Você se anima a viajar sozinho? Aqui estão 4 destinos ideais!

Está pensando em fazer uma viagem sozinho? O importante é escolher o destino certo. Seja o calor da América do Sul, a mudança de cenário da Ásia ou a facilidade de acesso da Europa, viajar sozinho é uma aventura por si só.

O México é um destino ideal para viagens individuais.

Viajar sozinho. Seja uma escapadinha rápida para a capital vizinha ou a aventura da sua vida do outro lado do mundo, viajar sozinho é ideal para sair da sua zona de conforto.

Longe dos pontos turísticos e costumes familiares, você mergulha na atmosfera local e conhece as pessoas, a cultura e as tradições do lugar. É essencial abraçar o estilo de vida local e viajar de acordo com os costumes da região. Qual o sentido de viajar se você vai fazer as mesmas coisas que já faz em casa?

Europa, América do Sul ou Ásia… são várias opções

É a sua primeira viagem a solo e prefere algo mais tranquilo? É totalmente compreensível! A capital dinamarquesa é ideal para uma primeira viagem a solo de alguns dias. Simples, segura e acolhedora, Copenhague destaca-se pela sua arquitetura nórdica e galerias de arte. A Jægersborggade é o ponto de encontro dos amantes da arte, que se apaixonarão por esta rua artística. Abrace o "hygge", que representa o aconchego na Dinamarca e rege a vida local.

A ideia é respeitar o estilo de vida dinamarquês. E para isso, Nikoline Dyrup Carlsen dá os seus conselhos à National Geographic. Ela é arquiteta e especialista nesta área em Copenhague. Ela combina arquitetura… e gastronomia. "O meu ponto de encontro em Copenhague é a padaria Hart Bageri em Holmen. Adoro o seu aspeto de antiga casa vermelha junto ao mar! [...] Terraços em ambos os lados, o que a torna o local perfeito a qualquer hora do dia".

Outra opção próximo dali: Dublin. Os amantes da literatura, especialmente aqueles que admiram a obra de Oscar Wilde, escolhem a capital irlandesa sem hesitar. Andrew Lear, doutorando em História da Arte, chega a recomendar a hospedagem em um hotel muito específico, devido ao seu valor simbólico. "Eu sempre recomendo o The Shelbourne, o hotel onde Oscar Wilde passou algumas noites quando esteve em Dublin para dar palestras".

Copenhague, capital da Dinamarca, promete uma experiência inesquecível.

Gostaria de viajar para outros lugares, mudar de ares e vivenciar um choque cultural? Reserve suas passagens aéreas para o Japão. Lá, tudo é único. Da selva urbana à culinária e à cultura, você esquecerá tudo o que conhece. É hora de aprender algo novo. Quem quer mergulhar na agitação japonesa deve ir para a capital, Tóquio. Mas quem prefere evitar as multidões escolhe Kyoto. Não hesite em passar uma noite em um ryokan, a hospedaria tradicional do país.

Por fim, uma última opção do outro lado do Atlântico: México. Mais especificamente, a Cidade do México, a capital. É uma cidade muito vibrante, com inúmeras coisas para descobrir. Jen Tenzer é especialista em viagens solo e aconselha planejar bem a sua viagem. "É importante organizar pelo menos uma atividade principal por dia para que sua viagem solo não seja muito solitária e você não passe o tempo todo no quarto do hotel".

Referência da notícia

Les sept meilleures destinations pour voyager seul(e). 17 de março, 2026. Matthew Wexler.