Da Terra para a Artemis: a NASA divulga milhares de imagens de alta resolução da missão Artemis II

As fotografias de alta resolução destacam uma missão histórica e levam as imagens da exploração espacial tripulada aos dispositivos pessoais em todo o mundo. As imagens da Terra, um eclipse lunar e a superfície lunar marcada por crateras fazem parte deste vasto acervo de imagens.

Esta imagem foi captada quando a Artemis 2 contornava a face oculta da Lua, com a Terra em forma de crescente a mais de 402,34 quilómetros da nave espacial. Fonte: NASA

As câmaras de alta resolução da Orion estiveram em plena atividade durante a recente missão de 10 dias da NASA. Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana, realizaram a primeira viagem de regresso à Lua desde a década de 1970, durante a histórica missão Artemis II, em abril de 2026.

A tecnologia avançou exponencialmente desde a última missão deste tipo, e a NASA assegurou que as imagens impressionantes da viagem espacial pudessem ser captadas para que os habitantes da Terra pudessem apreciá-las. A NASA divulgou algumas imagens de baixa resolução à medida que estas eram recebidas pela tripulação, mas as limitações na transferência de dados através do cosmos restringiram o fluxo de imagens em tempo real.

Os astronautas da missão Artemis 2 utilizaram provavelmente uma exposição prolongada para captar estrelas distantes. Fonte: NASA

Agora que os cartões SD físicos regressaram à Terra, a NASA divulgou milhares de imagens impressionantes em alta resolução captadas pelos quatro astronautas. São mais de 12 000 imagens, todas disponíveis gratuitamente em várias resoluções no portal da NASA Gateway to Astronaut Photography of Earth.

Vistas da Lua: luz e escuridão

Uma aproximação à Lua permitiu aos astronautas captar as características geológicas da superfície lunar com um detalhe impressionante. Estas imagens serão fundamentais para identificar locais de aterragem ideais para futuras missões Artemis, bem como para uma futura base na superfície lunar.

A bacia Orientale tem cerca de 965 km de largura e formou-se há aproximadamente 3,8 a 3,9 mil milhões de anos. O impacto de um grande asteroide ou cometa escavou uma cavidade na crosta lunar, derretendo a rocha e provocando inundações vulcânicas. Fonte: NASA

Na superfície marcada por crateras destacam-se características geológicas importantes, incluindo a proeminente bacia Orientale. A cratera de impacto tem 965 km de largura e situa-se numa zona de transição entre o lado iluminado e o lado escuro da Lua (visto da Terra). Uma imagem com um ângulo de visão mais amplo mostra a escala da cratera em relação à superfície lunar.

A bacia Orientale contrasta fortemente com o resto da superfície lunar. A rocha vulcânica rica em ferro cria um contraste mais escuro em relação às terras altas circundantes. Fonte: NASA

O relevo acidentado da superfície lunar é evidente numa imagem notável do lado oculto, à medida que o sol cintilante brilha ao longo do terminador lunar. As cadeias montanhosas lunares e as bordas das crateras realçam o relevo irregular da Lua.

O Sol passa por trás da Lua num eclipse solar visível apenas a partir de um ponto específico. Fonte: NASA

À medida que a cápsula Orion contornava para o lado oposto, a tripulação teve o privilégio de assistir a um eclipse solar com a Lua no centro. Com o Sol obscurecido e iluminado por trás pela Lua, algumas estrelas começaram a surgir do vazio.

Imagens de casa

Antes de desaparecer por baixo do horizonte lunar, a tripulação testemunhou o pôr-do-sol espetacular do seu ponto de origem. Captadas a quase 400 000 km de casa, a tripulação testemunha a Terra em forma de crescente a pôr-se no meio do primeiro plano lunar.

A Terra põe-se por trás da superfície lunar enquanto a tripulação viaja para o lado oculto da Lua. A última missão a percorrer tal distância foi a Apollo 13, em 1970. Fonte: NASA

O catálogo de imagens está repleto de centenas de fotografias da Terra. Uma imagem única mostra a perspetiva da especialista de missão Christina Koch enquanto contempla o seu planeta natal.

A especialista de missão Christina Koch observa a Terra a partir da janela da cápsula espacial Orion. Fonte: NASA

Este momento, captado a meio do caminho da sua viagem à Lua, leva Koch e o resto da tripulação mais longe no espaço do que qualquer outro ser humano desde as missões Apollo.