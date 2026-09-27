A "Pompeia" dos Andes: uma erupção gigantesca soterrou toda uma paisagem

Uma gigantesca erupção vulcânica no Chile proporcionou aos cientistas uma visão rara dos antigos Andes, revelando pistas sobre a forma como as montanhas se formaram e se transformaram ao longo de milhões de anos.

Depósitos de ignimbrito de Cardones, esculpidos pelo rio Lluta, no norte do Chile. Crédito: Frances J. Cooper.

Hattie Russell Meteored Reino Unido 27/09/2026 05:33 6 min

Um novo estudo publicado na revista Science Advances revela que uma gigantesca erupção vulcânica agiu como o Vesúvio em toda uma paisagem, soterrando tudo o que se encontrava por baixo e preservando terrenos que, de outra forma, teriam sido perdidos devido à erosão.

Os investigadores estudaram a rocha vulcânica que entrou em erupção na caldeira de Lauca, no norte do Chile, há 21,9 milhões de anos. A rocha, denominada ignimbrita, cobre uma área seis vezes maior do que Santiago, a capital do Chile, e pode atingir até um quilômetro de profundidade.

Utilizar modelos para mapear paisagens ocultas

A equipe simulou centenas de paisagens possíveis, utilizando modelos que mostram como os rios moldam as cadeias montanhosas, para verificar quais delas se poderiam assemelhar à paisagem enterrada sob as rochas. Descobriram que apenas paisagens de relevo relativamente baixo – semelhantes a encostas suaves no sopé das montanhas – teriam sido possíveis. Consideram que esta parte dos Andes se formou lentamente, a um ritmo de cerca de 2,5 cm a cada 100 anos.

Se as rochas tivessem sido empurradas para cima mais rapidamente, a paisagem poderia ter desenvolvido encostas mais íngremes, que não caberiam por baixo dos depósitos vulcânicos.

As descobertas apoiam a teoria de que os Andes cresceram lentamente ao longo de dezenas de milhões de anos. Este processo é lento quando comparado com muitas partes de cadeias montanhosas ativas que se elevam rapidamente, como certas zonas dos Himalaias.

O Dr. Byron Adams, do Departamento de Ciências da Terra da UCL, afirmou: "Esta paisagem foi soterrada por uma erupção vulcânica gigantesca — um pouco como Pompeia, mas numa escala muito maior. Em vez de cobrir uma cidade, misturas quentes de cinzas vulcânicas, fragmentos de rocha e gás varreram toda uma paisagem, engolindo o terreno por baixo delas.

"Pompeia mostra como as erupções vulcânicas podem congelar um momento na história da humanidade. Este estudo demonstra que erupções muito maiores também podem congelar momentos na história da Terra, soterrando paisagens inteiras sob depósitos vulcânicos e preservando pistas sobre como as montanhas estavam a ser formadas antes da erupção.

"Não podemos escavar para ver a paisagem soterrada, mas podemos usar a forma da camada vulcânica e o que sabemos sobre como os rios moldam as montanhas para inferir o que está escondido por baixo dela."

Rocha vulcânica que revela registos geológicos do tempo

Os investigadores observaram que a sua estimativa do levantamento correspondia a estudos anteriores sobre os minerais presentes na rocha, que registam as variações de temperatura ao longo dos últimos 50 milhões de anos. Essas variações de temperatura refletem o arrefecimento da rocha à medida que esta se desloca para cima através da crosta terrestre.

O Dr. Adams acrescentou: "Esta abordagem oferece-nos uma nova forma de olhar para o passado da história da Terra. Os métodos atuais para estimar a velocidade a que as montanhas se formam baseiam-se em “relógios” químicos presentes na rocha, mas estes limitam-se a momentos específicos no tempo. O nosso método permite estimar a elevação da rocha ao longo de um período muito mais extenso.

"Neste caso, estimamos que teriam sido necessários milhões de anos para formar a paisagem suave que inferimos ter existido antes da erupção.

"Existe um debate sobre se os Andes cresceram lenta e constantemente ao longo de 40 ou 50 milhões de anos ou se se elevaram de forma extremamente lenta e, posteriormente, surgiram mais recentemente, nos últimos seis a 10 milhões de anos. As nossas descobertas, que abrangem uma grande parte do meio dessa história, apoiam a hipótese de um crescimento lento, mas constante."

A Dra. Frances Cooper, também do Departamento de Ciências da Terra da UCL, afirmou: "Temos vindo a trabalhar nesta zona dos Andes há muitos anos para compreender como se formaram as montanhas. Os Andes têm uma grande influência no clima regional e global, pelo que reconstruir a sua história é importante para compreender as alterações climáticas a longo prazo.

"O que é particularmente entusiasmante neste estudo é que nos proporciona uma nova forma de reconstituir essa história. A mesma abordagem poderia ser aplicada a depósitos vulcânicos noutros locais do mundo, ajudando-nos a reconstruir paisagens enterradas há milhões de anos."