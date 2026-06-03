Feriado de Corpus Christi sob forte influência de grande anticiclone; saiba onde o tempo firma e onde chove forte

A atuação de grande anticiclone auxilia na presença de eventos distintos sobre o Brasil neste feriado de Corpus Christi. De um lado chuvas com forte intensidade do outro tempo firme e com poucas nuvens. Veja também: Frio e chuva continuam em SP e no Rio; saiba quando o sol volta a aparecer

Um grande anticiclone está localizado sobre o sul do Oceano Atlântico e influencia o tempo em parte do Brasil. O sistema transporta umidade para áreas do leste do país, favorecendo o aumento da nebulosidade e das condições para chuva no litoral de diversos estados.

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Nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, esse padrão atmosférico permanece atuando. Embora o anticiclone esteja se afastando do continente, sua grande área de influência ainda favorece o transporte de umidade do oceano para o litoral, dando suporte para a formação de nuvens carregadas e ocorrência de pancadas de chuva.

Feriado com tempo firme e chuvas fortes

A quinta-feira (4) começa com tempo fechado e muitas nuvens no litoral brasileiro, principalmente na faixa entre o Rio Grande do Sul e Pernambuco. Logo no amanhecer há previsão de pancadas de chuva em áreas litorâneas, a exemplo de Guaratuba/PR, Santos/SP, Rio de Janeiro/RJ, Vila Velha/ES e Salvador/BA.

As maiores probabilidade de chuvas estão concentradas no litoral e norte do Brasil.

A intensidade da chuva varia entre leve e moderada em sua grande maioria, mas em alguns pontos podem acontecer chuvas fortes. Neste caso, temos o exemplo de Pernambuco que possui previsão de precipitação forte desde o final da madrugada e que se estende pelo período da manhã. Ainda durante a manhã, as chances de pancadas de chuva aumentam em áreas mais afastadas do litoral.

Com a imagem mais deslocada a sul, é possível observar a influência da circulação atmosférica no tempo do litoral do Brasil. A chegada de umidade por meio dos ventos.

O tempo fechado desde as primeiras horas da quinta-feira (4) ocorre por conta da circulação atmosférica, ou seja, ventos que transportam umidade para essas regiões. E o fato principal do deste transporte é a presença do anticiclone que se encontra sobre o Atlântico e que, mesmo distante, influencia o tempo no litoral brasileiro.

Mas afinal, o que é um anticiclone?

O anticiclone é uma área de alta pressão atmosférica que, no Hemisfério Sul, apresenta circulação anti-horária e frequentemente está associada à atuação de massas de ar frio. O movimento descendente do ar dificulta a formação de nuvens, favorecendo a ocorrência de tempo firme e estável. Entretanto, nas bordas do sistema, a circulação dos ventos pode transportar umidade do oceano para o continente, contribuindo para a formação de nuvens carregadas e para a ocorrência de chuva.

No decorrer do período da tarde e ao longo da noite as chuvas perdem intensidade, o tempo volta a ficar estável. Há baixa expectativa de chuva, mas caso aconteçam são de forma pontual sobre áreas de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. No leste do Nordeste, as chuvas continuam durante toda a tarde e noite, afetando principalmente cidades próximas a Salvador/BA, Aracaju/SE e Recife/PE, deixando-os em alerta.

Previsão de nebulosidade e precipitação para o Brasil neste feriado de Corpus Christi (4).

Por outro lado, o tempo se mantém firme desde as primeiras horas da manhã em boa parte do Brasil, principalmente, áreas do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e parte da Região Norte. Em algumas localidades dessas regiões a preocupação fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que fica inferior aos 30%.

No Centro-Oeste algumas nuvens podem surgir no norte do Mato Grosso, enquanto que no restante da Região tempo predominantemente limpo. Tempo firme também no Rio Grande do Sul, centro e oeste de Santa Catarina (exceto litoral) , Paraná (exceto litoral) , São Paulo (exceto litoral) e Minas Gerais. A nebulosidade surgem ao longo do dia, mas não serão nuvens carregada com potencial para precipitação.