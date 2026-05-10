A incrível jornada da rolha do vinho: como chega à garrafa e porque vale a pena reutilizá-la no jardim

Por trás de cada rolha de cortiça há anos de crescimento: porque reutilizá-la e como aproveitá-la no jardim.

Leve, resistente e composto em grande parte por ar, a rolha isola e conserva o vinho.

Sempre que abrimos uma garrafa, tornamo-nos parte de um processo que começou há mais de uma década.

A cortiça provém do sobreiro, uma árvore que demora entre 15 e 20 anos a formar a sua primeira casca; uma espécie de camada protetora e espessa, que é precisamente o que se retira para obter a cortiça.

O sobreiro regenera a sua casca com o tempo, num ciclo que pode repetir-se durante décadas sem prejudicar a árvore.

Quando essa casca é extraída, a árvore não é abatida: fica exposta, mas viva, e começa a regenerar a sua camada protetora. A partir daí, são necessários entre 9 e 12 anos até atingir a espessura adequada para uma nova colheita. É um ciclo lento, que se repete várias vezes ao longo da sua vida.

A primeira casca extraída do sobreiro é conhecida como «cortiça virgem» e, devido à sua textura mais irregular, não é utilizada para fabricar rolhas de vinho de melhor qualidade.

Por isso, cada rolha que retiramos de uma garrafa traz consigo essa história e levanta uma pergunta simples: vale a pena usá-la apenas uma vez?

Após a remoção, a árvore fica exposta e começa a regenerar a sua "cobertura" natural.

No jardim, esse pequeno cilindro leve e resistente pode ganhar uma segunda vida útil, prolongando — à sua escala — essa lógica de aproveitamento e continuidade.

Além disso, tem uma vantagem fundamental: resiste à umidade sem se degradar rapidamente, o que o torna um aliado na resolução de pequenos problemas do dia a dia.

Base para vasos

Muitos vasos que ficam diretamente apoiados no chão ou no pavimento acumulam umidade na base, o que pode afetar tanto a planta como a superfície onde estão apoiados.

Um material que demora anos a formar-se e cuja vida útil pode ser muito superior a uma vida humana.

Colocar rolhas por baixo, como pequenas “patas”, ajuda a elevá-los alguns milímetros. Esse espaço melhora a drenagem e permite que a água circule melhor. Não é necessário fixá-las, embora possam ser coladas se se pretender uma solução mais estável.

Enchimento para vasos grandes

Em vasos profundos, nem sempre é necessário enchê-los totalmente com substrato. Usar rolhas na base permite reduzir a quantidade de terra, aliviar o peso e manter uma boa drenagem.

Utilizados como base ou enchimento, as rolhas melhoram a drenagem e reduzem o peso dos vasos.

O ar que contêm — grande parte da sua estrutura é composta por ar — faz com que não retenham água em excesso. Por cima dessa camada, coloca-se o substrato habitual, e a planta cresce sem notar a diferença.

Cobertura leve

Trituradas ou cortadas, as cortiças podem funcionar como uma cobertura leve. Ajudam a cobrir o solo, a reduzir a evaporação e a limitar o crescimento de ervas daninhas.

Mas atenção: por serem leves, não é aconselhável usá-los em zonas expostas a chuvas intensas ou vento forte, pois podem ser deslocados. Funcionam melhor em canteiros delimitados ou vasos grandes.

Elementos decorativos

Para além da funcionalidade, as rolhas têm um valor estético que pode ser aproveitado. Podem ser usadas para revestir vasos, criar pequenos objetos decorativos ou adicionar textura a algum recanto do jardim.

Uma solução simples para reutilizar rolhas e resolver problemas do dia-a-dia no jardim.

Não alteram o crescimento das plantas, mas sim o aspeto geral do espaço. E, por vezes, isso também conta.

Etiquetas para plantas

Uma das formas mais práticas de os reutilizar. A cortiça funciona como uma etiqueta resistente que não se estraga com a rega nem com as intempéries.

O sobreiro regenera a sua casca com o tempo, num ciclo que pode repetir-se durante décadas sem prejudicar a árvore.

Basta colocá-la numa vareta — de madeira ou metal — e escrever o nome da planta com um marcador indelével. Ao contrário de outras etiquetas improvisadas, não se deforma nem se apaga facilmente, além de conferir um toque estético simples, mas eficaz.

Podem ser compostadas?

Sim, mas com algumas nuances. A cortiça natural é biodegradável, embora a sua decomposição seja lenta. Uma rolha inteira pode demorar anos a degradar-se. Além disso, apenas as rolhas naturais são compostáveis; as sintéticas não.

A cortiça natural é biodegradável, mas a sua decomposição é lenta e pode demorar anos.

Se pretender incorporá-lo no composto, o melhor é cortá-lo ou triturá-lo para acelerar o processo. Mesmo assim, não é o material mais eficiente para esse fim, pelo que, muitas vezes, convém dar prioridade à sua reutilização.

Não é preciso acumular grandes quantidades nem embarcar em projetos complexos. Com apenas algumas rolhas, já é possível resolver detalhes específicos do jardim, como melhorar a drenagem, organizar as plantas ou acrescentar alguma textura. Este tipo de soluções não muda tudo, mas muda a forma como usamos o que já temos à mão.