“Façam Plutão voltar a ser planeta”: chefe da NASA reacende debate que divide astrônomos
Declaração do chefe da NASA reacende controvérsia científica encerrada em 2006, divide astrônomos e surge em meio a críticas sobre cortes bilionários no financiamento da pesquisa espacial norte-americana.
A discussão sobre o status de Plutão voltou ao centro da astronomia internacional após declarações do administrador da NASA, Jared Isaacman, durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos. O dirigente afirmou apoiar o retorno de Plutão à categoria de planeta e disse que a agência estaria preparando estudos para reabrir o debate científico.
Durante décadas, gerações aprenderam que o Sistema Solar possuía nove planetas. Essa visão mudou em 2006, quando a União Astronômica Internacional (IAU) decidiu retirar Plutão da lista oficial, reduzindo o número para oito. A decisão provocou controvérsia entre cientistas e até hoje desperta forte reação do público.
Ao responder a uma pergunta de parlamentares norte-americanos, Isaacman declarou estar “firmemente do lado” daqueles que defendem a restauração do status planetário de Plutão. Segundo ele, a NASA trabalha em documentos destinados a “escalar a discussão dentro da comunidade científica”. A agência, no entanto, não esclareceu quais estudos estão sendo preparados.
Reação imediata entre pesquisadores
As declarações do chefe da NASA repercutiram rapidamente entre astrônomos e cientistas planetários. Parte da comunidade científica considera legítima a reabertura da discussão, enquanto outros avaliam que o tema desvia a atenção de questões mais importantes da pesquisa espacial.
A pesquisadora Amanda Hendrix, do Planetary Science Institute, no Colorado, afirmou que discutir se Plutão deve ou não ser chamado de planeta “distrai dos verdadeiros problemas científicos”. Para ela, o foco deveria estar na compreensão das características e da evolução desses corpos celestes, independentemente da classificação adotada.
A fala de Isaacman também gerou desconforto porque ocorreu logo após ele defender a proposta do governo dos Estados Unidos de reduzir drasticamente o orçamento científico da NASA. A medida prevê cortes significativos em programas de pesquisa e vem sendo alvo de críticas de pesquisadores, que temem impactos severos na ciência espacial norte-americana.
A cientista planetária Adeene Denton comentou nas redes sociais que seria contraditório “transformar Plutão em planeta novamente enquanto se destroem as carreiras de quem o estuda”. A declaração sintetizou o sentimento de muitos especialistas preocupados com o futuro do financiamento científico.
Debate permanece aberto desde 2006
Entre os defensores da revisão da decisão está o astrobiólogo David Grinspoon, que já havia se posicionado contra a reclassificação de Plutão em 2006. Segundo ele, ainda existe “um debate genuíno” sobre o tema e seria válido reabrir a discussão.
Apesar disso, Grinspoon considera problemático que a NASA tente liderar esse processo. Para o pesquisador, a decisão sobre o que pode ou não ser considerado planeta deve continuar sendo responsabilidade da União Astronômica Internacional, entidade reconhecida mundialmente por definir a terminologia oficial da astronomia.
O cientista argumenta que uma mudança promovida unilateralmente pela NASA poderia gerar ainda mais confusão dentro da comunidade científica internacional. “Mesmo desejando uma definição melhor e mais amplamente aceita, a NASA não pode simplesmente declarar isso”, afirmou.
A origem da controvérsia remonta às descobertas feitas no início dos anos 2000. Astrônomos identificaram diversos objetos semelhantes a Plutão nas regiões mais distantes do Sistema Solar. Entre eles estava Éris, descoberto em 2004 e considerado até mais massivo que Plutão. A descoberta levantou uma questão inevitável: se Plutão era planeta, esses novos corpos também deveriam ser classificados da mesma forma.
Por que Plutão perdeu o título de planeta
Diante do impasse, a União Astronômica Internacional definiu em 2006 três critérios para que um corpo celeste seja considerado planeta. O objeto precisa ter forma arredondada pela própria gravidade, orbitar o Sol e “limpar” a vizinhança de sua órbita, eliminando detritos e corpos menores ao redor.
Mesmo após quase duas décadas, a decisão continua longe de ser consenso. Para muitos pesquisadores, o caso de Plutão simboliza não apenas uma disputa sobre definições astronômicas, mas também um debate mais amplo sobre como a ciência evolui diante de novas descobertas.
Referências da notícia
Revista Nature. ‘Make Pluto a planet again’? NASA chief revives debate that divides astronomers. 2026
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