Recursos minerais de asteroides: rumo a uma guerra espacial? Como regulamentar a extração mineral?

Será que em breve estaremos extraindo do espaço os minerais que compõem os asteroides? Investidores e empresas privadas estão interessados, mas como essa mineração pode ser regulamentada legalmente?

Algumas empresas privadas já estão trabalhando em missões preliminares e novas tecnologias para explorar os recursos minerais de asteroides no espaço.

O que aconteceria se a próxima guerra fosse travada no espaço, especificamente em torno de asteroides, que se acredita conterem recursos minerais abundantes? De qualquer forma, investidores e empresas privadas já estão demonstrando interesse: qual seria o marco legal para essa mineração? Seria seguro para a vida na Terra?

Lítio, magnésio e cobre

Para explorar os recursos minerais disponíveis no interior de asteroides, empresas privadas já estão desenvolvendo projetos, segundo o site GEO. Por exemplo, a AstroForge lançou uma espaçonave projetada para extrair minerais de um asteroide antes que ele se perdesse. E em breve, lançará uma segunda.

A empresa Karman+ garantiu financiamento significativo para desenvolver capacidades de mineração, e os recursos obtidos serão alocados para infraestrutura orbital (como a Estação Espacial Internacional). Embora este seja ainda apenas um projeto e a mineração espacial pareça uma possibilidade remota, pesquisadores espanhóis também estão demonstrando interesse.

Os asteroides são, de fato, ricos em diversos minerais: lítio, magnésio e cobre, em particular, que são essenciais para a fabricação de sistemas de energia renovável, mas também para o setor de transportes e novas tecnologias. Alguns podem até conter grandes quantidades de ouro!

Daí o crescente 'apetite comercial' dos investidores, e até mesmo dos países, visto que quase todos os projetos em andamento provêm de empresas registradas nos Estados Unidos.

Rumo a um quadro jurídico internacional?

No entanto, atualmente não existe um arcabouço legal ou de governança ambiental para gerenciar essa atividade de mineração, como revelou a pesquisadora Anna Marie Brennan, da Universidade de Waikato (Nova Zelândia). Em seu artigo publicado na revista Acta Astronautica, ela defende o estabelecimento de um mecanismo internacional independente para monitorar os recursos de asteroides.

Atualmente, a legislação que rege o ambiente espacial é muito limitada e baseia-se principalmente no Tratado do Espaço Exterior de 1967, que aborda a preservação do espaço sem ter força juridicamente vinculativa. A pesquisadora sugere que se busque inspiração em práticas existentes na Terra, como a International Seabed Authority (ISA), que supervisiona a mineração em águas internacionais.

Uma organização desse tipo no espaço poderia garantir o cumprimento das normas ambientais, facilitar a troca de dados e verificar se as operações de mineração atendem aos padrões éticos e legais.

A pesquisadora, no entanto, expressa preocupação com os perigos dessa exploração: destruir asteroides eliminaria seu valor científico, econômico e cultural. Além disso, os detritos espaciais resultantes poderiam se acumular e colidir com satélites em órbita da Terra, prejudicando assim as atividades humanas.

