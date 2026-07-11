Com as suas folhas tenras e o seu aroma incomparável, o manjericão é a planta aromática imprescindível do verão numa varanda. Aqui ficam as dicas essenciais para obter uma planta vigorosa, bem frondosa e uma colheita abundante.

Guia de cuidados com o manjericão: 10 regras para mantê-lo verde, viçoso e perfumado até ao final do verão.

Mattia Sansone Meteored Itália 11/07/2026 20:52 8 min

Poucas plantas evocam tanto o verão como o manjericão. O aroma intenso das suas folhas recém cortadas é, há muito, um elemento indispensável da cozinha mediterrânica, apreciada em todo o mundo. Por si só, realça um prato de massa, uma salada, uma bruschetta ou um molho.

É o ingrediente principal do pesto, um dos condimentos mais famosos e apreciados. O manjericão é também amplamente cultivado em vasos, em varandas e em hortas familiares.

O manjericão comum (Ocimum basilicum) é uma planta herbácea anual da família das Lamiáceas, à qual também pertencem a salva, o alecrim e a hortelã. Originário da Ásia tropical, é hoje cultivado em quase todo o mundo graças ao seu aroma delicado e à sua facilidade de cultivo.

Para além da variedade mais comum, o manjericão genovês, reconhecível pelas suas folhas largas e pelo seu aroma suave e intenso, existem muitas outras variedades, como o manjericão de folhas de alface, o manjericão grego, o manjericão tailandês ou ainda as variedades de folhas roxas. Cada uma possui qualidades aromáticas e ornamentais que lhe são próprias.

Cultivar manjericão é simples e particularmente gratificante, mesmo para jardineiros iniciantes. No entanto, alguns erros frequentes podem comprometer rapidamente o seu crescimento e vigor. Aqui estão dez regras simples para manter um manjericão frondoso, bem verde e perfumado até ao final do verão.

1. Transplante o manjericão assim que o comprar

As plantas vendidas em supermercados ou em lojas de jardinagem são cultivadas em recipientes muito pequenos, concebidos mais para a sua comercialização do que para garantir o seu desenvolvimento a longo prazo.

Transplante o seu manjericão assim que o comprar.

Recomenda-se que se transplante o manjericão para um vaso maior assim que possível. Desta forma, as raízes terão mais espaço para se desenvolverem, enquanto o substrato reterá melhor a umidade.

2. Utilize um substrato de qualidade e divida o torrão

Na altura do transplante, o ideal é separar cuidadosamente o torrão com as mãos em duas ou mais partes, e depois replantar cada torrão num vaso distinto.

Utilize um substrato de qualidade e divida o torrão.

De facto, o vaso que compra contém frequentemente muitas mudas muito apertadas umas contra as outras. Se não forem separadas, acabam por entrar em concorrência, o que retarda o crescimento geral do manjericão. Utilizar um substrato universal de qualidade também ajudará a planta a crescer com vigor.

3. Escolha um local bem iluminado, mas evite a luz solar direta nas horas mais quentes

O manjericão gosta de luz, mas no verão, a luz solar direta pode ser demasiado intensa, sobretudo quando a planta é cultivada em vaso.

Escolha um local bem iluminado, mas evite a luz solar direta durante as horas mais quentes.

O ideal é colocá-la num local muito luminoso, onde possa aproveitar o sol nas horas mais frescas do dia, mas onde fique protegida durante os períodos de calor intenso.

4. Mantenha o substrato sempre ligeiramente úmido

O manjericão é uma das plantas aromáticas que menos tolera a falta de água. Bastam algumas horas de stress hídrico para que as suas folhas murchem e a planta perca todo o seu vigor.

Mantenha o substrato sempre ligeiramente úmido.

O substrato deve permanecer sempre ligeiramente úmido, sem nunca ficar encharcado, para evitar que as raízes apodreçam.

5. Retire as flores assim que estas surgirem

Quando o manjericão começa a produzir as suas espigas florais características, dedica grande parte da sua energia à formação de sementes.

Retire as flores assim que aparecerem.

Para prolongar a produção de folhas, recomenda-se retirar as flores assim que surgirem, cortando as espigas na base com uma tesoura limpa ou simplesmente com os dedos.

Colha as folhas da forma correta

Um erro muito comum consiste em colher apenas as folhas maiores.

Colha as folhas da forma correta.

Em vez disso, é preferível podar os rebentos jovens, cortando o caule logo acima de um par de folhas. A partir daí, a planta desenvolverá duas novas ramificações, tornando-se progressivamente mais frondosa e mais produtiva.

7. Evite molhar as folhas

Ao regar, recomenda-se deitar a água diretamente à base da planta, sem molhar a folhagem.

Evite molhar as folhas.

Com efeito, a umidade persistente nas folhas pode favorecer o desenvolvimento de doenças fúngicas, nomeadamente o míldio do manjericão, uma das doenças mais destrutivas para esta planta.

8. Esteja atento às lesmas e às pragas

As lesmas, os pulgões e outras pequenas pragas podem comprometer rapidamente a saúde do manjericão.

Mantenha as lesmas e as pragas sob controlo.

Recomenda-se inspecionar regularmente as folhas e colocar o vaso longe de zonas particularmente úmidas ou com vegetação densa, onde estes organismos costumam ser mais numerosos.

9. Opte pelo cultivo em vaso

O manjericão pode ser cultivado perfeitamente na horta, mas o cultivo em vaso permite controlar melhor a rega, a exposição ao sol e a qualidade do substrato.

Cultive-a num vaso.

Além disso, se as temperaturas se tornarem excessivas ou se estiverem previstas chuvas fortes, o vaso pode ser facilmente deslocado para um local mais adequado.

10. Colha as folhas regularmente

Pode parecer paradoxal, mas colher o manjericão regularmente estimula a planta a produzir novos rebentos e novas folhas.

Colha as folhas regularmente.

Se a colheita exceder as suas necessidades de manjericão fresco, as folhas podem ser congeladas, inteiras ou picadas, mantendo a maior parte do seu aroma. Também pode preparar pesto com antecedência e congelá-lo em pequenas porções, prontas a serem utilizadas ao longo do ano.

Uma colheita para saborear durante todo o ano

Ao contrário de muitas outras plantas aromáticas perenes, o manjericão é uma planta anual cujo crescimento se concentra nos meses de verão.

É o momento ideal para aproveitar ao máximo a sua extraordinária produtividade, seguindo estas dez regras simples. As folhas colhidas podem ser consumidas frescas ou conservadas, o que permite recriar o aroma e o sabor do verão nos seus pratos e receitas ao longo de todo o ano.