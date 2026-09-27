Conheça cinco das aranhas mais perigosas do mundo e os efeitos de seus venenos

Da aranha-marrom à teia-de-funil australiana, algumas espécies possuem venenos capazes de provocar necrose, alterações neurológicas e problemas respiratórios, exigindo atendimento médico rápido em casos graves de picada.

A aranha-marrom tem três pares de olhos – o que a distingue de outras espécies de aranhas domésticas. Crédito: Johnathan Coddignton

Pequenas e discretas ou grandes e defensivas, algumas aranhas possuem venenos capazes de provocar quadros graves em seres humanos. Espécies encontradas na América do Sul, América do Norte, Ásia e Oceania estão entre as consideradas mais perigosas devido aos efeitos que suas toxinas podem causar no organismo.

Entre elas está a aranha-marrom ou aranha-violinista (Loxosceles laeta), comum na América do Sul. Pequena, com cerca de 8 a 12 milímetros, ela costuma procurar locais secos e escuros e pode aparecer dentro de residências. Seu veneno tem propriedades necrosantes e hemolíticas, podendo provocar lesões na pele, destruição de glóbulos vermelhos e, em casos graves, insuficiência renal.

Outra espécie sul-americana é a aranha-armadeira (Phoneutria nigriventer), também conhecida como aranha-bananeira. Encontrada em países como Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, pode chegar a 4,8 centímetros. Quando ameaçada, assume uma postura defensiva característica, levantando as patas dianteiras.

Da armadeira à viúva-negra

A picada da armadeira é dolorosa e seu veneno pode provocar aumento da pressão arterial, febre, vômitos, sudorese e dificuldades respiratórias. Casos extremos sem tratamento podem evoluir para complicações graves.

A aranha-armadeira ou aranha-bananeira é grande em relação às outras aranhas venenosas, pode chegar a 4,8 cm, e é muito presente em países da América do Sul, como Brasil, Paraguai, Uruguai e norte da Argentina. Crédito: João P. Burini

Mais conhecida internacionalmente, a viúva-negra (Latrodectus mactans) ocorre em diferentes regiões das Américas e também na Índia. As fêmeas são as mais perigosas e podem atingir cerca de 2,5 centímetros.

O veneno da espécie é uma neurotoxina. Após a picada, a dor pode se espalhar pelo corpo e ser acompanhada por cãibras e dores musculares intensas, náuseas e dificuldades respiratórias. Crianças pequenas e idosos estão entre os grupos que exigem maior atenção diante de possíveis complicações.

Duas espécies perigosas da Austrália

Também pertencente ao gênero Latrodectus, a aranha-das-costas-vermelhas (Latrodectus hasselti) é nativa da Austrália, embora já tenha sido registrada em outros países. As fêmeas são tipicamente pretas, com uma faixa vermelha característica sobre o abdômen.

Originária da Austrália, a aranha-das-costas-vermelhas (Latrodectus hasselti) também está presente em outros países como Nova Zelândia, Belgica e Japão. Crédito: Laurence Grayson

Seu veneno contém neurotoxinas que podem provocar dor, sudorese, aceleração dos batimentos cardíacos e inchaço dos gânglios linfáticos. A espécie não é considerada especialmente agressiva, mas as fêmeas podem morder quando se sentem ameaçadas ou estão protegendo seus ovos.

A Austrália também abriga a aranha-teia-de-funil (Atrax robustus), apontada entre as espécies de maior risco. De coloração preto-azulada brilhante, ela possui grandes presas, comportamento defensivo e pode morder repetidamente.

Veneno pode atingir o sistema nervoso

O veneno da teia-de-funil contém peptídeos conhecidos como delta-hexatoxinas, que interferem no funcionamento do sistema nervoso. Sem tratamento adequado, uma picada pode provocar complicações graves e potencialmente fatais.

Considerada uma das aranhas mais venenosas e mortais do mundo, a aranha-teia-de-funil (Atrax robustus) é nativa da Austrália e só é encontrada por lá. Crédito: Andrew Orme

Apesar da fama desses animais, a gravidade de uma picada depende de fatores como espécie, quantidade de veneno inoculada e condições da pessoa atingida. Diante de uma suspeita de picada por aranha venenosa, a orientação apresentada pelas fontes consultadas pela National Geographic é procurar atendimento médico.