Após 12 anos, cientistas identificam nova espécie de planta na Mata Atlântica

Descoberta na Serra do Padre Ângelo, em Minas Gerais, a Oplonia doceana é o primeiro registro do gênero no Brasil e destaca a relevância do médio rio Doce para biodiversidade.

A nova espécie representa o primeiro registro do gênero Oplonia no Brasil. Crédito: Paulo Gonella

Uma planta de flores vermelhas encontrada exclusivamente nos campos rupestres da Serra do Padre Ângelo, no médio rio Doce, em Minas Gerais, foi oficialmente reconhecida como uma nova espécie pela ciência após 12 anos de pesquisas. Batizada de Oplonia doceana, a planta representa o primeiro registro do gênero Oplonia no Brasil e amplia o conhecimento sobre a distribuição desse grupo de espécies na América do Sul. A descoberta foi publicada na revista científica Plant Systematics and Evolution.

A espécie ocorre entre os municípios de Conselheiro Pena e Alvarenga, em uma região que vem se destacando como um dos principais refúgios da biodiversidade da Mata Atlântica. Além de revelar uma planta inédita, o estudo reforça a relevância das montanhas do leste de Minas Gerais para a conservação de espécies raras e endêmicas.

A história da descoberta começou em 2013, durante uma expedição científica à Serra do Padre Ângelo. Desde a primeira coleta, os pesquisadores perceberam que se tratava de uma planta incomum, mas sua identificação se mostrou um desafio. Durante mais de uma década, especialistas compararam exemplares, revisaram estudos e consultaram coleções botânicas até confirmar que se tratava de uma espécie ainda desconhecida.

Parentesco inesperado amplia conhecimento sobre a flora sul-americana

Segundo o botânico Paulo Gonella, pesquisador do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) e primeiro autor do estudo, a confirmação encerra um longo trabalho de investigação. "Desde a primeira coleta, eu sabia que aquela planta era diferente. Passei muitos anos tentando descobrir sua identidade. É muito gratificante ver esse quebra-cabeça finalmente resolvido", afirma.

Além da novidade para a flora brasileira, a pesquisa revelou um resultado inesperado. Embora seja exclusiva dos campos rupestres do médio rio Doce, Oplonia doceana possui maior parentesco com uma espécie encontrada na Argentina e na Bolívia do que com qualquer planta conhecida no Brasil.

Até então, o gênero Oplonia era registrado apenas em países andinos, no Caribe, em Madagascar e em partes da América Central e da América do Sul, sem ocorrências confirmadas em território brasileiro.Para os pesquisadores, esse padrão de distribuição levanta novas questões sobre a evolução das plantas sul-americanas e pode ajudar a compreender como diferentes espécies se dispersaram ao longo da história do continente.

Homenagem ao rio Doce e alerta para conservação

O nome da nova espécie faz referência à bacia do rio Doce, onde ela ocorre. A escolha busca valorizar uma região frequentemente lembrada pelos impactos ambientais, mas que continua revelando uma riqueza biológica ainda pouco conhecida pela ciência.

Nos últimos dez anos, mais de 40 novas espécies de plantas foram descritas na Serra do Padre Ângelo e em montanhas vizinhas, além de diversos insetos e outros animais exclusivos da região. Apesar desse patrimônio natural, grande parte da área ainda não possui proteção oficial e enfrenta ameaças como incêndios, desmatamento e espécies invasoras.

Os autores classificaram Oplonia doceana como "Em Perigo de Extinção", de acordo com os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Restrita a poucas populações conhecidas, a planta vive em campos rupestres quartzíticos, um dos ecossistemas mais ameaçados e menos estudados da Mata Atlântica. Para Gonella, a descoberta demonstra que ainda existem muitas espécies desconhecidas e reforça a importância da pesquisa científica para orientar ações de conservação. "Só é possível proteger aquilo que conhecemos", conclui o pesquisador.