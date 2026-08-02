Fenômeno histórico em 2027: eclipse solar terá o maior tempo de escuridão do século

Fenômeno histórico poderá ser observado em diferentes regiões da Europa, África e Oriente Médio. No Egito, a fase de totalidade alcançará 6 minutos e 22 segundos, recorde do século.

O planeta vai registrar em 2027 o eclipse solar total mais longo do século 21, com mais de seis minutos de escuridão completa. Crédito: Jongsun Lee

O dia 2 de agosto de 2027 ficará marcado na história da astronomia com a ocorrência do eclipse solar total mais longo do século XXI. O fenômeno proporcionará até 6 minutos e 22 segundos de escuridão completa em alguns pontos do planeta, tornando-se o eclipse total de maior duração registrado entre os anos de 1991 e 2114.

O ponto de maior duração da totalidade será nas proximidades de Luxor, no Egito, onde a Lua encobrirá completamente o disco solar por pouco mais de seis minutos. A faixa de sombra atravessará uma extensa área da Europa, da África e do Oriente Médio, oferecendo um espetáculo raro para milhões de pessoas.

A trajetória do eclipse incluirá regiões da Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Fora dessa faixa, o fenômeno poderá ser observado apenas de forma parcial em áreas da Europa, África, sul da Ásia e leste da América do Norte.

Horários variam conforme o fuso

Os horários do eclipse dependem da localização do observador. Considerando o horário de Brasília, o eclipse parcial terá início às 4h30. A fase de totalidade começará às 5h23, enquanto o momento máximo do fenômeno ocorrerá às 7h06. A totalidade terminará às 8h49 e o eclipse parcial será encerrado às 9h43.

A duração excepcional do fenômeno está relacionada ao posicionamento da Lua em seu perigeu, o ponto da órbita em que o satélite natural fica mais próximo da Terra. Nessa configuração, a Lua aparenta ser maior no céu, permitindo que sua sombra cubra uma área estimada em cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados.

O alinhamento entre Sol, Lua e Terra também contribui para o espetáculo. Embora o Sol tenha um diâmetro cerca de 400 vezes maior que o da Lua, ele está aproximadamente 400 vezes mais distante do planeta. Essa coincidência faz com que ambos aparentem ter praticamente o mesmo tamanho quando vistos da Terra, possibilitando que a Lua bloqueie completamente a luz solar durante alguns minutos.

Céu escurece e coroa solar aparece

Durante a fase de totalidade, o céu adquire uma aparência semelhante à do crepúsculo. A redução brusca da luminosidade permite que algumas estrelas e planetas mais brilhantes sejam vistos a olho nu, enquanto a coroa solar (a atmosfera externa do Sol) torna-se visível, formando um halo luminoso ao redor da Lua.

A coroa normalmente permanece escondida pelo intenso brilho da superfície solar e só pode ser observada durante eclipses totais ou com instrumentos específicos. Por isso, o fenômeno é considerado uma oportunidade valiosa tanto para pesquisadores quanto para entusiastas da astronomia.

Especialistas alertam, no entanto, que observar o eclipse sem proteção adequada pode causar danos permanentes à visão. A recomendação é utilizar exclusivamente óculos certificados pela norma internacional ISO 12312-2 ou equipamentos ópticos equipados com filtros solares apropriados.

Observação exige cuidados

Mesmo durante um eclipse parcial, nunca se deve olhar diretamente para o Sol sem proteção. Apenas quem estiver localizado na faixa de totalidade poderá retirar os óculos de proteção durante o breve intervalo em que o disco solar estiver completamente coberto pela Lua. Assim que o primeiro raio de Sol voltar a aparecer, a proteção deverá ser recolocada imediatamente.

Além de representar um espetáculo visual raro, o eclipse de 2027 promete reunir cientistas, fotógrafos e turistas de diversas partes do mundo nas regiões privilegiadas pela faixa de totalidade, consolidando-se como um dos eventos astronômicos mais aguardados das próximas décadas.