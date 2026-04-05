Mês da Astronomia: confira os principais eventos astronômicos para acompanhar em abril

Abril começou com o lançamento da Artemis II e ainda terá outro lançamento importante, além de cometa visível e chuva de meteoros.

Abril, o mês da Astronomia, reúne novidades tanto na exploração espacial quanto em eventos de observação do céu.

Abril é reconhecido como o mês internacional da Astronomia e, com isso, reúne uma série de eventos, campanhas de divulgação científica e atividades educacionais ao redor do mundo. Instituições de pesquisa, observatórios e organizações promovem observações públicas do céu, palestras e iniciativas para a popularização da Astronomia. Esse período aproxima o público do conhecimento astronômico e estimula o interesse pela área.

O mês da Astronomia de 2026 é especial porque teve um início marcante com o lançamento bem-sucedido da Artemis II no dia 1º de abril. Essa missão representa o retorno de voos tripulados ao entorno da Lua após décadas. Ao levar astronautas em uma trajetória cislunar, a missão irá validar sistemas para futuras operações, como o retorno dos humanos ao solo lunar. Esse marco reforça o papel da exploração espacial como um dos pilares da Astronomia.

Ao longo do mês, outros fenômenos e eventos astronômicos também ganham destaque. Entre eles, está a ocorrência de uma chuva de meteoros e a presença de um cometa visível onde ambos oferecem oportunidades observação. Apesar da missão Artemis ter foco na Lua, o mês também terá o lançamento de uma missão dedicada ao estudo do Sol. Esses eventos combinam observação direta e exploração espacial, tornando abril de 2026 um mês da Astronomia bastante agitado.

Mês da Astronomia

Abril é frequentemente associado ao mês da Astronomia por causa de campanhas científicas, eventos observacionais e marcos históricos que ocorrem nesse período. Em 2026, por exemplo, o lançamento da Artemis II com retorno dos humanos ao redor da Lua marca ainda mais o mês como sendo importante na Astronomia. Além disso, campanhas de observação, como a do Event Horizon Telescope Collaboration, também costumam ocorrer nesse período, aproveitando condições favoráveis de observação.

As duas primeiras imagens de buracos negros divulgadas pela colaboração EHT foram registradas em campanhas que ocorreram entre a primeira e segunda semana do mês de abril.

Outro fator importante é a relação entre fenômenos astronômicos e o calendário, como no caso da Páscoa, que frequentemente ocorre em abril ou em datas próximas. A definição dessa celebração está ligada a ciclos astronômicos, combinando o equinócio de março com as fases da Lua. Por causa desses fatores, abril se tornou um mês importante para Astronomia e, com isso, acabando se tornando o mês internacional da Astronomia.

O que observar em abril?

Durante o mês de abril, quem gosta de observar o céu terá a oportunidade de acompanhar um cometa e a chuva de meteoros Líridas. O cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) acontece entre os dias 20 e 25 atingindo seu brilho máximo. Cometas como esse são corpos ricos em gelo e poeira que, ao se aproximarem do Sol, sofrem sublimação, formando coma e cauda. Sua visibilidade dependerá de fatores como magnitude, previsão meteorológica e poluição luminosa.

Outro destaque ocorre em 22 de abril, com o pico da chuva de meteoros Líridas, que pode apresentar uma taxa média de aproximadamente 18 meteoros por hora. Essa chuva é originada a partir dos detritos deixados pelo cometa C/1861 G1 (Thatcher) ao longo de sua órbita ao redor do Sol. Quando a Terra atravessa essa trilha de partículas, pequenos fragmentos entram na atmosfera em alta velocidade, gerando os fenômenos luminosos observados.

Artemis II

O lançamento da Artemis II, realizado em 1º de abril, representa a retomada de missões tripuladas além da órbita baixa da Terra. A missão foi lançada a partir do Space Launch System, acoplado à cápsula Orion, projetada para transportar astronautas. Durante a missão, a tripulação realiza uma trajetória de retorno ao redor da Lua, sem pouso na superfície. Esse tipo de trajetória permite testar o desempenho da espaçonave em condições reais de voo profundo.

Lançada em 1º de abril, a Artemis II marca o retorno de missões tripuladas ao entorno da Lua. Crédito: NASA

Os testes que estão sendo realizados com a Artemis II são essenciais para reduzir riscos em futuras missões tripuladas com destino à superfície lunar. Além disso, a missão marca o retorno de astronautas ao entorno da Lua pela primeira vez desde o programa Apollo. O lançamento no dia 1º de abril já abriu o mês da Astronomia com um grande marco dentro da exploração espacial que é um dos pilares da Astronomia.

Estudando o Sol

Apesar de muito se falar sobre o retorno até à Lua, o mês de abril também guarda uma missão que tem objetivo de estudar o Sol. A missão SMILE está programada para ser lançada em 9 de abril de 2026 a partir da Guiana Francesa. A missão tem o foco no estudo da interação entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. O objetivo é investigar processos associados a tempestades solares e geomagnéticas.

Após cerca de 57 minutos de voo, o satélite será inserido em uma órbita terrestre inicial e usará seu próprio sistema de propulsão para alcançar sua órbita operacional. A órbita final da SMILE será elíptica, variando aproximadamente entre 5.000 km no perigeu e até 121.000 km no apogeu. Essa configuração orbital permite observações da interação entre o vento solar e o campo magnético terrestre em diferentes escalas espaciais.