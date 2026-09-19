O maior iceberg do Ártico desde 2020 se desprendeu da Groenlândia no mês passado e está em movimento
Em agosto, um enorme iceberg de mais de 76 km² desprendeu-se de uma das maiores geleiras da Groenlândia e, em seu trajeto, chocou-se contra uma pequena ilha rochosa, sem chegar a se partir em blocos.
O desprendimento de icebergs das geleiras da Groenlândia durante o verão é um fenômeno bastante comum que, segundo os especialistas, ocorre todos os anos e é uma parte "normal" do comportamento dos grandes sistemas de gelo.
O iceberg — tecnicamente chamado de ilha de gelo devido ao seu tamanho e ao topo plano — media pouco mais de 76 quilômetros quadrados quando se desprendeu. Isso equivale aproximadamente ao tamanho de Saint Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas, segundo os pesquisadores.
De acordo com a equipe, isso representou o maior desprendimento da geleira Petermann desde 2012.
Não foi a ruptura que todos esperavam
Um estudante de doutorado da Universidade de Ottawa chamado Adam Garbo foi o primeiro a detectá-lo, em 4 de agosto, utilizando imagens de satélite da Agência Espacial Europeia.
Garbo e seus colegas vinham observando a geleira de perto porque haviam se formado várias rachaduras importantes que, segundo eles acreditavam, estavam prestes a atravessar a língua de gelo. No entanto, segundo Garbo, a geleira se rompeu a partir de uma rachadura completamente diferente, à qual ninguém havia dado muita atenção.
"O que nos surpreendeu foi que o desprendimento ocorreu devido a uma fratura diferente, resultando em uma ilha de gelo menor do que havíamos previsto inicialmente", disse ele.
A equipe também afirmou que essas rachaduras originais ainda existem, e espera-se que duas delas liberem ilhas de gelo de aproximadamente 94 e 84 quilômetros quadrados, respectivamente, em algum momento — embora ninguém saiba dizer com certeza quando exatamente.
Após se desprender, o iceberg desceu pelo fiorde Petermann em direção ao estreito de Nares a uma velocidade de cerca de três quilômetros por dia, segundo o glaciologista Mauri Pelto, do Nichols College, que o monitorava por meio de imagens Landsat da NASA e do USGS. Em seguida, ele colidiu diretamente com a ilha Joe, um pequeno afloramento rochoso situado bem na saída do fiorde.
Uma colisão que não deveria ter resistido
Esta não é a primeira vez que um iceberg colide com a Ilha Joe. Em 2010, um bloco de gelo do mesmo glaciar atingiu a ilha e a partiu nitidamente em duas partes.
Além disso, segundo Pelto, os icebergs de Petermann costumam ser mais finos e frágeis do que aqueles que se desprendem de outros glaciares da Groenlândia; por isso, havia uma grande probabilidade de que este também se quebrasse.
No entanto, segundo Garbo, não foi bem assim. A equipe vinha "observando atentamente" e ficou "impressionada pelo fato de ele ter sobrevivido à interação sem se fragmentar ainda mais". Naquele momento, estimava-se que o iceberg tivesse menos de 150 metros de espessura.
As imagens de satélite mostraram que ele girava, afastando-se da Ilha Joe e deslocando-se para o sudoeste, entrando no Estreito de Nares.
Segundo os pesquisadores, ele se enfraquecerá gradualmente devido às marés, às correntes e ao derretimento, até finalmente se partir em pedaços menores — alguns dos quais poderão percorrer longas distâncias pelas águas do Ártico e representar um risco para as embarcações.
Referência da notícia
NASA Earth Observatory/ScienceDaily. (2026). Giant Greenland iceberg slams into Joe Island and survives.