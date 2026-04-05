Mês da Astronomia: confira os principais eventos astronômicos para acompanhar em abril
Abril começou com o lançamento da Artemis II e ainda terá outro lançamento importante, além de cometa visível e chuva de meteoros.
Abril é reconhecido como o mês internacional da Astronomia e, com isso, reúne uma série de eventos, campanhas de divulgação científica e atividades educacionais ao redor do mundo. Instituições de pesquisa, observatórios e organizações promovem observações públicas do céu, palestras e iniciativas para a popularização da Astronomia. Esse período aproxima o público do conhecimento astronômico e estimula o interesse pela área.
O mês da Astronomia de 2026 é especial porque teve um início marcante com o lançamento bem-sucedido da Artemis II no dia 1º de abril. Essa missão representa o retorno de voos tripulados ao entorno da Lua após décadas. Ao levar astronautas em uma trajetória cislunar, a missão irá validar sistemas para futuras operações, como o retorno dos humanos ao solo lunar. Esse marco reforça o papel da exploração espacial como um dos pilares da Astronomia.
Ao longo do mês, outros fenômenos e eventos astronômicos também ganham destaque. Entre eles, está a ocorrência de uma chuva de meteoros e a presença de um cometa visível onde ambos oferecem oportunidades observação. Apesar da missão Artemis ter foco na Lua, o mês também terá o lançamento de uma missão dedicada ao estudo do Sol. Esses eventos combinam observação direta e exploração espacial, tornando abril de 2026 um mês da Astronomia bastante agitado.
Mês da Astronomia
Abril é frequentemente associado ao mês da Astronomia por causa de campanhas científicas, eventos observacionais e marcos históricos que ocorrem nesse período. Em 2026, por exemplo, o lançamento da Artemis II com retorno dos humanos ao redor da Lua marca ainda mais o mês como sendo importante na Astronomia. Além disso, campanhas de observação, como a do Event Horizon Telescope Collaboration, também costumam ocorrer nesse período, aproveitando condições favoráveis de observação.
Outro fator importante é a relação entre fenômenos astronômicos e o calendário, como no caso da Páscoa, que frequentemente ocorre em abril ou em datas próximas. A definição dessa celebração está ligada a ciclos astronômicos, combinando o equinócio de março com as fases da Lua. Por causa desses fatores, abril se tornou um mês importante para Astronomia e, com isso, acabando se tornando o mês internacional da Astronomia.
O que observar em abril?
Durante o mês de abril, quem gosta de observar o céu terá a oportunidade de acompanhar um cometa e a chuva de meteoros Líridas. O cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) acontece entre os dias 20 e 25 atingindo seu brilho máximo. Cometas como esse são corpos ricos em gelo e poeira que, ao se aproximarem do Sol, sofrem sublimação, formando coma e cauda. Sua visibilidade dependerá de fatores como magnitude, previsão meteorológica e poluição luminosa.
Outro destaque ocorre em 22 de abril, com o pico da chuva de meteoros Líridas, que pode apresentar uma taxa média de aproximadamente 18 meteoros por hora. Essa chuva é originada a partir dos detritos deixados pelo cometa C/1861 G1 (Thatcher) ao longo de sua órbita ao redor do Sol. Quando a Terra atravessa essa trilha de partículas, pequenos fragmentos entram na atmosfera em alta velocidade, gerando os fenômenos luminosos observados.
Artemis II
O lançamento da Artemis II, realizado em 1º de abril, representa a retomada de missões tripuladas além da órbita baixa da Terra. A missão foi lançada a partir do Space Launch System, acoplado à cápsula Orion, projetada para transportar astronautas. Durante a missão, a tripulação realiza uma trajetória de retorno ao redor da Lua, sem pouso na superfície. Esse tipo de trajetória permite testar o desempenho da espaçonave em condições reais de voo profundo.
Os testes que estão sendo realizados com a Artemis II são essenciais para reduzir riscos em futuras missões tripuladas com destino à superfície lunar. Além disso, a missão marca o retorno de astronautas ao entorno da Lua pela primeira vez desde o programa Apollo. O lançamento no dia 1º de abril já abriu o mês da Astronomia com um grande marco dentro da exploração espacial que é um dos pilares da Astronomia.
Estudando o Sol
Apesar de muito se falar sobre o retorno até à Lua, o mês de abril também guarda uma missão que tem objetivo de estudar o Sol. A missão SMILE está programada para ser lançada em 9 de abril de 2026 a partir da Guiana Francesa. A missão tem o foco no estudo da interação entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. O objetivo é investigar processos associados a tempestades solares e geomagnéticas.
Após cerca de 57 minutos de voo, o satélite será inserido em uma órbita terrestre inicial e usará seu próprio sistema de propulsão para alcançar sua órbita operacional. A órbita final da SMILE será elíptica, variando aproximadamente entre 5.000 km no perigeu e até 121.000 km no apogeu. Essa configuração orbital permite observações da interação entre o vento solar e o campo magnético terrestre em diferentes escalas espaciais.
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