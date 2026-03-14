Especialistas em meteorologia e climatologia alertam: nem toda a chuva é eficaz para acabar com a seca

Quando a chuva intensa se segue a vários meses de seca, muitas pessoas assumem que a seca acabou. No entanto, os meteorologistas alertam para o facto de o problema ser mais complexo do que parece à primeira vista.

A precipitação intensa concentrada num curto período de tempo não resolve o problema de uma seca prolongada.

Após meses praticamente sem precipitação, um período de chuva intensa leva frequentemente as pessoas a pensar que a seca terminou. Os reservatórios começam a encher, os campos recuperam a umidade e os rios aumentam o seu caudal.

No entanto, os especialistas em meteorologia e climatologia alertam para o facto de a relação entre a precipitação e a seca não ser tão simples como parece. Na realidade, uma chuva forte durante alguns dias não significa necessariamente que o problema da falta de água tenha desaparecido. Para que uma seca termine verdadeiramente, é necessário que estejam reunidas várias condições, muitas das quais dependem de fatores que vão para além de uma única tempestade.

Nem toda a chuva contribui para pôr fim a uma seca

Um aspeto fundamental é o momento e a distribuição da precipitação. Uma tempestade muito intensa pode fornecer em poucas horas a mesma quantidade de água que normalmente cai durante várias semanas, mas isso não garante que o défice hídrico seja resolvido.

Os especialistas observam que o que é verdadeiramente eficaz para inverter uma seca é a precipitação prolongada e regular durante semanas ou mesmo meses, como aconteceu na Península Ibérica e no norte de Marrocos no início de 2026.

Algumas análises indicam que uma ou duas semanas de chuva intensa dificilmente restauram os níveis dos reservatórios, enquanto uma recuperação significativa pode exigir um a dois meses de precipitação contínua.

O papel do solo: primeiro absorve, depois repõe

Após longos períodos de seca, o solo atua como uma esponja que tem de ficar saturada antes de a água chegar aos rios ou às albufeiras.

Isto significa que a primeira chuva repõe principalmente a umidade do solo, em vez de aumentar as reservas de água. Em muitas zonas afetadas pela seca, a água das primeiras chuvas mal contribui para o escoamento para os rios ou reservatórios.

Só quando o solo já está saturado é que se iniciam as entradas significativas nos sistemas hídricos.

O que acontece quando chove com demasiada intensidade e rapidez

Paradoxalmente, a chuva torrencial nem sempre é a melhor solução. Quando a água cai com muita intensidade num curto período de tempo, o solo pode tornar-se parcialmente impermeável, e grande parte da água escorre rapidamente para o mar ou provoca inundações.

Alguns especialistas resumem esta situação com uma frase simples: "chove muito, mas não chove bem". Este tipo de precipitação intensa pode aliviar temporariamente a situação, mas não garante uma recuperação duradoura dos recursos hídricos. É por isso que a chuva mais benéfica é uma chuva constante e bem distribuída.