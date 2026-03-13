A história violenta por trás da origem da Lua, segundo a ciência moderna

Depois da Terra, a Lua é o corpo celeste mais estudado, mas ainda não existe uma explicação definitiva para a sua origem. Terá sido um único grande impacto ou vários? Sem dúvida, a sua origem foi violenta.

Segundo a teoria mais aceita, embora não definitiva, a Lua nasceu como resultado do violento impacto entre Gaia e Theia, que se fundiram para formar o planeta Terra.

De todos os corpos do Sistema Solar, além do nosso planeta, a Lua é o mais estudado e o que vem sendo estudado há mais tempo, graças à sua proximidade.

Observações feitas da Terra e do espaço, bem como o estudo de amostras de rochas coletadas na superfície lunar durante diversas missões, permitiram avanços significativos, reduzindo o leque de hipóteses sobre a sua origem. No entanto, a origem do nosso satélite natural permanece incerta. Existem várias teorias sobre a sua formação, mas nenhuma é totalmente convincente.

A teoria do impacto violento com Theia

Na busca por uma teoria válida sobre a origem da Lua, diversas linhas de evidência muito específicas são consideradas. Uma delas diz respeito à massa da Lua em relação à da Terra.

No Sistema Solar, as luas geralmente têm massas insignificantes em comparação com os planetas que orbitam (da ordem de alguns milésimos). Nossa Lua é uma exceção (assim como Caronte, a lua de Plutão).

Com uma massa equivalente a aproximadamente 1,2% da da Terra (a maior de todas as luas do sistema solar), é altamente improvável que, como outras luas, a nossa tenha sido capturada pela Terra.

Outra evidência relaciona-se à composição química da superfície lunar, que é muito semelhante à da crosta terrestre. Essa semelhança sugere duas possibilidades: uma é o chamado "impacto gigante" e a outra é a ocorrência de vários impactos.

A teoria do impacto gigante



De acordo com a teoria mais aceita até o momento, Theia era um protoplaneta rochoso que se formou aproximadamente entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos atrás, na mesma época que Gaia, o planeta predecessor da Terra, e os outros planetas rochosos do Sistema Solar.

Estima-se que seu tamanho tenha sido semelhante ao de Marte. Por ter se formado no mesmo ambiente circunsolar que Gaia (a Terra futura), Theia e Gaia compartilhavam a mesma composição química.

Diagrama das fases que levaram à formação da Lua.

Assim, Theia não era um planeta do Sistema Solar exterior, mas sim um planeta interior orbitando próximo à Terra. Por algum motivo, relacionado a perturbações gravitacionais em sua órbita, muito comuns nos estágios iniciais da vida do Sistema Solar, Theia colidiu violentamente com a Terra quando ambos começavam a esfriar.

Após o impacto, Gaia e Theia teriam se fundido e, dessa fusão, a Terra teria surgido.

Na mitologia grega, Teia é uma titânide, filha de Gaia (a Terra) e mãe de Selene (a Lua). Curiosamente, os antigos gregos já compreendiam que a origem da Lua estava de alguma forma relacionada à Terra.

O violento impacto de Theia com a Terra liberou tanta energia que evaporou parte da crosta terrestre, a qual, ao entrar em órbita ao redor da Terra (formando uma estrutura particular chamada sinéstia), se condensaria posteriormente no que hoje é a Lua.

É difícil para nós imaginarmos a magnitude e a violência desse evento. Na verdade, não estamos nos referindo à temida colisão de um asteroide como o 2024 YR4, um "destruidor de cidades", mas ao impacto de um planeta do tamanho de Marte.

A Lua, formada a partir de remanescentes da crosta terrestre e de Theia, adquiriu a mesma composição química, conforme confirmado pela análise de rochas lunares.

Um exemplo de rocha lunar coletada na superfície da Lua durante a missão Apollo 16. Crédito: NASA

Segundo um estudo publicado na revista Nature no final de 2023, uma equipe de cientistas liderada por Quia Yuan, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, encontrou algumas anomalias na composição do manto terrestre que representam as "cicatrizes" daquele impacto violento, no qual Gaia e Theia se fundiram em um único planeta, a Terra.

A teoria dos vários impactos

No entanto, uma colisão entre a Terra e Theia, um protoplaneta do tamanho de Marte, continua sendo um evento extremamente improvável. Uma hipótese alternativa a um único impacto gigante é a de que impactos menores, porém mais frequentes, ocorreram com objetos menos massivos chamados planetesimais.

O efeito resultante teria sido a ejeção de "fragmentos lunares" da crosta terrestre, que, posteriormente capturados pela gravidade da Terra, teriam se coalescido para formar a Lua.

Há grandes expectativas de que futuras missões lunares coletem novas amostras de rochas, inclusive do subsolo, para melhor compreender a composição interna e a história geológica da Lua, o que poderia indicar qual das teorias possíveis está correta.

Referência da notícia

Moon-forming impactor as a source of Earth’s basal mantle anomalies. 01 de novembro, 2023. Yuan, et al.