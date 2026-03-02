Excesso de chuvas causa colapso em trechos urbanos e interrompe o fluxo de veículos em João Pessoa, PB; veja imagens

Pontes interditadas e deslizamentos muito perigosos marcaram um amanhecer caótico e chuvoso na cidade nordestina, exigindo enorme paciência dos condutores e ações imediatas das equipes públicas de segurança viária.

Chuvas em João Pessoa afetaram ponte e interditaram vias — Foto: Ewerton Correia / TV Cabo Branco

A manhã desta segunda-feira (02) expôs um cenário de alerta para os habitantes da capital paraibana. Devido a um intenso volume de precipitações que atingiu a cidade, diversas áreas de João Pessoa amanheceram com problemas estruturais graves e vias bloqueadas. As águas testaram os limites da infraestrutura urbana e transformaram o simples ato de sair de casa em um desafio para quem precisava chegar ao trabalho ou à escola nas primeiras horas do dia.

Os números ajudam a dimensionar o tamanho do impacto causado pela natureza, já que a cidade acumulou quase 125 mm de chuva em um intervalo curto de 24 horas. Como resultado direto dessa sobrecarga no sistema de drenagem e da saturação do solo, as autoridades precisaram isolar perímetros e intervir rapidamente para evitar consequências piores para a população afetada.

Danos estruturais comprometem a rotina nos bairros

Um dos eventos mais preocupantes foi registrado na ligação entre o Cristo Redentor e a região de Cruz das Armas. A ponte principal da Avenida José Tavares, que corta o leito do Rio Jaguaribe, não resistiu à força do temporal e sofreu um afundamento severo no asfalto. Por conta disso, o tráfego precisou ser imediatamente contido.

Dono de BYD em dias de chuva em João Pessoa: pic.twitter.com/to5PcOj1XG — JAMPA MIL GRAU (@jampamilgrau_) March 2, 2026

A chuva intensa também afetou diretamente quem mora nas redondezas da estrutura viária. O muro de uma casa localizada bem ao lado da ponte desabou, mostrando que o risco não estava restrito apenas aos condutores de veículos, mas também às residências fixadas no entorno. Felizmente, o perímetro foi demarcado para evitar que pedestres se aproximassem da zona de desmoronamento.

Segundo o levantamento oficial divulgado pela Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA-PB), a tempestade castigou alguns bairros de maneira muito mais agressiva. O Cuiá, por exemplo, recebeu o maior volume da capital, marcando impressionantes 142,4 mm. Logo em seguida, a comunidade do Grotão contabilizou 133 mm, enquanto o Cristo alcançou a marca de 99,8 mm durante o período de observação meteorológica.

Deslizamento de barreira paralisa trecho rodoviário

Os transtornos não ficaram contidos apenas dentro do tecido urbano municipal. A malha rodoviária federal também sofreu baixas significativas por causa da instabilidade climática. Durante a madrugada, o solo cedeu na conhecida barreira do Castelo Branco, provocando um evento que invadiu uma das vias de maior circulação do estado.

De acordo com o reporte oficial da corporação que patrulha as estradas, o incidente tomou conta de parte da BR-230. Os agentes isolaram a faixa de rolamento no quilômetro 19 para quem viajava em direção a Cabedelo, forçando os motoristas a desviarem da lama e dos detritos. Essa restrição gerou lentidão e exigiu bastante paciência de quem usa o trajeto diariamente para fins comerciais ou de deslocamento profissional.

