Quando a Terra ilumina a Lua: o fenômeno da luz cinzenta e como observá-lo
Por vezes a Lua parece brilhar mesmo no seu lado escuro e não se trata de um efeito ótico, mas de um fenômeno real: a Terra a iluminar o seu próprio satélite numa cena curiosa e especial.
Há noites em que a lua não só mostra a sua fina silhueta iluminada, mas também um brilho ténue que delimita todo o seu contorno. Este brilho ténue, quase cinematográfico, é o que se designa por luz cinzenta.
Longe de ser um simples jogo de luz, é uma demonstração perfeita de como a Terra e a Lua interagem constantemente num delicado equilíbrio de luz.
Uma dupla reflexão: do Sol para a Terra e da Terra para a Lua
A explicação é tão simples quanto curiosa. A luz do Sol ilumina a Terra, parte dessa luz é refletida para o espaço e, quando a geometria é adequada, essa luz refletida chega à Lua e atinge a face lunar que não é diretamente iluminada pelo astro-rei.
O resultado é a tonalidade acinzentada ou “cinza” que nos permite distinguir toda a superfície lunar, mesmo quando só vemos uma pequena faixa brilhante.
É essencialmente o mesmo fenómeno que nos permite ver a Lua a partir da Terra... mas em sentido inverso.
Quando e acontece?
A luz cinzenta aparece principalmente em dois momentos do ciclo lunar, logo após a lua nova (fase crescente) e logo antes da lua nova (fase minguante).
Nestas fases, a parte iluminada pelo Sol é muito pequena, o que permite que o brilho ténue proveniente da Terra se destaque mais facilmente.
Além disso, quando vemos uma Lua muito fina a partir da Terra, a partir da superfície lunar o nosso planeta seria quase completamente iluminado: isto significa que a Terra atua como um “grande espelho” que envia luz para a Lua.
Um fenômeno ligado ao "albedo" terrestre
Nem toda a luz é refletida da mesma forma, pois a intensidade da luz cinzenta depende do chamado albedo terrestre, ou seja, da capacidade da Terra para refletir a luz solar. É aqui que entram em jogo fatores como a presença de nuvens, superfícies nevadas ou oceanos.
São áreas ou superfícies que afetam diretamente a luminosidade e, de fato, o fenômeno pode ser mais intenso quando grandes áreas do planeta estão cobertas por nuvens ou gelo, que refletem mais luz.
Como observar a luz cinzenta?
Uma das melhores coisas deste fenômeno é que não é necessário um telescópio: basta olhar para o céu no momento certo. No entanto, estas dicas de observação astronômica podem ajudá-lo a observá-lo melhor.
- Observar logo após o pôr do sol ou antes do nascer do sol.
- Afaste-se da poluição luminosa.
- Deixe os seus olhos adaptarem-se à escuridão.
Embora o mais importante seja encontrar uma Lua muito fina (crescente ou minguante), uma vez que, como já explicámos, isso favorece a apreciação deste espetáculo da natureza.
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