Como fotografar o invisível? Neutrinos podem ser registrados em 3D por novo detector
Novo detector demonstra capacidade de reconstrução tridimensional de partículas com alta precisão em um certo tipo de material.
Os neutrinos são partículas classificadas como férmions e são eletricamente neutras, interagindo apenas via força fraca e gravidade. Por causa da falta de interação eletromagnética, essas partículas são difíceis de detectar. Elas possuem massas muito pequenas e atravessam grandes quantidades de matéria praticamente sem interação. Muitos neutrinos atravessam a Terra e não deixam qualquer sinal da sua passagem por aqui.
Pesquisadores vêm há décadas estudando possibilidades de detectar neutrinos. A detecção de neutrinos se baseia na observação indireta dos produtos gerados quando um neutrino interage com a matéria, como é o exemplo do experimento IceCube. Quando um neutrino de alta energia interage com o gelo, ele pode produzir partículas que emitem radiação de Cherenkov. Sensores ópticos registram esses flashes, permitindo reconstruir a energia e a direção de origem do neutrino.
Um novo artigo propõe um projeto chamado de PLATON que pretende melhorar a capacidade de imageamento desses eventos. A proposta é usar materiais cintilantes para obter uma reconstrução tridimensional de trajetórias de partículas. Isso permitiria registrar com precisão o caminho de neutrinos e de outras partículas relativísticas. As trajetórias em 3D são importantes para determinar qual foi a fonte que emitiu uma partícula estudada.
Neutrinos
Os neutrinos são da mesma família que os elétrons, mas são neutros e interagem apenas por meio da força fraca e da gravidade. Existem três tipos de neutrinos: neutrino eletrônico, muônico e tauônico, associados às respectivas partículas do Modelo Padrão. Durante décadas, assumiu-se que eram partículas sem massa como os fótons, mas a observação de oscilações de neutrinos demonstrou que possuem massa.
Por interagirem pouco com a matéria, eles transportam informações quase intactas de regiões densas e inacessíveis, como o interior de estrelas e supernovas. Isso os torna um tipo de mensageiros sobre o que acontece em fenômenos no Universo. Além disso, suas propriedades ajudam a entender a hierarquia de massas e possíveis violações de simetria. Em Cosmologia, neutrinos têm um papel importante porque influenciaram a formação de estruturas em larga escala e a evolução do universo primitivo.
Observando neutrinos
Atualmente, a detecção de neutrinos baseia-se na rara interação com núcleos atômicos por meio da força fraca. Quando um neutrino interage, pode produzir partículas secundárias que atravessam o meio com velocidades relativísticas. Essas partículas geram radiação de Cherenkov criando um cone de luz detectável. Sensores ópticos registram esses sinais, permitindo inferir a direção, energia e tipo do neutrino incidente. Devido à baixa taxa de interação, é necessário monitorar grandes volumes por longos períodos.
Um exemplo é o IceCube Neutrino Observatory, instalado na Antártida. O experimento utiliza milhares de módulos ópticos distribuídos em um quilômetro cúbico de gelo para registrar flashes de luz produzidos por interações de neutrinos. A análise dos padrões que os neutrinos deixam permite reconstruir a trajetória e estimar a energia das partículas detectadas. Apesar disso, limitações na resolução espacial e na identificação precisa da fonte ainda persistem.
Novo projeto
Um grupo de pesquisadores publicou um artigo onde apresentam o PLATON, que é um protótipo experimental projetado para realizar imageamento tridimensional de partículas como neutrinos. Em testes de laboratório, seu desempenho foi avaliado a partir da resolução espacial obtida em diferentes intensidades de luz, variando de centenas até apenas alguns fótons detectados. O sistema também foi aplicado na reconstrução da posição de elétrons gerados por uma fonte de estrôncio-90.
Os resultados mostraram boa concordância entre medições experimentais e simulações numéricas. A capacidade de operar com sinais fracos é um dos principais avanços que o PLATON traz. O PLATON permitirá associar a cada fóton detectado um carimbo de tempo preciso, aumentando a fidelidade na reconstrução de trajetórias. O design da câmera foi otimizado para ampliar o campo de visão e maximizar a coleta de luz. O projeto tem como objetivo final capturar trajetórias tridimensionais de partículas com alta precisão.
Inteligência artificial ajudando
Outro ponto que o PLATON traz é o uso de inteligência artificial para melhorar o processo de detecção e análise. As simulações atuais já incorporam métodos de pós-processamento baseados em redes neurais do tipo Transformer. Esses modelos são capazes de capturar correlações complexas entre os fótons detectados, melhorando a reconstrução espacial dos eventos. Como resultado, torna-se possível atingir resoluções inferiores a 1 mm em volumes compactos de detector.
À medida que o PLATON é escalado para volumes maiores, o papel da inteligência artificial torna-se ainda mais importante para lidar com o aumento dos dados. A reconstrução de fontes pontuais de fótons indica que resoluções espaciais de poucos milímetros são possíveis. A inteligência artificial contribui também na filtragem de ruído e identificação de padrões sutis. Isso é essencial para extrair sinais físicos em meio a grandes volumes de dados.
Referência da notícia
Dieminger et al. 2026 An ultrafast plenoptic-camera system for high-resolution 3D particle tracking in unsegmented scintillators Nature Communications
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