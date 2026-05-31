Junho abre a melhor época para ver a Via Láctea e traz novidades da missão Artemis 3

Observadores do céu poderão acompanhar o solstício de junho, a melhor temporada para ver a Via Láctea e notícias da próxima missão Artemis 3.

Junho será um mês relativamente tranquilo para eventos astronômicos, mas trará uma das principais novidades da exploração espacial: o anúncio da tripulação da missão Artemis 3 pela NASA.

Junho de 2026 será um mês relativamente tranquilo em comparação com os outros meses do ano, que são marcados por chuvas de meteoros ou eclipses. No entanto, o mês ainda contará com eventos importantes para a Astronomia como, por exemplo, o solstício de inverno que dá início ao inverno no hemisfério Sul. Esse fenômeno resulta na noite mais longa do ano no hemisfério Sul e a partir desse momento, a duração dos dias volta a aumentar gradualmente.

Junho também é considerado um dos melhores meses do ano para observar a Via Láctea. Durante esse período, o centro galáctico permanece visível por intervalos maiores durante a noite, oferecendo condições melhores para observação. Em locais com baixa poluição luminosa, é possível enxergar a faixa brilhante formada pela concentração de estrelas do disco galáctico. Regiões escuras produzidas por nuvens de poeira interestelar também são observáveis ao longo da estrutura.

Na área de exploração espacial, junho deverá trazer novidades relacionadas ao programa lunar da NASA. A expectativa é que a agência anuncie no início do mês os astronautas selecionados para a missão Artemis 3. Além disso, junho também contará com uma nova missão de transporte tripulado para a Estação Espacial Internacional. As missões tripuladas para a Estação Espacial Internacional são necessárias para para manter as operações realizadas na estação.

Solstício de inverno

O solstício de inverno de 2026 ocorrerá no dia 21 de junho às 05h24 e marca oficialmente o início do inverno no hemisfério Sul. Esse fenômeno acontece quando o Sol atinge sua posição mais ao norte em relação ao equador celeste, resultado da inclinação do eixo de rotação da Terra. Com isso, o hemisfério Sul recebe a menor quantidade de luz solar ao longo do ano. Como consequência, ocorre a noite mais longa e o dia mais curto do calendário.

É importante notar que o solstício não é causado por mudanças na distância entre a Terra e o Sol, mas pela geometria da iluminação terrestre ao longo da órbita.

Além de marcar o início do inverno, o solstício representa uma mudança gradual no ciclo de duração dos dias. Após essa data, os dias começam lentamente a ficar mais longos no hemisfério Sul, embora as temperaturas mais baixas geralmente ocorram semanas depois devido à dinâmica da atmosfera e dos oceanos. O fenômeno também define uma das posições importantes da Terra em sua órbita ao redor do Sol.

Observando a Via Láctea

Junho é considerado um dos melhores meses do ano para observar a Via Láctea porque o centro galáctico, localizado na direção da constelação de Sagitário, permanece visível por maiores períodos durante a noite. Essa região concentra uma enorme quantidade de estrelas, nebulosas e nuvens de gás interestelar. Em lugares longe da poluição luminosa, a Via Láctea pode ser vista a olho nu como uma faixa esbranquiçada atravessando o céu.

A faixa esbranquiçada corresponde à luz combinada de bilhões de estrelas do disco galáctico. O uso de binóculos ajuda a identificar campos estelares mais densos, aglomerados e nebulosas distribuídos ao longo dessa estrutura. Para obter a melhor observação, recomenda-se escolher noites próximas da Lua Nova, quando a iluminação lunar não interfere na visibilidade do céu profundo.

Artemis 3

No dia 9 de junho, a NASA anunciará oficialmente a tripulação da missão Artemis 3 durante um evento realizado no Johnson Space Center, em Houston. A expectativa é que sejam revelados os quatro astronautas que participarão da missão, além de uma atualização sobre o andamento do programa lunar. A definição da tripulação também marca o início da fase final de preparação para as operações em solo lunar que acontecerão a partir da Artemis 4.

A Artemis 3 será um passo importante na preparação para as próximas etapas da exploração lunar, servindo como missão intermediária antes do pouso lunar. Crédito: NASA

A missão Artemis 3 utilizará a cápsula Orion lançada pelo foguete Space Launch System para transportar a tripulação até a órbita lunar. Inicialmente, a Artemis 3 seria a missão que realizaria o primeiro pouso lunar de humanos desde a década de 70. Atualmente, a Artemis 3 se tornou uma missão intermediária que realizará testes necessários antes de pousar na Lua que está previsto para acontecer na Artemis 4.

Novo tripulante na estação espacial

A Estação Espacial Internacional receberá um novo integrante em junho de 2026 com a chegada do astronauta Anil Menon. Esta será sua primeira missão espacial e ele viajará a bordo da nave Soyuz MS-29. Menon participará das atividades científicas e operacionais realizadas em órbita terrestre baixa. A permanência prolongada na estação também permitirá coletar dados sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano.

O astronauta fará parte da Expedition 75, uma das expedições permanentes responsáveis pela operação da estação durante 2026. As expedições da ISS são compostas por tripulações internacionais que permanecem vários meses em órbita realizando pesquisas científicas e manutenção dos sistemas da estação. Cada expedição recebe uma numeração específica que identifica o período operacional correspondente.