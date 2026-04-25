Check-in digital se torna obrigatório no Brasil; entenda a mudança e por que ela está gerando debate

Nova plataforma para check-in digital em hotéis e pousadas passou a ser obrigatória na última segunda-feira (20). Entenda o que isso muda para você e por que está gerando polêmica na internet.

Novo sistema de check-in digital começa a ser usado em hotéis e pousadas no Brasil. Crédito: Divulgação.

Desde a última segunda-feira (20), a nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital passou a ser obrigatória para todas as hospedagens do Brasil, desde hotéis a pousadas e outros meios de hospedagem.

Trata-se de uma plataforma desenvolvida pelo Ministério do Turismo em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados. O sistema já vem sendo adotado gradativamente desde novembro de 2025, permitindo que o viajante faça o pré check-in digital antes de chegar ao estabelecimento.

A justificativa do governo é que desta forma o processo de fazer check-in deve ficar mais rápido, com menos filas e menos papelada; o documento já era obrigatório, mas antes era preenchido em papel.

Segundo informações, até a última sexta-feira (17), mais de 3,4 mil hospedagens formais já operavam com a FNRH Digital, totalizando cerca de 1,7 milhão de registros emitidos.

O que muda para os meios de hospedagens?

Os estabelecimentos cadastrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) que não adotarem a FNRH Digital podem sofrer processo administrativo e penalidades, como advertência e multa, segundo o Ministério do Turismo.

Segundo o Ministério do Turismo, dos mais de 19 mil meios de hospedagem cadastrados no país, apenas cerca de 3,7 mil já estão utilizando o sistema.

O meio de hospedagem apto a utilizar a FNRH Digital pode enviar aos seus hóspedes o link ou QR Code para o preenchimento antecipado de dados (via e-mail, aplicativo de mensagens, site, etc).

O que muda para você, hóspede?

Você, como hóspede, vai receber o link ou QR Code de pré check-in logo após confirmar a reserva no estabelecimento, através do qual será possível preencher antecipadamente dados pessoais e informações da sua viagem.

Após a leitura do QR Code ou acesso via link, você poderá fazer login com sua conta GOV.BR (CPF e senha) para preencher a ficha do pré check-in. O Ministério do Turismo recomenda a utilização desta conta para preenchimento mais ágil e facilitado.

A proposta é deixar o check-in mais rápido e prático e reduzir erros de preenchimento comuns no modelo em papel. Crédito: Divulgação.

Além do próprio hóspede, o sistema também permite registrar acompanhantes ou familiares que vão se hospedar juntos.

Ao chegar no local de hospedagem, bastará apenas confirmar as informações.

No caso de estrangeiros, o registro é feito com dados do passaporte, sem a necessidade de CPF ou da conta gov.br, e com opção de preenchimento em outros idiomas.

Por que o check-in digital está gerando polêmica?

Com os dados reunidos em um só sistema, o governo passa a ter uma visão mais clara de quem viaja pelo país, algo que ajuda a orientar melhor o setor, segundo o Ministério do Turismo.

Mas esta nova exigência já vem gerando muitas críticas na internet.

Um dos principais motivos é o uso da conta Gov.br para fazer login. Nem todas as pessoas têm conta no gov.br ou se lembram da senha de acesso. Outras críticas dizem respeito à questão de filas, já que muitos afirmam que nem todo meio de hospedagem tem filas para preencher a ficha de papel no momento de check-in.

Além disso, muitos desconfiam da necessidade de usar uma conta de serviços oficiais para registrar informações sobre hospedagens. Entre as principais dúvidas estão questões relacionadas à privacidade e ao uso desses dados.

Referências da notícia

Como usar o novo sistema de check-in digital que passou a ser obrigatório para hotéis e pousadas. 23 de abril, 2026. Lara Castelo.

Check-in digital passa a ser obrigatório em todo Brasil. 20 de abril, 2026. Samuel Amaral.

Novo check-in obrigatório! Entenda por que você vai precisar do gov.br para viajar. 24 de abril, 2026. Aline Bernardes.