Como fotografar o invisível? Neutrinos podem ser registrados em 3D por novo detector

O PLATON surge como uma nova abordagem para observar neutrinos em 3D, permitindo reconstruir suas trajetórias e investigar com mais precisão suas origens cósmicas.

Os neutrinos são partículas classificadas como férmions e são eletricamente neutras, interagindo apenas via força fraca e gravidade. Por causa da falta de interação eletromagnética, essas partículas são difíceis de detectar. Elas possuem massas muito pequenas e atravessam grandes quantidades de matéria praticamente sem interação. Muitos neutrinos atravessam a Terra e não deixam qualquer sinal da sua passagem por aqui.

Pesquisadores vêm há décadas estudando possibilidades de detectar neutrinos. A detecção de neutrinos se baseia na observação indireta dos produtos gerados quando um neutrino interage com a matéria, como é o exemplo do experimento IceCube. Quando um neutrino de alta energia interage com o gelo, ele pode produzir partículas que emitem radiação de Cherenkov. Sensores ópticos registram esses flashes, permitindo reconstruir a energia e a direção de origem do neutrino.

Um novo artigo propõe um projeto chamado de PLATON que pretende melhorar a capacidade de imageamento desses eventos. A proposta é usar materiais cintilantes para obter uma reconstrução tridimensional de trajetórias de partículas. Isso permitiria registrar com precisão o caminho de neutrinos e de outras partículas relativísticas. As trajetórias em 3D são importantes para determinar qual foi a fonte que emitiu uma partícula estudada.

Neutrinos

Os neutrinos são da mesma família que os elétrons, mas são neutros e interagem apenas por meio da força fraca e da gravidade. Existem três tipos de neutrinos: neutrino eletrônico, muônico e tauônico, associados às respectivas partículas do Modelo Padrão. Durante décadas, assumiu-se que eram partículas sem massa como os fótons, mas a observação de oscilações de neutrinos demonstrou que possuem massa.

A combinação de baixa massa e a falta de interação tornam sua detecção experimental muito difícil dentro da Ciência, mesmo sendo produzidos em abundância nos processos astrofísicos e nucleares.

Por interagirem pouco com a matéria, eles transportam informações quase intactas de regiões densas e inacessíveis, como o interior de estrelas e supernovas. Isso os torna um tipo de mensageiros sobre o que acontece em fenômenos no Universo. Além disso, suas propriedades ajudam a entender a hierarquia de massas e possíveis violações de simetria. Em Cosmologia, neutrinos têm um papel importante porque influenciaram a formação de estruturas em larga escala e a evolução do universo primitivo.

Observando neutrinos

Atualmente, a detecção de neutrinos baseia-se na rara interação com núcleos atômicos por meio da força fraca. Quando um neutrino interage, pode produzir partículas secundárias que atravessam o meio com velocidades relativísticas. Essas partículas geram radiação de Cherenkov criando um cone de luz detectável. Sensores ópticos registram esses sinais, permitindo inferir a direção, energia e tipo do neutrino incidente. Devido à baixa taxa de interação, é necessário monitorar grandes volumes por longos períodos.

Um exemplo é o IceCube Neutrino Observatory, instalado na Antártida. O experimento utiliza milhares de módulos ópticos distribuídos em um quilômetro cúbico de gelo para registrar flashes de luz produzidos por interações de neutrinos. A análise dos padrões que os neutrinos deixam permite reconstruir a trajetória e estimar a energia das partículas detectadas. Apesar disso, limitações na resolução espacial e na identificação precisa da fonte ainda persistem.

Novo projeto

Um grupo de pesquisadores publicou um artigo onde apresentam o PLATON, que é um protótipo experimental projetado para realizar imageamento tridimensional de partículas como neutrinos. Em testes de laboratório, seu desempenho foi avaliado a partir da resolução espacial obtida em diferentes intensidades de luz, variando de centenas até apenas alguns fótons detectados. O sistema também foi aplicado na reconstrução da posição de elétrons gerados por uma fonte de estrôncio-90.

Detectar neutrinos é um grande desafio, já que essas partículas quase não interagem com a matéria, atravessando enormes distâncias sem deixar sinais detectáveis. Crédito: ESO/IceCube Observatory

Os resultados mostraram boa concordância entre medições experimentais e simulações numéricas. A capacidade de operar com sinais fracos é um dos principais avanços que o PLATON traz. O PLATON permitirá associar a cada fóton detectado um carimbo de tempo preciso, aumentando a fidelidade na reconstrução de trajetórias. O design da câmera foi otimizado para ampliar o campo de visão e maximizar a coleta de luz. O projeto tem como objetivo final capturar trajetórias tridimensionais de partículas com alta precisão.

Inteligência artificial ajudando

Outro ponto que o PLATON traz é o uso de inteligência artificial para melhorar o processo de detecção e análise. As simulações atuais já incorporam métodos de pós-processamento baseados em redes neurais do tipo Transformer. Esses modelos são capazes de capturar correlações complexas entre os fótons detectados, melhorando a reconstrução espacial dos eventos. Como resultado, torna-se possível atingir resoluções inferiores a 1 mm em volumes compactos de detector.

À medida que o PLATON é escalado para volumes maiores, o papel da inteligência artificial torna-se ainda mais importante para lidar com o aumento dos dados. A reconstrução de fontes pontuais de fótons indica que resoluções espaciais de poucos milímetros são possíveis. A inteligência artificial contribui também na filtragem de ruído e identificação de padrões sutis. Isso é essencial para extrair sinais físicos em meio a grandes volumes de dados.

Referência da notícia

Dieminger et al. 2026 An ultrafast plenoptic-camera system for high-resolution 3D particle tracking in unsegmented scintillators Nature Communications