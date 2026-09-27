A "Pompeia" dos Andes: uma erupção gigantesca soterrou toda uma paisagem
Uma gigantesca erupção vulcânica no Chile proporcionou aos cientistas uma visão rara dos antigos Andes, revelando pistas sobre a forma como as montanhas se formaram e se transformaram ao longo de milhões de anos.
Um novo estudo publicado na revista Science Advances revela que uma gigantesca erupção vulcânica agiu como o Vesúvio em toda uma paisagem, soterrando tudo o que se encontrava por baixo e preservando terrenos que, de outra forma, teriam sido perdidos devido à erosão.
Os investigadores estudaram a rocha vulcânica que entrou em erupção na caldeira de Lauca, no norte do Chile, há 21,9 milhões de anos. A rocha, denominada ignimbrita, cobre uma área seis vezes maior do que Santiago, a capital do Chile, e pode atingir até um quilômetro de profundidade.
Utilizar modelos para mapear paisagens ocultas
A equipe simulou centenas de paisagens possíveis, utilizando modelos que mostram como os rios moldam as cadeias montanhosas, para verificar quais delas se poderiam assemelhar à paisagem enterrada sob as rochas. Descobriram que apenas paisagens de relevo relativamente baixo – semelhantes a encostas suaves no sopé das montanhas – teriam sido possíveis. Consideram que esta parte dos Andes se formou lentamente, a um ritmo de cerca de 2,5 cm a cada 100 anos.
Se as rochas tivessem sido empurradas para cima mais rapidamente, a paisagem poderia ter desenvolvido encostas mais íngremes, que não caberiam por baixo dos depósitos vulcânicos.
As descobertas apoiam a teoria de que os Andes cresceram lentamente ao longo de dezenas de milhões de anos. Este processo é lento quando comparado com muitas partes de cadeias montanhosas ativas que se elevam rapidamente, como certas zonas dos Himalaias.
O Dr. Byron Adams, do Departamento de Ciências da Terra da UCL, afirmou: "Esta paisagem foi soterrada por uma erupção vulcânica gigantesca — um pouco como Pompeia, mas numa escala muito maior. Em vez de cobrir uma cidade, misturas quentes de cinzas vulcânicas, fragmentos de rocha e gás varreram toda uma paisagem, engolindo o terreno por baixo delas.
"Não podemos escavar para ver a paisagem soterrada, mas podemos usar a forma da camada vulcânica e o que sabemos sobre como os rios moldam as montanhas para inferir o que está escondido por baixo dela."
Rocha vulcânica que revela registos geológicos do tempo
Os investigadores observaram que a sua estimativa do levantamento correspondia a estudos anteriores sobre os minerais presentes na rocha, que registam as variações de temperatura ao longo dos últimos 50 milhões de anos. Essas variações de temperatura refletem o arrefecimento da rocha à medida que esta se desloca para cima através da crosta terrestre.
O Dr. Adams acrescentou: "Esta abordagem oferece-nos uma nova forma de olhar para o passado da história da Terra. Os métodos atuais para estimar a velocidade a que as montanhas se formam baseiam-se em “relógios” químicos presentes na rocha, mas estes limitam-se a momentos específicos no tempo. O nosso método permite estimar a elevação da rocha ao longo de um período muito mais extenso.
"Neste caso, estimamos que teriam sido necessários milhões de anos para formar a paisagem suave que inferimos ter existido antes da erupção.
"Existe um debate sobre se os Andes cresceram lenta e constantemente ao longo de 40 ou 50 milhões de anos ou se se elevaram de forma extremamente lenta e, posteriormente, surgiram mais recentemente, nos últimos seis a 10 milhões de anos. As nossas descobertas, que abrangem uma grande parte do meio dessa história, apoiam a hipótese de um crescimento lento, mas constante."
A Dra. Frances Cooper, também do Departamento de Ciências da Terra da UCL, afirmou: "Temos vindo a trabalhar nesta zona dos Andes há muitos anos para compreender como se formaram as montanhas. Os Andes têm uma grande influência no clima regional e global, pelo que reconstruir a sua história é importante para compreender as alterações climáticas a longo prazo.
"O que é particularmente entusiasmante neste estudo é que nos proporciona uma nova forma de reconstituir essa história. A mesma abordagem poderia ser aplicada a depósitos vulcânicos noutros locais do mundo, ajudando-nos a reconstruir paisagens enterradas há milhões de anos."
Referência da notícia
Byron A. Adams, Frances J. Cooper, Clementine Walsh, and Katharine V. Cashman. (2026). Landscapes buried beneath large-volume ignimbrites reveal preeruptive uplift rates.