Cavalo de quase dois metros entra para o Guinness como o mais alto do mundo

Hugo, da raça Shire, mede 1,99 metro e conquistou reconhecimento internacional aos quatro anos; animal inglês ainda pode crescer e se aproximar do maior cavalo já registrado na história.

Hugo se tornou o cavalo vivo mais alto do mundo. Crédito: Divulgação/Guinness World Records 2027

Um cavalo de quatro anos e quase dois metros de altura acaba de conquistar um lugar no Guinness World Records. Hugo, um animal da raça Shire que vive na Inglaterra, foi oficialmente reconhecido como o cavalo vivo mais alto do mundo, ocupando um título que estava sem detentor havia cinco anos.

O animal mede 1,99 metro da cernelha (região localizada entre o pescoço e o dorso e utilizada como referência para medir cavalos) até o chão. A altura foi confirmada por um veterinário e não considerou as ferraduras utilizadas pelo animal.

Apesar das dimensões impressionantes, Hugo é conhecido pelos responsáveis como “big softie”, expressão em inglês que pode ser traduzida como “gigante dócil”. Ele vive em Towcester, no condado de Northamptonshire, na propriedade da família Masters, dedicada à criação e preservação de cavalos da raça Shire.

Crescimento surpreendeu criadores

Brett Masters, um dos proprietários, adquiriu Hugo quando o cavalo tinha apenas 18 meses. Na época, não havia indícios claros de que o jovem animal se transformaria em um exemplar tão grande. Conforme cresceu, porém, suas dimensões começaram a chamar atenção.

O desenvolvimento acelerado tornou Hugo conhecido na região e acabou chegando aos responsáveis pelo Guinness World Records. A organização procurou os proprietários para realizar o processo necessário para verificar oficialmente as dimensões do animal e reconhecer o novo recordista.

O título estava vago desde 2021, após a morte de Big Jake, um cavalo da raça Belgian Draft que durante anos foi reconhecido como o mais alto entre os animais vivos. Big Jake era aproximadamente dez centímetros mais alto que Hugo.

Recorde histórico ainda pertence a outro cavalo

Ser o maior cavalo vivo, no entanto, não transforma Hugo no maior já documentado. O recorde histórico continua pertencendo a Sampson, também conhecido posteriormente como Mammoth, um cavalo da mesma raça Shire que viveu na Inglaterra durante o século 19.

Big Jake, cavalo que anteriormente ostentava o título de maior do mundo, media 2,13m. Crédito: Texas Blog

Sampson alcançou cerca de 20 centímetros a mais do que a altura atual de Hugo. Nascido em 1846, o animal tornou-se uma referência histórica entre cavalos de grandes dimensões e permanece como o maior exemplar registrado pelo Guinness.

Hugo ainda pode diminuir essa diferença. Aos quatro anos, ele não atingiu necessariamente seu tamanho definitivo. Segundo seus responsáveis, o desenvolvimento do animal tem sido mais acelerado do que o observado normalmente entre outros integrantes da raça.

Hugo ainda pode crescer por vários anos

A expectativa é que o novo recordista continue crescendo até aproximadamente oito anos e meio. Isso significa que ainda há vários anos de desenvolvimento pela frente, embora não seja possível determinar qual será sua altura quando chegar à fase adulta.

Por causa das dimensões e do ritmo de crescimento, Hugo recebe acompanhamento especializado e mantém uma rotina de cuidados comparada pelos proprietários à de um atleta de alto rendimento. A atenção busca garantir que o desenvolvimento de um animal desse porte ocorra de maneira adequada.

Agora, além de acompanhar a saúde e o crescimento do cavalo, os responsáveis observam até onde Hugo poderá chegar. Por enquanto, ele ostenta oficialmente o título de cavalo vivo mais alto do planeta, e ainda tem alguns anos para tentar se aproximar do recorde histórico de Sampson.