Entre o vapor e os vulcões: a tradição islandesa dos banhos geotérmicos

Mergulhar em águas quentes ao ar livre é um hábito profundamente enraizado na Islândia, onde natureza, bem-estar e comunidade se encontram. Saiba mais aqui!

A Lagoa azul encontra-se no meio de um terreno rochoso num campo de lava natural.

Paula Gonçalves Meteored Portugal 28/03/2026 11:07 6 min

Num mundo cada vez mais acelerado, a Islândia oferece um exemplo de como práticas simples podem ter um impacto profundo na qualidade de vida.

Entre vapor geotérmico, paisagens vulcânicas e conversas tranquilas dentro de água, os banhos islandeses revelam-se não apenas um hábito quotidiano, mas uma verdadeira expressão cultural que continua a moldar a identidade do país.

A chamada “cultura das piscinas e banhos geotérmicos” foi reconhecida pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade, destacando o seu valor social, cultural e histórico.

A energia geotérmica no quotidiano islandês

Situada sobre uma intensa atividade vulcânica, a Islândia possui uma enorme quantidade de fontes termais naturais.

Esta energia geotérmica é utilizada para aquecer casas, gerar eletricidade e, sobretudo, alimentar piscinas e lagoas de água quente espalhadas por todo o país.

Ao longo do tempo, estas águas tornaram-se parte integrante do estilo de vida islandês, oferecendo benefícios físicos e mentais e funcionando também como importantes espaços de convívio social.

Uma experiência típica de banho geotérmico na Islândia envolve o contraste entre o clima frio do exterior e a água quente e reconfortante das piscinas.

Em regiões montanhosas como Kerlingarfjöll, por exemplo, os banhos são alimentados por águas ricas em minerais, incluindo ferro, que lhes confere uma tonalidade característica e propriedades calmantes para a pele.

Estes banhos são valorizados não apenas pelo relaxamento que proporcionam, mas também pelos possíveis efeitos terapêuticos, como o alívio de irritações cutâneas ou a melhoria da circulação sanguínea.

Da natureza às famosas lagoas

Além das fontes naturais nas zonas remotas do país, existem também complexos geotérmicos famosos, como a Lagoa Azul (Blue Lagoon), cuja água rica em sílica tornou-se conhecida pelas propriedades benéficas para a pele.

A Lagoa Azul não é a única “piscina natural” de águas azuis leitosas de lama de sílica da Islândia, há algumas espalhadas pelo país, todas aquecidas por centrais geotérmicas.

A lagoa surgiu de forma inesperada, quando a água excedente de uma central geotérmica começou a acumular-se num campo de lava.Com o tempo, trabalhadores locais começaram a banhar-se ali e alguns relataram melhorias nas doenças de pele, despertando o interesse científico e levando à criação de uma clínica especializada na década de 1990.

Espaço de convívio e igualdade social

Contudo, o verdadeiro significado da cultura do banho islandês vai muito além dos benefícios físicos. As piscinas públicas são consideradas espaços democráticos e inclusivos, onde pessoas de diferentes idades, origens e profissões se encontram em pé de igualdade. Nestes locais, é comum ver famílias, amigos e até desconhecidos a conversar enquanto relaxam nas águas quentes.



Muitas vezes, os “hot tubs”, pequenas piscinas de água muito quente, funcionam quase como salas de debate informais, onde se discutem temas do dia-a-dia ou questões políticas.

Estima-se que cerca de 79% dos adultos islandeses frequentem piscinas públicas, demonstrando o papel central que estes espaços desempenham na vida social do país.

Existem mais de uma centena de piscinas espalhadas pelo território, muitas delas mantidas pelas comunidades locais e acessíveis a preços relativamente baixos.

Uma tradição transmitida de geração em geração

Esta rede de infraestruturas contribui para que o hábito de nadar e de frequentar banhos quentes seja transmitido de geração em geração.

A relação dos islandeses com a água começa desde cedo. As crianças são frequentemente levadas às piscinas ainda bebés, e aprender a nadar faz parte da educação escolar desde o início do século XX.

Com o passar dos anos, estas experiências ajudam a consolidar a piscina como um espaço familiar e social, onde diferentes gerações se encontram regularmente.

Outro aspeto importante desta tradição é o contacto direto com a natureza. Muitos banhos geotérmicos encontram-se em paisagens impressionantes, rodeadas por campos de lava, montanhas ou fumarolas vulcânicas.

Assim, o simples ato de mergulhar numa piscina quente pode transformar-se numa experiência quase meditativa, em que o silêncio e o vapor que se eleva da água contribuem para uma sensação de tranquilidade e bem-estar.

O reconhecimento pela UNESCO sublinha precisamente esta combinação única de natureza, saúde e comunidade.

A organização considera que a cultura das piscinas islandesas promove o bem-estar físico e mental, ao mesmo tempo que fortalece os laços sociais e o sentido de pertença entre os habitantes. Ao celebrar esta tradição, pretende-se também incentivar a sua preservação para as gerações futuras.