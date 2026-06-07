O perigo invisível: Partículas tóxicas de incêndios florestais viajam muito mais longe do que você imagina

Os incêndios florestais não terminam quando as chamas são extintas, uma vez que as partículas tóxicas ultrafinas podem permanecer no ar durante bastante tempo e deslocar-se vários quilômetros: aqui estão os detalhes.

O fumo dos incêndios florestais contém partículas que são muito prejudiciais para a saúde e que permanecem no ar durante muito tempo. Além disso, estas partículas são transportadas com relativa facilidade.

Todos sabemos que, quando um grande incêndio florestal assola uma região, toda a atenção costuma centrar-se no avanço do fogo, nas evacuações e nos danos materiais, mas os impactos permanecem por muito mais tempo e, em muitos casos, não são visíveis, tal como comprovado por vários estudos recentes.

Um deles foi realizado por um grupo de engenheiros civis da Universidade da Califórnia, que conseguiram demonstrar como certas partículas tóxicas geradas após os incêndios podem permanecer suspensas no ar durante meses e deslocar-se muito mais longe do que se pensava inicialmente.

Neste caso, os cientistas analisaram a qualidade do ar após os incêndios devastadores que afetaram várias zonas da área de Los Angeles em 2025 e detetaram a presença prolongada de nanopartículas de cromo hexavalente, uma substância conhecida pelos seus efeitos nocivos para a saúde humana.

O que são nanopartículas e por que preocupam os cientistas?

As nanopartículas são partículas extremamente pequenas, milhares de vezes mais finas do que um fio de cabelo humano e esse é o principal problema. Graças ao seu tamanho minúsculo, podem penetrar profundamente nos pulmões e até chegar à corrente sanguínea, distribuindo-se por diferentes órgãos do corpo.

: 2025 wildfires were the costliest on record despite burning 16% less land.



335 million hectares burned (16% below average)

Insured losses: 38% of ALL natural hazard losses globally

300,000+ evacuations | 90+ deaths

Worst-hit: North America, Europe, South pic.twitter.com/pIyGFtqFwN — Insights | Integration️ (@con_nectinder) June 4, 2026

Os investigadores encontraram partículas de crómio numa forma química particularmente preocupante, como é o crómio hexavalente, também conhecido como crómio-6, uma substância classificada como cancerígena e associada a doenças respiratórias.

Estas partículas podem viajar até 15 quilômetros

Os modelos atmosféricos utilizados pelos investigadores indicam que as nanopartículas puderam deslocar-se entre 10 e 15 quilômetros a partir das áreas afetadas pelos incêndios, pelo que locais situados relativamente longe do foco do incêndio poderão ter estado expostos a concentrações elevadas de poluentes sem que as pessoas tivessem consciência disso.

A capacidade destas partículas de permanecerem em suspensão durante longos períodos facilita o seu transporte pelo vento, alargando consideravelmente a área de influência de um incêndio.

Permanecem no ar muito mais tempo do que o esperado

Os cientistas detetaram níveis elevados destas partículas mesmo dois meses após os incêndios terem sido completamente extintos. Embora as concentrações tenham diminuído progressivamente com o passar do tempo, a investigação conclui que não regressaram aos níveis habituais até aproximadamente oito meses após o incêndio.

¿Por qué la gestión forestal? Las emisiones extraordinarias de CO2 en España, consecuencia de los incendios forestales de este verano, han disparado los niveles de carbono de 2025 en nuestro país por encima de los 5,5 millones de toneladas, superando los de los últimos 20 años. pic.twitter.com/hx3MbnfStN — Gabriel A. Gutiérrez Tejada (@Abies_gabriel) September 24, 2025

Isto põe em evidência que os riscos ambientais associados a um incêndio florestal podem prolongar-se durante grande parte do ano seguinte ao evento.

Os incêndios urbanos geram poluentes mais nocivos

Vários estudos demonstram como os incêndios que afetam zonas onde coexistem áreas naturais e urbanas apresentam riscos adicionais e muito graves.

Os incêndios florestais transformam-se em incêndios de outra natureza quando afetam as infraestruturas.

Quando o fogo atinge habitações, instalações industriais ou diversas infraestruturas, a combustão gera uma libertação muito mais completa de substâncias químicas do que a gerada pela vegetação.

Tais como, metais pesados, compostos orgânicos tóxicos, hidrocarbonetos aromáticos ou outras substâncias perigosas que podem incorporar-se com extrema facilidade no fumo e, posteriormente, depositar-se sobre qualquer tipo de superfície.

Os riscos para a saúde vão além do fumo

A exposição prolongada a partículas tóxicas provenientes de incêndios florestais preocupa muito os especialistas em saúde pública, uma vez que o cromo hexavalente tem sido associado inúmeras vezes a problemas respiratórios como a asma, bronquites prolongadas ou repetidas e o potencial de desenvolvimento de cancro do pulmão.

As pessoas mais vulneráveis são as mesmas que, em caso de alerta: as crianças, os idosos, as mulheres grávidas e as pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares pré-existentes.

Referência da notícia

Kleeman, M.J., Cappa, C.D., Green, P.G. et al. Airborne hexavalent chromium nanoparticles detected around cleanup zones for the 2025 Los Angeles wildfires. Commun Earth Environ (2026). https://doi.org/10.1038/s43247-026-03591-z