Entre o vapor e os vulcões: a tradição islandesa dos banhos geotérmicos
Mergulhar em águas quentes ao ar livre é um hábito profundamente enraizado na Islândia, onde natureza, bem-estar e comunidade se encontram. Saiba mais aqui!
Num mundo cada vez mais acelerado, a Islândia oferece um exemplo de como práticas simples podem ter um impacto profundo na qualidade de vida.
Entre vapor geotérmico, paisagens vulcânicas e conversas tranquilas dentro de água, os banhos islandeses revelam-se não apenas um hábito quotidiano, mas uma verdadeira expressão cultural que continua a moldar a identidade do país.
A chamada “cultura das piscinas e banhos geotérmicos” foi reconhecida pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade, destacando o seu valor social, cultural e histórico.
A energia geotérmica no quotidiano islandês
Situada sobre uma intensa atividade vulcânica, a Islândia possui uma enorme quantidade de fontes termais naturais.
Esta energia geotérmica é utilizada para aquecer casas, gerar eletricidade e, sobretudo, alimentar piscinas e lagoas de água quente espalhadas por todo o país.
Ao longo do tempo, estas águas tornaram-se parte integrante do estilo de vida islandês, oferecendo benefícios físicos e mentais e funcionando também como importantes espaços de convívio social.
Em regiões montanhosas como Kerlingarfjöll, por exemplo, os banhos são alimentados por águas ricas em minerais, incluindo ferro, que lhes confere uma tonalidade característica e propriedades calmantes para a pele.
Estes banhos são valorizados não apenas pelo relaxamento que proporcionam, mas também pelos possíveis efeitos terapêuticos, como o alívio de irritações cutâneas ou a melhoria da circulação sanguínea.
Da natureza às famosas lagoas
Além das fontes naturais nas zonas remotas do país, existem também complexos geotérmicos famosos, como a Lagoa Azul (Blue Lagoon), cuja água rica em sílica tornou-se conhecida pelas propriedades benéficas para a pele.
A lagoa surgiu de forma inesperada, quando a água excedente de uma central geotérmica começou a acumular-se num campo de lava.Com o tempo, trabalhadores locais começaram a banhar-se ali e alguns relataram melhorias nas doenças de pele, despertando o interesse científico e levando à criação de uma clínica especializada na década de 1990.
Espaço de convívio e igualdade social
Contudo, o verdadeiro significado da cultura do banho islandês vai muito além dos benefícios físicos. As piscinas públicas são consideradas espaços democráticos e inclusivos, onde pessoas de diferentes idades, origens e profissões se encontram em pé de igualdade. Nestes locais, é comum ver famílias, amigos e até desconhecidos a conversar enquanto relaxam nas águas quentes.
Muitas vezes, os “hot tubs”, pequenas piscinas de água muito quente, funcionam quase como salas de debate informais, onde se discutem temas do dia-a-dia ou questões políticas.
Estima-se que cerca de 79% dos adultos islandeses frequentem piscinas públicas, demonstrando o papel central que estes espaços desempenham na vida social do país.
Existem mais de uma centena de piscinas espalhadas pelo território, muitas delas mantidas pelas comunidades locais e acessíveis a preços relativamente baixos.
Uma tradição transmitida de geração em geração
Esta rede de infraestruturas contribui para que o hábito de nadar e de frequentar banhos quentes seja transmitido de geração em geração.
A relação dos islandeses com a água começa desde cedo. As crianças são frequentemente levadas às piscinas ainda bebés, e aprender a nadar faz parte da educação escolar desde o início do século XX.
Com o passar dos anos, estas experiências ajudam a consolidar a piscina como um espaço familiar e social, onde diferentes gerações se encontram regularmente.
Outro aspeto importante desta tradição é o contacto direto com a natureza. Muitos banhos geotérmicos encontram-se em paisagens impressionantes, rodeadas por campos de lava, montanhas ou fumarolas vulcânicas.
Assim, o simples ato de mergulhar numa piscina quente pode transformar-se numa experiência quase meditativa, em que o silêncio e o vapor que se eleva da água contribuem para uma sensação de tranquilidade e bem-estar.
O reconhecimento pela UNESCO sublinha precisamente esta combinação única de natureza, saúde e comunidade.
A organização considera que a cultura das piscinas islandesas promove o bem-estar físico e mental, ao mesmo tempo que fortalece os laços sociais e o sentido de pertença entre os habitantes. Ao celebrar esta tradição, pretende-se também incentivar a sua preservação para as gerações futuras.