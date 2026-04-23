Novos satélites rastreiam a trajetória do degelo na Antártica e fornecem pistas inéditas

Uma rede de satélites GNSS e 13 estações na plataforma de gelo de Ross possibilitaram reconstruir como uma intrusão de ar quente e úmido coincidiu com a intensificação da turbulência atmosférica e um forte episódio de derretimento da superfície.

Novos satélites rastreiam a trajetória do derretimento do gelo na Antártica, fornecendo pistas sem precedentes.

A temperatura do oceano é frequentemente considerada a responsável pelo início do derretimento das plataformas de gelo da Antártica; no entanto, um estudo recente mostra como o derretimento do gelo começa na atmosfera. Na plataforma de gelo de Ross, uma das maiores do planeta, pesquisadores encontraram evidências de que o ar também pode desencadear eventos extraordinários de derretimento na superfície.

A chave foi observar um fenômeno difícil de detectar em um dos ambientes mais hostis do mundo: a turbulência atmosférica. Um estudo mostra que sinais de satélite normalmente usados para posicionamento e navegação também podem ser transformados em sensores remotos das condições do ar acima do gelo.

Grande evento de derretimento na plataforma de gelo Ross, na Antártida, relacionado ao aumento da turbulência atmosférica. Fonte: Mondal, et al. (2026).

Este não é um detalhe técnico insignificante. Se uma plataforma de gelo como a Ross perder estabilidade, isso altera a forma como o gelo continental libera massa no oceano, com implicações diretas para a futura elevação do nível do mar. E é por isso que este resultado, embora baseado em um evento de 2016, abre uma via muito atual para o monitoramento de regiões polares remotas em tempo quase real.

A plataforma Ross, uma peça crítica do sistema antártico

A plataforma de gelo Ross é uma enorme plataforma flutuante presa à borda oeste da Antártica. Sua função é servir de contraforte para a camada de gelo continental, retardando parte do fluxo de gelo que, de outra forma, seria mais facilmente liberado no mar.

Normalmente, esses tipos de plataformas de gelo sofrem erosão principalmente por baixo, quando a água oceânica mais quente penetra em suas cavidades subaquáticas e promove o derretimento basal. Essa é a imagem clássica do problema físico.

Mas em janeiro de 2016, algo diferente aconteceu em Ross: um evento incomum de derretimento na superfície superior da plataforma de gelo, associado à entrada de ar quente e úmido. Essa característica é crucial porque desloca parte da explicação do oceano para a atmosfera.

Tal estudo, publicado há algumas semanas na revista Geophysical Research Letters, concentra-se precisamente nessa mudança de perspectiva. Em vez de simplesmente perguntar quanto calor veio do mar, ele questiona como o ar estava organizado acima da plataforma durante o evento e qual o papel que a turbulência pode ter desempenhado no reforço do derretimento da superfície.

Como uma rede GNSS acabou lendo a atmosfera polar

Os Sistemas Globais de Navegação por Satélite, ou GNSS em inglês, incluem constelações como o GPS. Eles são associados ao posicionamento, mapeamento e sincronização, mas, neste caso, foram usados para outra tarefa: rastrear o sinal deixado pelo vapor de água à medida que as ondas se propagam entre os satélites e as estações no gelo.

O Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, na sigla em inglês) consiste em redes ou "constelações" de satélites que orbitam a Terra com o objetivo de fornecer informações autônomas de posicionamento espacial com cobertura global (por exemplo, o GPS no aplicativo do seu celular).

O princípio físico é o seguinte: o vapor de água na baixa atmosfera introduz um pequeno atraso no sinal GNSS; se esse atraso mudar entre as estações e também variar ao longo do tempo, essas diferenças permitem inferir como a umidade está distribuída no ar acima da plataforma.

