Como os conflitos armados rompem a rede meteorológica e colocam o planeta em risco

Uma guerra também pode silenciar as estações que monitoram as condições meteorológicas. Casos como os do Sudão e do Iêmen mostram como a perda de dados enfraquece as previsões e os alertas que protegem vidas.

Segundo a UNDRR (Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres), dos 25 países mais vulneráveis ao clima, 19 também enfrentam fragilidade, conflitos ou violência.

Em meio a uma guerra, o silêncio de um termômetro ou de um pluviômetro parece insignificante diante da violência. No entanto, pode deixar comunidades inteiras com menos tempo para se preparar para uma inundação. E o que deixa de ser medido hoje tampouco poderá ser recuperado amanhã com a mesma precisão.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou, em agosto de 2026, que persistem lacunas nas observações da Terra e que aumenta a pressão sobre as redes que monitoram o planeta. Casos como o do Sudão e do Iêmen mostram como uma guerra pode agravar essas falhas.

Uma estação meteorológica pode continuar de pé e, ainda assim, deixar de fornecer dados. Basta uma falha na eletricidade, uma interrupção nas comunicações ou a impossibilidade de a equipe chegar até ela. Em uma zona de guerra, realizar medições torna-se uma tarefa ainda mais difícil de manter. E, sem a circulação das observações, surge um ponto cego em uma rede que depende da cooperação internacional.

Fazer previsões em meio a conflitos



O Sudão é um primeiro exemplo. Em abril de 2023, o início do conflito no país tornou inacessíveis as instalações de sua autoridade meteorológica em Cartum. Parte da equipe teve de se deslocar. Para manter o serviço, foram organizadas equipes em Porto Sudão, no Cairo e em Nairóbi, enquanto as observações de 29 estações eram coletadas manualmente.

Em fevereiro de 2023, o serviço ucraniano relatava cerca de vinte instalações hidrometeorológicas danificadas pela guerra. Imagens divulgadas pelo Centro Hidrometeorológico da Ucrânia.

E, apesar das dificuldades, os especialistas sudaneses conseguiram emitir um alerta de inundação por meio de uma plataforma digital e das redes sociais. Um exemplo que nos lembra que um sistema de alerta não se resume aos instrumentos; ele precisa de especialistas que analisem dados, elaborem previsões e comuniquem o risco em tempo hábil.

Outro exemplo é a Ucrânia: desde o início da invasão russa em 2022, a guerra danificou instalações hidrometeorológicas e interrompeu as observações em territórios ocupados. O serviço ucraniano alerta que essas lacunas afetam os dados utilizados tanto em suas previsões quanto nas de centros europeus.

Quando essas pessoas são deslocadas, toda a cadeia se torna mais frágil. A previsão pode continuar graças à cooperação regional. No entanto, mantê-la exige recursos, comunicações e pessoal disponível todos os dias.

Quando a guerra deixa o campo sem alerta

No Iêmen, a guerra destruiu subestações que recebiam informações da agência meteorológica em Sanaa. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) documentou danos em distritos como Dhamar, Mukalla, Lahj, Al Dhale'e e Taiz.

Com apoio internacional, foram reabilitadas instalações e criadas outras novas para fornecer alertas sobre chuvas intensas, inundações e geadas. Alguns agricultores recebem essas informações pelo WhatsApp para decidir quando plantar ou proteger suas culturas. Para eles, um aviso oportuno pode significar a diferença entre salvar uma colheita e perdê-la.

Uma rede sem fronteiras

Por que deveríamos nos preocupar com uma estação que para de transmitir dados a milhares de quilômetros de distância? Porque a atmosfera não reconhece fronteiras. Os modelos meteorológicos precisam conhecer as condições iniciais em diferentes pontos do planeta. Para construir essa imagem, eles combinam medições compartilhadas de estações terrestres, balões, navios, boias, aviões e satélites.

A rede mundial coordenada pela OMM reúne cerca de 16.300 estações meteorológicas terrestres.

A perda isolada de uma estação não significa que uma previsão do outro lado do mundo vá falhar. No entanto, o acúmulo de lacunas reduz as informações disponíveis sobre determinadas regiões e pode afetar a precisão dos modelos. O problema é especialmente grave para quem vive perto das estações que deixam de fazer medições e depende de alertas locais.

Mais do que perdemos

Os satélites ajudam a monitorar grandes extensões, inclusive onde é impossível manter uma estação. No entanto, não substituem todas as medições realizadas em solo. E são essas medições que permitem verificar e ajustar os dados de satélite, além de captar condições locais importantes para antecipar alguns perigos.

Cerca de 9.000 estações terrestres fazem parte da rede básica que sustenta o intercâmbio internacional de dados.

A perda não afeta apenas a previsão para o dia seguinte. Uma série de dados de temperatura ou chuva registrada ao longo de décadas permite identificar mudanças e avaliar riscos. Se o registro for interrompido ou perdido, torna-se mais difícil reconstruir o que aconteceu, mesmo após o fim da guerra.

O Sudão e o Iêmen demonstram que proteger a observação meteorológica também significa proteger vidas. Manter estações, preservar registros, apoiar especialistas e garantir que os alertas cheguem àqueles que precisam agir são medidas vitais. Em uma rede global, cada dado conta. E, em uma emergência, cada minuto de antecedência também é fundamental.