o kraken não tenha nascido da imaginação. Talvez alguém, em algum momento, o tenha visto caminhando no fundo do mar.

Referência da notícia

Ikegami, S., Mutterlose, J., Sugiura, K., Takeda, Y., Oguz Derin, M., Kubota, A., Tainaka, K., Harada, T., Nishida, H., & Iba, Y. (2026). Giant finned octopuses of the Late Cretaceous. Science.