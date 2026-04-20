NASA anuncia mudança no lançamento de redes de satélites de investigação atmosférica

A NASA planeia missões centradas no lançamento de satélites destinados a recolher dados atmosféricos e geológicos a partir da superfície. As missões são um ajustamento da iniciativa anteriormente planeada do Sistema de Observação da Atmosfera.

Uma rede de satélites com instrumentação de micro-ondas, laser e radar será lançada pela NASA nos próximos anos como parte do projeto FALCON. Os satélites de observação de nuvens da NASA tiveram origem em 1960 com o lançamento bem sucedido do TIROS-1.

O entusiasmo em torno do evento Ignition da NASA, no final de março, centrou-se principalmente nas prioridades e prazos recentemente definidos para a próxima fase das missões lunares. Os anúncios de 24 de março demonstraram, sobretudo, uma mudança de orientação para uma base lunar de superfície, com missões tripuladas e não tripuladas nos próximos anos a apoiar a infraestrutura necessária para tal feito.

Durante o evento, a NASA anunciou um novo pedido de informação (RFI) para observações de radiometria de micro-ondas atmosféricas. De acordo com a NASA, estão “à procura de conceitos de radiômetros de micro-ondas de baixo custo e operados comercialmente para voar em formação com a constelação FALCON da NASA”.

O FALCON voa para a investigação atmosférica

A Frota da NASA para a Atmosfera Ligando Observações Comerciais, ou FALCON, tem uma janela de lançamento prevista para o final de 2029. O esforço foi concebido para apoiar operações de ciência atmosférica como parte do programa Earth Venture da NASA. O RFI indica que a frota desenvolvida pela NASA será provavelmente completada com contribuições de empresas privadas.

O Dr. Nicky Fox, Administrador Associado da Direção da Missão Científica da NASA, salienta que a frota FALCON, equipada com instrumentos de lidar e de radar, se centrará especificamente na relação entre nuvens e aerossóis. A análise dos dados observacionais conduzirá também a uma compreensão mais profunda da convecção atmosférica.

63 years ago today, NASA launched the Television Infra-Red Observation Satellite (TIROS-1), the worlds first successful weather satellite. ️



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A complexa relação entre nuvens e aerossóis está repleta de mecanismos de feedback que estão na base de uma grande parte da ciência climática. Um conhecimento preciso a um nível mais granular será fundamental para compreendermos a evolução das alterações climáticas. Fox observa que as lições aprendidas também se traduzirão na seleção de locais críticos e na avaliação de riscos para futuras missões à Lua e a Marte.

Substituição do Sistema de Observação da Atmosfera

O FALCON substitui formalmente os objetivos do Sistema de Observação Atmosférica (AOS) do Observatório do Sistema Terrestre (ESO). Embora os objetivos da iniciativa FALCON sejam semelhantes aos do AOS, os custos do projeto original estavam a aumentar significativamente, o que levou a uma mudança.

Thank you for following Artemis II. Were just getting started. Welcome to the Artemis generation. pic.twitter.com/hrbvNSwdUI — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 12, 2026

A frota FALCON será constituída por dois satélites da NASA: o lidar construído pelo Goddard Space Flight Center e pelo Langley Research Center da NASA. O radiômetro de deteção de nuvens será confiado ao Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA.

Incluída na constelação estará também a Missão de Medição da Precipitação, a ser construída em conjunto com as agências espaciais japonesa (JAXA) e francesa (CNES). A Missão de Medição da Precipitação consiste em instrumentos de radar, bem como em radiómetros multiespectrais para medir as taxas de água e de precipitação e as propriedades das partículas das nuvens.

Embora o evento de ignição se tenha centrado fortemente em futuras missões à Lua e a Marte, a NASA foi inflexível quanto ao fato de as ciências da Terra continuarem a ser uma grande prioridade. O FALCON será fundamental para a próxima fase de compreensão da atmosfera, dos fenómenos meteorológicos extremos e das mudanças climáticas.