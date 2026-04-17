Quando a Terra ilumina a Lua: o fenômeno da luz cinzenta e como observá-lo

Por vezes a Lua parece brilhar mesmo no seu lado escuro e não se trata de um efeito ótico, mas de um fenômeno real: a Terra a iluminar o seu próprio satélite numa cena curiosa e especial.

Explicamos o que é o fenômeno da luz cinzenta.

Há noites em que a lua não só mostra a sua fina silhueta iluminada, mas também um brilho ténue que delimita todo o seu contorno. Este brilho ténue, quase cinematográfico, é o que se designa por luz cinzenta.

Longe de ser um simples jogo de luz, é uma demonstração perfeita de como a Terra e a Lua interagem constantemente num delicado equilíbrio de luz.

Uma dupla reflexão: do Sol para a Terra e da Terra para a Lua

A explicação é tão simples quanto curiosa. A luz do Sol ilumina a Terra, parte dessa luz é refletida para o espaço e, quando a geometria é adequada, essa luz refletida chega à Lua e atinge a face lunar que não é diretamente iluminada pelo astro-rei.

La atmósfera de la Tierra, la Luna y su luz cenicienta, fotografiadas desde la Estación Espacial Internacional el pasado día 6 de diciembre.



: NASA/JSC pic.twitter.com/FjVAxOc6Bb — Un geólogo en apuros ️ (@geologoenapuros) December 8, 2021

O resultado é a tonalidade acinzentada ou “cinza” que nos permite distinguir toda a superfície lunar, mesmo quando só vemos uma pequena faixa brilhante.

É essencialmente o mesmo fenómeno que nos permite ver a Lua a partir da Terra... mas em sentido inverso.

Quando e acontece?

A luz cinzenta aparece principalmente em dois momentos do ciclo lunar, logo após a lua nova (fase crescente) e logo antes da lua nova (fase minguante).

Nestas fases, a parte iluminada pelo Sol é muito pequena, o que permite que o brilho ténue proveniente da Terra se destaque mais facilmente.

Além disso, quando vemos uma Lua muito fina a partir da Terra, a partir da superfície lunar o nosso planeta seria quase completamente iluminado: isto significa que a Terra atua como um “grande espelho” que envia luz para a Lua.

Um fenômeno ligado ao "albedo" terrestre

Nem toda a luz é refletida da mesma forma, pois a intensidade da luz cinzenta depende do chamado albedo terrestre, ou seja, da capacidade da Terra para refletir a luz solar. É aqui que entram em jogo fatores como a presença de nuvens, superfícies nevadas ou oceanos.

La luna nueva cerca del Sol vista por el satélite PUNCH de la NASA. Sí, la Luna nueva, no llena. El ocultador de PUNCH tapa el Sol y permite que se vea el hemisferio nocturno de la Luna con la luz cenicienta (la luz reflejada por la Tierra). pic.twitter.com/klsTees49N — Daniel Marín (@Eurekablog) May 18, 2025

São áreas ou superfícies que afetam diretamente a luminosidade e, de fato, o fenômeno pode ser mais intenso quando grandes áreas do planeta estão cobertas por nuvens ou gelo, que refletem mais luz.

Como observar a luz cinzenta?

Uma das melhores coisas deste fenômeno é que não é necessário um telescópio: basta olhar para o céu no momento certo. No entanto, estas dicas de observação astronômica podem ajudá-lo a observá-lo melhor.

Observar logo após o pôr do sol ou antes do nascer do sol .

. Afaste-se da poluição luminosa .

. Deixe os seus olhos adaptarem-se à escuridão.

Embora o mais importante seja encontrar uma Lua muito fina (crescente ou minguante), uma vez que, como já explicámos, isso favorece a apreciação deste espetáculo da natureza.