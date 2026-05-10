Chuvas de mais de 100 mm deixam em alerta 9 capitais nesta semana; veja quais

Novos transtornos por chuvas intensas podem ocorrer na próxima semana em 5 capitais do Nordeste e 4 da Região Norte. Confira os detalhes da previsão do tempo.

Novos transtornos por chuvas intensas podem ocorrer na próxima semana em 5 capitais do Nordeste e 4 da Região Norte.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) atua no Brasil e mantém os risco de chuvas intensas nesta semana na porção norte do país, incluindo a faixa norte do Nordeste e a porção mais norte da região Norte. Além disso, os ventos de leste favorecem o transporte de umidade para parte do litoral leste nordestino.

Os acumulados totais podem superar bastante os 100 mm e provocar transtornos em 9 capitais: 5 pertencentes ao Nordeste e 4 à Região Norte.

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Confira a seguir os detalhes, os mapas de previsão e a diferença entre os principais modelos meteorológicos.

Alertas de chuvas intensas para as regiões Norte e Nordeste

Por mais uma semana, as chuvas intensas deixam em alerta a porção norte do Brasil. Já nesta segunda-feira (11), chuvas ocorrem ao longo do dia no norte do Amazonas, desde a região de Manaus e de Santarém. O mesmo acontece no estado de Roraima e no leste do Amapá, com chuva desde a madrugada. No entanto, a partir da tarde, acontecem as chuvas mais intensas e abrangentes, que passam a incluir o extremo norte do Pará, a região de Belém.

Além disso, chuvas mais pontuais, mas que podem ocorrer com até forte intensidade atingem a faixa norte do Nordeste a partir da tarde, com alertas para as regiões de São Luís, Maranhão, de Fortaleza, Ceará, e de Natal, Rio Grande do Norte. Nas capitais João Pessoa e Recife, ainda não há alerta de chuvas intensas, mas há previsão de precipitação fraca na madrugada e no período da noite da segunda-feira (11).

Acumulado de chuvas para a semana, segundo o modelo ECMWF.

Na terça-feira (12), as chuvas aumentam na Região Norte, com chuvas de moderada a forte intensidade na primeira parte do dia entre Manaus e Santarém, e no leste do Amapá. A partir da tarde, há elevado potencial de chuvas muito intensas no norte do Amazonas, em Roraima, em todo o Amapá e no norte do Pará, com alertas para Manaus, Boa Vista, Macapá e Belém.

No Nordeste, há previsão de chuva, mas de fraca a moderada intensidade no norte do Maranhão e, a partir do fim do dia, de Pernambuco até o Rio Grande do Norte, sem alertas para riscos.

Os modelos EMWF e GFS concordam na distribuição das chuvas e nas regiões maior volume, que podem registrar acumulados acima dos 100mm, chegando próximo aos 200 mm.

Na quarta-feira (13), as chuvas aumentam no litoral norte e no leste do Nordeste, com potencial para transtorno a partir do fim da manhã, quando passa a chover com moderada a forte intensidade, estendendo-se até o período da noite. Assim, há alerta para todo o litoral norte e região de Pernambuco até o Rio Grande do Norte, com riscos para São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife.

Na Região Norte, os alertas são de pancadas de chuva forte a partir da tarde no centro-norte do Amazonas, em Roraima, Amapá e norte do Pará, com riscos para Manaus, Boa Vista, Macapá e Belém.

Acumulado de chuvas para a semana, segundo o modelo GFS.

Na quinta-feira (14), os riscos diminuíram no leste do Nordeste e no porão central do Amazonas. No entanto, o potencial de chuvas intensas aumenta e há elevado risco para o norte do Rio Grande do Norte, para o Ceará, norte do Piauí e do Maranhão, para o norte do Pará, Amapá e Roraima.

A partir da sexta-feira (15), o potencial de chuvas diminui, mas ainda há previsão de precipitação de fraca a moderada intensidade, no entanto, sem riscos de transtornos em nenhumas das capitais.