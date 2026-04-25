Mar del Plata vai competir com Rio de Janeiro e Ilhas Galápagos para ser o melhor destino de praia da América do Sul

A joia do resort do nosso país está a competir com os grandes na busca de um ambicioso reconhecimento internacional como destino de praia: vai defrontar locais como o Rio de Janeiro, as Ilhas Galápagos e San Andrés, entre outros.

Mar del Plata, Argentina.

Orgulho argentino na competição global: Mar del Plata posiciona-se no mapa do turismo internacional com a sua iminente nomeação como o melhor destino de praia da América do Sul nos World Travel Awards 2026.

Com a sua combinação de infraestruturas, tradição costeira e atrações durante todo o ano, a cidade procurará competir em pé de igualdade com alguns dos destinos mais icónicos do continente. Na sua categoria, Mar del Plata vai enfrentar locais turísticos de renome como o Rio de Janeiro, as Ilhas Galápagos e San Andrés, entre outros.

Melhor destino de praia na América do Sul em 2026, uma categoria chave na indústria do turismo.

As categorias dos World Travel Awards abrangem múltiplos segmentos do turismo global e são replicadas de forma idêntica em cada região: existem nomeações para destinos urbanos, culturais, naturais e de lua-de-mel, bem como atrações, companhias aéreas, hotéis, cruzeiros e empresas de aluguer de automóveis, entre outros segmentos da indústria de viagens e turismo.

A categoria de melhor destino de praia (Principal Destino de Praia da América do Sul) é uma das mais concorridas do concurso.

O histórico recente de prémios já reconheceu o Rio de Janeiro, no Brasil (2025), San Andrés, na Colômbia (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) e as Ilhas Galápagos, no Equador, em edições anteriores.

Abaixo estão listadas, por ordem alfabética, as praias nomeadas para esta categoria na edição de 2026.

Fernando de Noronha, Brasil

Um arquipélago protegido no Atlântico, considerado um dos destinos mais exclusivos do Brasil. As suas águas cristalinas e biodiversidade marinha fazem dele um paraíso para a prática de mergulho e snorkeling, com a presença privilegiada de golfinhos e tartarugas.

Fernando de Noronha, Brasil

O acesso à área é regulado para preservar o ecossistema, condição que reforça o seu perfil como destino turístico sustentável e de elevada qualidade.

Ilhas Galápagos, Equador

É o lar de um dos ecossistemas mais singulares do planeta e Património Mundial da UNESCO.

Ilhas Galápagos, Equador.

Famosas pela sua biodiversidade e por terem inspirado Charles Darwin, as praias das Galápagos oferecem uma experiência de turismo científico e de natureza, com fauna endémica e políticas de conservação rigorosas.

Máncora, Peru

É um destino de praia com clima quente durante todo o ano, localizado no norte do Peru, a cerca de 1.200 km de Lima por estrada.

Máncora, Peru.

Combina águas quentes, ondas ideais para a prática de surf e uma atmosfera relaxante com uma vida noturna agitada. É um dos destinos mais populares entre os jovens e viajantes que procuram um clima tropical sem sair do Pacífico Sul.

Mar del Plata, Argentina

Mar del Plata é o principal destino de praia da Argentina, com uma grande variedade de opções, desde resorts urbanos a zonas mais tranquilas.

Este local destaca-se pelas suas infraestruturas, gastronomia e ofertas durante todo o ano, consolidando-se como uma cidade turística completa para além da época de verão.

Ilha Margarita, Venezuela

Este local tem sido um importante centro turístico histórico das Caraíbas venezuelanas, com praias adequadas para desportos aquáticos como windsurf, kitesurf e mergulho.

Ilha Margarita, Venezuela.

A Ilha Margarita também combina atrações naturais com o património colonial, como as fortificações espanholas.

Rio de Janeiro, Brasil

É o destino de praia por excelência do Brasil e um dos destinos de praia urbanos mais icónicos do mundo, onde a praia se integra perfeitamente na cidade.

Rio de Janeiro, Brasil.

As suas praias urbanas, como Copacabana e Ipanema, coexistem com paisagens icónicas, cultura, vida noturna e grandes eventos, consolidando o seu apelo internacional.

San Andrés, Colômbia

Esta é a ilha das Caraíbas famosa pelo seu "mar de sete cores" e pela sua aliciante oferta de experiências náuticas, como mergulho, snorkeling e passeios costeiros.

San Andrés, Colômbia.

É um dos destinos mais premiados da região e combina a natureza com uma sólida infraestrutura turística, sendo a zona central da ilha e o passeio marítimo Spratt Way dois passeios urbanos imperdíveis.

World Travel Awards, os Óscares do Turismo

O World Travel Awards foi criado em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os principais setores das indústrias de viagens, turismo e hotelaria. Hoje, a marca é reconhecida mundialmente como o selo máximo de excelência no setor.

Todos os anos, estes prémios percorrem o mundo com o seu Grand Tour, uma série de galas regionais que reconhecem os melhores representantes de cada continente, culminando numa grande final onde competem todos os vencedores.

Gala de Entrega de Prémios dos World Travel Awards.

As galas dos World Travel Awards são consideradas eventos essenciais no calendário de viagens e reúnem os principais decisores do setor do turismo, figuras proeminentes, influencers e os media: não é à toa que são conhecidas como "os Óscares do turismo".