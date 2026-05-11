Programa Blue Moon de Jeff Bezos passa por testes cruciais da NASA para retornar à Lua com a Artemis

Missões para transportar cargas pesadas e levar astronautas à Lua estão sendo lideradas pelo bilionário Jeff Bezos, a quarta pessoa mais rica do mundo. Saiba mais aqui.

O MK1 transportará e entregará até três toneladas métricas de carga para qualquer ponto da superfície lunar. Crédito: Blue Origin.

A empresa de Jeff Bezos, a Blue Origin, possui um sistema de pouso lunar chamado Blue Moon para garantir acesso contínuo à superfície lunar: um programa estruturado em torno de duas arquiteturas complementares.

A primeira variante é o módulo Mark 1 (MK1), projetado como um veículo logístico não tripulado capaz de transportar até três toneladas métricas de carga em uma única viagem, cujo propósito fundamental é servir como plataforma de testes e infraestrutura de suprimentos para futuras missões tripuladas.

O módulo de pouso tripulado MK2 ajudará a estabelecer uma presença permanente na Lua. Crédito: Blue Origin.

Por outro lado, o Mark 2 (MK2) será o sistema em larga escala destinado ao transporte seguro de astronautas no âmbito do programa Artemis da NASA. O desenvolvimento bem-sucedido do MK1 é vital para reduzir os riscos tecnológicos antes de confiar vidas humanas aos sistemas do segundo modelo.

Para colocá-los no espaço, a Blue Origin utilizará seu novo foguete de grande porte, o New Glenn, que, com um tamanho impressionante de sete metros, permite acomodar o módulo lunar completo, facilitando seu transporte direto para o ambiente orbital sem complicações de montagem.

A nova corrida lunar é entre empresas

Recentemente, o programa alcançou um marco crucial quando o MK1 passou por rigorosos testes ambientais no Centro Espacial Johnson da NASA. O módulo demonstrou sua resistência às condições extremas de temperatura e pressão que encontrará no espaço profundo, dentro da Câmara de Vácuo Térmico A.

Paralelamente aos testes térmicos, a equipe de engenharia submeteu a estrutura a análises exaustivas na Planta Lunar 1, na Flórida, realizadas com redes de sensores para garantir que a espaçonave suporte as violentas frequências de ressonância e cargas acústicas que ocorrem durante a decolagem.

O avanço nos sistemas de propulsão foi evidenciado pelo teste de ignição contínua do motor principal BE-7, que operou sem interrupção por mais de 1.000 segundos. Isso valida a capacidade do motor de realizar manobras orbitais para injeção translunar.

A maior conquista técnica foi o manuseio de combustíveis criogênicos, especificamente hidrogênio e oxigênio líquidos, no qual os engenheiros demonstraram avanços na mitigação da evaporação, garantindo que o módulo possa armazenar seu combustível em temperaturas extremas por semanas de operação no vácuo.

Posição científica

Todos esses esforços de validação estrutural e térmica convergem na preparação da Missão Pathfinder, formalmente designada como MK1-SN001, que será o voo inaugural do módulo, com lançamento previsto para depois do terceiro trimestre deste ano, a partir do Complexo de Lançamento 36 em Cabo Canaveral.

O plano é que, durante esta primeira viagem ao Polo Sul lunar, o MK1 demonstre suas capacidades de voo e descida autônomos com precisão milimétrica, que serão gerenciadas pela iniciativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) da NASA, além de transportar instrumentos essenciais para futuras missões.

Os testes ambientais do módulo lunar Blue Moon Mark 1 foram concluídos com sucesso na Câmara de Vácuo Térmico A do Centro Espacial Johnson da NASA.

Entre as cargas úteis mais importantes está o sistema de câmera estereoscópica SCALPSS, projetado para estudar a dinâmica de fluidos e a abrasão do regolito lunar. Esses sensores mapearão como o escapamento do motor altera o terreno durante a descida, dados cruciais para a segurança de futuras missões com cargas úteis pesadas.

Além disso, o módulo instalará um retrorrefletor a laser permanente na superfície do satélite, que servirá como um ponto de ancoragem de navegação de longo prazo, permitindo que futuras espaçonaves meçam sua distância e velocidade relativas com extrema precisão durante manobras de aproximação.

Competência espacial

Em um nível estratégico, o progresso do MK1 reafirma a posição da Blue Origin em relação a concorrentes diretos como a SpaceX, dentro da estrutura logística do programa Artemis. Essas duas gigantes comerciais apresentaram arquiteturas diametralmente opostas para solucionar o enorme desafio físico de levar cargas úteis à Lua.

Enquanto a Starship da SpaceX requer múltiplos lançamentos para reabastecimento em órbita baixa da Terra, o sistema MK1 foi projetado e otimizado para realizar sua entrega à superfície lunar com um único lançamento direto da Terra.

Essa simplicidade operacional torna o MK1 o melhor candidato para as ambições de longo prazo da NASA. Em caso de possíveis atrasos no desenvolvimento de módulos de pouso tripulados, essa variante de carga garante que a entrega de habitats e veículos exploradores possa prosseguir sem interrupções.

Esses sucessos recentes demonstram que o hardware da Blue Origin evoluiu dos diagramas iniciais para sistemas robustos e que a parceria público-privada está forjando uma infraestrutura de transporte comercial que será a espinha dorsal de uma presença humana sustentável além do nosso planeta.