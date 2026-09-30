NASA enviou 12,5 milhões de sementes de tomate para o espaço: o resultado surpreende 6 anos depois

Elas deveriam permanecer fora da Terra por pouco tempo, mas passaram quase seis anos lá. Ao retornarem, os resultados levantaram novas questões sobre o cultivo de alimentos no espaço.

Em 1984, o ônibus espacial Challenger transportou milhões de sementes de tomate como parte de um experimento destinado a estudar a reação delas ao ambiente espacial.

Em abril de 1984, o ônibus espacial Challenger transportou uma carga bastante incomum para uma missão da NASA: 12,5 milhões de sementes de tomate destinadas a permanecer fora da Terra. O objetivo era simples de formular, mas muito mais difícil de alcançar: determinar o que aconteceria com esse material biológico após a exposição ao ambiente espacial.

O experimento fazia parte do programa SEEDS (Space Exposed Experiment Developed for Students). As sementes estavam a bordo do Long Duration Exposure Facility (LDEF), uma grande plataforma projetada para permanecer vários meses em órbita terrestre. Não estava previsto que elas passassem quase seis anos lá, mas uma série de eventos tornou o experimento muito mais longo e desafiador do que o planejado.

Uma estadia de 1 ano prorrogada para quase 6 anos

O LDEF deveria ter retornado à Terra muito antes, mas sua recuperação foi adiada. O acidente da Challenger, ocorrido em janeiro de 1986, acabou afetando profundamente o programa espacial americano. Quando a plataforma foi finalmente trazida de volta à Terra, em janeiro de 1990, as sementes haviam passado 69 meses em órbita ao redor do nosso planeta, expostas durante todo esse tempo a condições muito diferentes daquelas existentes no solo.

Enquanto isso, os pesquisadores haviam mantido na Terra sementes equivalentes, constituindo um grupo de controle. Essa comparação era indispensável para interpretar eventuais alterações observadas: ela permitia distinguir os efeitos do ambiente espacial daqueles relacionados à simples passagem do tempo ou ao armazenamento prolongado.

Após o retorno das sementes, a NASA lançou um amplo experimento educacional. A agência distribuiu sementes que haviam permanecido no espaço, bem como sementes de controle, a milhares de escolas. Alunos e professores acompanharam a germinação, o crescimento e o desenvolvimento delas para investigar possíveis consequências visíveis dessa estadia excepcionalmente longa. Cerca de 3,3 milhões de alunos participaram do experimento.

Os primeiros resultados mostraram que as sementes enviadas ao espaço ainda eram capazes de germinar: sua taxa de germinação chegou a cerca de 73,8%, contra 70,3% para aquelas que permaneceram na Terra. Essa diferença não permitia afirmar que a estadia no espaço tivesse sido benéfica para elas. No entanto, revelava um fato notável: quase seis anos em órbita não haviam destruído sua capacidade de se transformar em plantas.

Antes dos tomates, árvores haviam dado a volta na Lua

A ideia de enviar sementes ao espaço não surgiu com essa missão de 1984. Havia um precedente mais antigo e particularmente simbólico: treze anos antes, durante a missão Apollo 14, o astronauta Stuart Roosa levou centenas de sementes de árvores ao redor da Lua, como parte de um experimento realizado em parceria com o Serviço Florestal dos Estados Unidos.

50 years ago today, Apollo 14 was on its way to the Moonand it was carrying the seeds for hundreds of "Moon Trees" that have been planted around the world >> https://t.co/SPkcUHgqIq #Apollo50 pic.twitter.com/soyqwSuN6n — NASA Marshall (@NASA_Marshall) February 4, 2021

Após o retorno, muitas dessas sementes germinaram e deram origem às Moon Trees (Árvores da Lua), que foram posteriormente plantadas em diversas regiões dos Estados Unidos e em outros países. Esse experimento levantava uma questão que permanece atual décadas depois: será que uma semente pode viajar pelo espaço sem perder sua capacidade de germinar?

Mais de meio século depois, o experimento foi repetido com outros recursos técnicos, mantendo, contudo, seu significado simbólico e científico. Em 2022, a missão Artemis I levou novamente sementes de árvores para orbitar a Lua. Uma nova geração de Moon Trees começou então a ser distribuída, dando continuidade ao experimento realizado durante o programa Apollo.

Da sobrevivência das sementes à produção de alimentos

Ao longo dos anos, as pesquisas deixaram de se limitar a verificar se uma semente poderia viajar pelo espaço e retornar à Terra mantendo sua viabilidade. O objetivo tornou-se muito mais ambicioso: permitir que uma planta realize grande parte de seu ciclo de crescimento no espaço e, futuramente, alimente uma tripulação.

Embora nos seja familiar, o tomate tornou-se uma das espécies utilizadas para estudar as possibilidades da agricultura fora da Terra.

Essa evolução é particularmente importante: cultivar uma folha de alface apresenta desafios muito diferentes daqueles envolvidos na produção de um fruto por uma planta com ciclo de crescimento mais longo. Culturas como o tomate ou o pimentão exigem mais água e requerem floração, polinização e a formação de frutos — desafios que as futuras missões de longa duração à Lua ou a Marte terão de superar.

Uma questão ainda em aberto

Essas 12,5 milhões de sementes de tomate não se destinavam, por si sós, a resolver o problema da alimentação dos astronautas longe da Terra. No entanto, elas ocupam um lugar especial nessa história: marcam a transição entre duas etapas da pesquisa espacial — da verificação da resistência das sementes à viagem espacial aos trabalhos atuais que visam integrar as plantas aos sistemas de suporte à vida das tripulações.

Hoje, a agricultura espacial já não funciona apenas como uma curiosidade científica, pois, quanto mais longas forem as missões e mais longe o ser humano viajar, maior será a dificuldade de depender exclusivamente de cargas enviadas do nosso planeta.

Nesse cenário, aquele teste inesperadamente prolongado com sementes de tomate deixou um ensinamento que ainda permanece válido: a vida vegetal pode suportar condições muito mais extremas do que se imaginava anteriormente.