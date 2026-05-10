De Huacalera a Tolhuin: as 56 cidades da Argentina que se candidataram ao prêmio Melhores Vilarejos Turísticos de 2026

Diferentemente de outros prêmios, esta competição promovida pelo Turismo da ONU não busca os destinos mais bem localizados ou aqueles com as atrações mais bem avaliadas, mas sim aqueles que se destacam por sua identidade e comunidade rural.

Tolhuin, uma das cidades argentinas indicadas para a edição de 2026 do prêmio Melhores Vilarejos Turísticos.

A Argentina bateu um recorde histórico com 56 cidades de 19 províncias indicadas ao prêmio Melhores Vilarejos Turísticos de 2026. Essa iniciativa da Organização das Nações Unidas para o Turismo reconhece destinos rurais que melhor preservam sua identidade cultural, tradições e paisagens naturais de forma sustentável.

Este é um marco histórico para o país, representando o maior número de inscrições desde o início do programa em 2021. A partir dessa lista de pré-candidatos, a Secretaria Nacional de Turismo e Meio Ambiente selecionará as 8 cidades finalistas que representarão oficialmente a Argentina perante a organização internacional.

Este programa já reconheceu em edições anteriores o charme de recantos argentinos como La Carolina (San Luis), Caspalá e Maimará (Jujuy) e Carlos Pellegrini (Corrientes), aumentando consideravelmente sua visibilidade e o desenvolvimento do turismo local.

Chamada de propostas com um ADN federal e sustentável

Segundo fontes da Secretaria Nacional de Turismo e Meio Ambiente, a edição deste ano destaca-se pelas candidaturas de todas as regiões do país, demonstrando uma ampla representação territorial e cultural: as inscrições abrangem desde o litoral atlântico até a cordilheira, da floresta tropical de Misiones à puna e ao fim do mundo.

Diferentemente de outros prêmios, este não se concentra em competir por infraestrutura de grande porte. Este programa não busca os destinos mais consolidados ou aqueles com as atrações mais prestigiosas.

A balança pende completamente para o valor da comunidade, do trabalho local, da autenticidade e da preservação da própria história.

Este reconhecimento distingue destinos rurais com baixa densidade populacional que se destacam pela sua ligação com os recursos naturais e culturais, pelo desenvolvimento da sua oferta de serviços turísticos e pela implementação de iniciativas sustentáveis e inovadoras.

As 56 cidades da Argentina que buscam um lugar na lista das Melhores Vilas Turísticas de 2026

Estas são as aldeias nomeadas para o prémio de Melhores Aldeias Turísticas de 2026, que procuram mostrar a sua identidade local ao mundo:

Buenos Aires: Mar de las Pampas, Ilha Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué e Coronel Vidal.

Mar de las Pampas, Ilha Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué e Coronel Vidal. Chubut: Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento e El Maitén.

Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento e El Maitén. Córdoba: La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes e La Cumbre.

La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes e La Cumbre. Corrientes: Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto e Santa Ana.

Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto e Santa Ana. Entre Ríos: Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay.

Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay. Formosa: Herradura.

Herradura. Jujuy: Huacalera, El Fuerte, San Antonio e San Francisco de Alfarcito.

Huacalera, El Fuerte, San Antonio e San Francisco de Alfarcito. La Pampa: Macachín y Victorica.

Macachín y Victorica. La Rioja: Olta, Villa Sanagasta e Banda Florida.

Olta, Villa Sanagasta e Banda Florida. Mendoza: Las Loicas, Bardas Blancas e Villa 25 de Mayo.

Las Loicas, Bardas Blancas e Villa 25 de Mayo. Misiones: Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio e Capioví.

Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio e Capioví. Neuquén: Varvarco.

Varvarco. Salta: San Carlos, Cachi e Molinos.

San Carlos, Cachi e Molinos. San Juan: Calingasta.

Calingasta. San Luis: Lujan, El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro e San Francisco del Monte de Oro.

Lujan, El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro e San Francisco del Monte de Oro. Santa Cruz: Puerto San Julián e Perito Moreno.

Puerto San Julián e Perito Moreno. Santa Fe: Cañada Rosquín e Zenon Pereyra.

Cañada Rosquín e Zenon Pereyra. Tierra del Fuego: Tolhuin.

Tolhuin. Tucumán: Tafí del Valle.

Qual o próximo passo rumo ao reconhecimento global? O processo está agora entrando em sua fase decisiva: a Secretaria Nacional de Turismo e Meio Ambiente, por meio de uma equipe de avaliação, será responsável por filtrar as candidaturas e selecionar as oito melhores cidades turísticas desse grupo, que representarão o país na edição internacional deste ano.

San Francisco de Alfarcito, um recanto de Jujuy que também competirá para ser uma das melhores cidades turísticas do mundo.

Uma vez selecionadas como finalistas, as vilas turísticas serão avaliadas pelo Turismo das Nações Unidas, com o objetivo de alcançar o mais alto reconhecimento global: tornar-se uma das melhores vilas turísticas do mundo. Entre outubro e dezembro de 2026, a ONU anunciará quais dessas vilas receberão a prestigiosa designação global de "Melhor Vila Turística".