A camada de gelo voltada para o mar pode atingir entre 15 e 50 metros de altura; é verdadeiramente extraordinária, de tirar o fôlego. Créditos: Ríos Del Planeta

Em uma atmosfera relativamente calma, a distribuição do vapor de água tende a ser mais homogênea. Quando a atmosfera se torna turbulenta, essa distribuição se torna mais heterogênea, e essa irregularidade espacial é registrada nos sinais.

Para este estudo, os autores utilizaram uma rede de 13 receptores GNSS instalados na plataforma de gelo de Ross durante o verão austral de 2015–2016 e estimaram uma função de estrutura espacial e temporalmente variável para quantificar a intensidade relativa da turbulência.

O que o grande episódio de fusão de janeiro de 2016 revelou

O sinal mais forte do estudo surge ao comparar o período de derretimento com as condições típicas. Durante esse episódio anômalo em janeiro de 2016, a turbulência atmosférica estimada foi aproximadamente quatro vezes maior que o normal.

De acordo com a interpretação dos pesquisadores, essa turbulência intensificada pode ter contribuído para a mistura da massa de ar quente e úmido vinda do Oceano Antártico, exacerbando, assim, o derretimento da superfície. Ela não é apresentada como um detalhe menor, mas como um componente ativo do evento.

O estudo não contradiz o que já se sabe sobre o afinamento e o recuo das grandes plataformas de gelo da Antártica devido ao desprendimento de icebergs e ao derretimento basal associado às águas oceânicas quentes e salinas. O que ele acrescenta é mais uma via de perda de massa: o derretimento superficial acelerado pelo ar quente, úmido e turbulento.

Essa conclusão é importante porque nos obriga a considerar a estabilidade da plataforma de gelo de Ross como resultado de uma interação entre o oceano, o gelo e a atmosfera. Em outras palavras, não basta monitorar apenas o que acontece abaixo da plataforma de gelo; também devemos medir cuidadosamente o estado do ar que circula acima dela.

Uma nova forma de monitorar regiões remotas e perigosas

Uma das vantagens do método é tanto prática quanto científica. A plataforma de gelo de Ross está localizada em uma região remota e perigosa para observações in loco, portanto, ter uma rede de satélites capaz de funcionar como um sensor atmosférico oferece uma maneira de monitorar remotamente áreas onde a instalação e a manutenção de instrumentos meteorológicos convencionais são muito mais difíceis.

O avanço, portanto, reside não apenas na reconstrução de um evento passado, mas também na demonstração de uma nova aplicação das redes GNSS para monitorar a "saúde" de grandes massas de gelo por meio da observação da atmosfera circundante.

O Observatório Haystack do MIT (Massachusetts Institute of Technology) também está desenvolvendo e testando instrumentação complementar, como o Seismo-Geodetic Ice Penetrator (SGIP), e planeja estender essa abordagem para monitorar o derretimento do gelo na camada de gelo da Groenlândia. Isso sugere uma aplicação mais ampla para a técnica.

O SGIP é um instrumento científico de alta tecnologia projetado para ser lançado de aviões, perfurar a plataforma de gelo como um dardo e permanecer firmemente ancorado para monitorar remotamente a estabilidade do gelo.

Essa técnica registra as vibrações, flexões e pequenos "terremotos" que o gelo sofre devido a forças externas. Ela elimina o risco para humanos, evitando a necessidade de pousar ou caminhar sobre o gelo perigoso.

Satélites de navegação, combinados com redes instaladas no gelo, podem revelar a trajetória atmosférica de um evento de derretimento. E na Antártica, onde cada novo sinal é crucial, essa capacidade fornece pistas sem precedentes sobre como alguns dos eventos mais sensíveis do sistema climático polar são desencadeados.

Referências da notícia

Major Melting Event on the Ross Ice Shelf, Antarctica, Connected With Enhanced Atmospheric Turbulence. 27 de fevereiro, 2026. Mondal, et al.

Investigating Antarctic ice shelf melting with global navigation satellite systems. 23 de março, 2026. Nancy Wolfe Kotary.