Ar polar ganha intensidade e frio de inverno se espalha pelo Brasil com temperaturas abaixo de 0°C e geadas

Uma intensa massa de ar polar ganha intensidade e traz frio de inverno em boa parte do Brasil, com temperaturas em torno dos 0°C em boa parte da Região Sul. Confira os detalhes da previsão. Mais previsão: Super El Niño pode estar mais próximo do que se pensava

A primeira incursão de ar polar do ano surpreendeu no decorrer dos cenários de previsão ao trazer um frio mais intenso a cada dia e com maior abrangência pelo Brasil. Algo que no início da semana passada era visto mais restrito ao Sul e leste do Sudeste, trouxe precipitação invernal e, para o início da semana, já pode atingir o Brasil Central o que baixa ainda mais temperaturas sobre o Sul e sobre o Sudeste.

Com isso, o potencial de temperaturas negativas em várias localidades aumentou, juntamente com o potencial de geadas sobre os estados do Sul e parte do Sudeste.

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Confira a seguir os mapas e os detalhes da previsão para o início desta semana e saiba o que esperar deste episódio de frio mais intenso até agora.

O que esperar do ar polar nos próximos dias

A frente fria atual segue avançando de forma costeira pelo Sudeste e chega ao sul da Bahia e ao norte do Espírito Santo na noite desta segunda-feira (11) e madrugada de terça-feira (13). Isso permite que a forte massa de ar polar avance pelo Brasil e espalhe o ar frio por boa parte do país.

Assim, através da atuação da massa de ar polar, com seu centro bem no meio da Região Sul, as temperaturas seguem em queda no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo no Norte.

Temperaturas entre o fim da madrugada e o início da manhã da segunda-feira, 11 de maio.

As temperaturas mínimas diminuem de 3 a 5°C em relação ao registrado neste domingo (10). No Rio Grande do Sul, a maioria das localidades registram temperaturas abaixo dos 5°C, com valores de 7 a 11°C no leste do estado. Nas localidades de serra, a previsão aponta para temperaturas em torno de até -1°C. No entanto, há a possibilidade de valores de até 4°C abaixo do que os modelos de previsão estão mostrando nessas áreas. Nas demais regiões do estado, pode-se registrar 1 a 2°C mais frio. Com isso, há potencial de geadas de moderada a forte intensidade em praticamente todo o território gaúcho, com exceção do da região de Porto Alegre, do Sudeste e litoral.

Temperaturas máximas previstas para a segunda-feira, 11 de maio.

No estado de Santa Catarina, o frio também é intenso, com previsão de mínimas nesta segunda-feira (11) de 0 a -2 no Serra e região do Planalto, com possibilidade de temperaturas 4°C mais baixas, atingindo patamares em torno dos -6°C. Nas áreas do oeste, as mínimas ficam em torno dos 2°C e nas áreas mais elevadas do norte do estado entre 0 e 1°C. Até a região de Blumenau, as temperaturas podem atingir valores de 4°C. Já no faixa leste, os termômetros variam de 5 a 9°C, com 9°C em Florianópolis e 6°C na região de Joinville. Assim, há potencial de geadas em praticamente todo o estado, com exceção da faixa leste.

Boa parte da Região Sul está sob alerta de geadas de moderada a forte intensidade. As áreas sem risco ficam concentradas somente nas regiões próximas do litoral.

No Paraná, as mínimas mais altas figuram entre 6 e 8°C entre o oeste e o noroeste. Nas demais regiões as temperaturas no início do dia variam de 0 a 5°C, com possibilidade de 1 a 2°C mais frios, o que traz o potencial de temperaturas negativas no sul do estado. Na região de Curitiba, os termômetros podem marcar valores em torno de 3°C. Assim, mais um estado com potencial e geadas na maior parte do seu território.

Agora, na região Sudeste, as temperaturas mínimas ocorrem no início do dia em boa parte do do estado de São Paulo e de Minas Gerais. No leste paulista, no sul mineiro, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, devido à atuação de frente fria, a umidade segura a quedas temperaturas apesar de já fazer bastante frio. Com isso, as mínimas ocorrem no fim da noite.

Temperaturas no fim da noite da segunda-feira, 11 de maio. Estás são as mínimas para o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais.

Em questão de valores, as temperaturas mais baixas ocorrem no oeste e centro-sul de São Paulo, variando de 5 a 7°C, com leve risco de geada nas regiões próximas ao norte do Paraná. No fim da noite, o destaque fica para o frio de 12 e 13°C nas regiões de Campinas e da capital São Paulo, respectivamente. No Rio de Janeiro, as mínimas variam de 17 a 20°C na região metropolitana da capital e na região serrana, as temperaturas ficam em 14°C. No sul mineiro, as temperaturas pode atingir os 7 e 8°C. Já no Espírito Santo, não há nada muito impactante, com valores em torno dos 20°C.

No Centro-Oeste, as temperaturas mais baixas variam de 4 a 8°C no sul do Mato Grosso do Sul, com potencial de geada somente no extremo sul do estado. Nas demais regiões, as temperaturas variam de 9 a 15°C, sendo mais elevadas no centro-norte do Mato Grosso e de Goiás. O patamar de 15°C, atinge o estado de Rondônia e do Acre, configurando o fenômeno de friagem nesses estados da Região Norte.

Na terça-feira (12), a massa de ar polar se estende mais para o Sudeste. O frio intenso continua, mas as temperaturas mínimas podem subir 1 a 2°C na Região Sul. Já em São Paulo, as temperaturas caem nesta magnitude, com 11 a 12°C sendo previsto para a região da capital paulista.