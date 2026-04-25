Você se anima a viajar sozinho? Aqui estão 4 destinos ideais!
Está pensando em fazer uma viagem sozinho? O importante é escolher o destino certo. Seja o calor da América do Sul, a mudança de cenário da Ásia ou a facilidade de acesso da Europa, viajar sozinho é uma aventura por si só.
Viajar sozinho. Seja uma escapadinha rápida para a capital vizinha ou a aventura da sua vida do outro lado do mundo, viajar sozinho é ideal para sair da sua zona de conforto.
Longe dos pontos turísticos e costumes familiares, você mergulha na atmosfera local e conhece as pessoas, a cultura e as tradições do lugar. É essencial abraçar o estilo de vida local e viajar de acordo com os costumes da região. Qual o sentido de viajar se você vai fazer as mesmas coisas que já faz em casa?
Europa, América do Sul ou Ásia… são várias opções
É a sua primeira viagem a solo e prefere algo mais tranquilo? É totalmente compreensível! A capital dinamarquesa é ideal para uma primeira viagem a solo de alguns dias. Simples, segura e acolhedora, Copenhague destaca-se pela sua arquitetura nórdica e galerias de arte. A Jægersborggade é o ponto de encontro dos amantes da arte, que se apaixonarão por esta rua artística. Abrace o "hygge", que representa o aconchego na Dinamarca e rege a vida local.
A ideia é respeitar o estilo de vida dinamarquês. E para isso, Nikoline Dyrup Carlsen dá os seus conselhos à National Geographic. Ela é arquiteta e especialista nesta área em Copenhague. Ela combina arquitetura… e gastronomia. "O meu ponto de encontro em Copenhague é a padaria Hart Bageri em Holmen. Adoro o seu aspeto de antiga casa vermelha junto ao mar! [...] Terraços em ambos os lados, o que a torna o local perfeito a qualquer hora do dia".
Outra opção próximo dali: Dublin. Os amantes da literatura, especialmente aqueles que admiram a obra de Oscar Wilde, escolhem a capital irlandesa sem hesitar. Andrew Lear, doutorando em História da Arte, chega a recomendar a hospedagem em um hotel muito específico, devido ao seu valor simbólico. "Eu sempre recomendo o The Shelbourne, o hotel onde Oscar Wilde passou algumas noites quando esteve em Dublin para dar palestras".
Gostaria de viajar para outros lugares, mudar de ares e vivenciar um choque cultural? Reserve suas passagens aéreas para o Japão. Lá, tudo é único. Da selva urbana à culinária e à cultura, você esquecerá tudo o que conhece. É hora de aprender algo novo. Quem quer mergulhar na agitação japonesa deve ir para a capital, Tóquio. Mas quem prefere evitar as multidões escolhe Kyoto. Não hesite em passar uma noite em um ryokan, a hospedaria tradicional do país.
Por fim, uma última opção do outro lado do Atlântico: México. Mais especificamente, a Cidade do México, a capital. É uma cidade muito vibrante, com inúmeras coisas para descobrir. Jen Tenzer é especialista em viagens solo e aconselha planejar bem a sua viagem. "É importante organizar pelo menos uma atividade principal por dia para que sua viagem solo não seja muito solitária e você não passe o tempo todo no quarto do hotel".
Referência da notícia
Les sept meilleures destinations pour voyager seul(e). 17 de março, 2026. Matthew Wexler.
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