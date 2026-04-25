Geologia em conflito: o caso contra a teoria da megainundação catastrófica

O mistério geológico sobre como o Atlântico voltou a encher o Mediterrâneo: uma inundação rápida ou um lento renascer das águas? Saiba mais aqui!

Se o Estreito de Gibraltar fechasse hoje, o Mediterrâneo evaporaria completamente em apenas mil anos devido ao clima quente.

Carlos Alves Meteored Portugal 25/04/2026 11:17 5 min

Um dos debates mais fascinantes da geologia moderna: a forma como o Mar Mediterrâneo se voltou a encher após a "Crise de Salinidade do Messiniano", há cerca de 5,3 milhões de anos.

Durante este período, o Mediterrâneo tornou-se um deserto de sal profundo, isolado do Oceano Atlântico devido a movimentos tectónicos e descidas do nível do mar.

A teoria predominante nas últimas décadas, a megainundação de Zanclean, defende que o mar se encheu de forma catastrófica e rápida através do Estreito de Gibraltar. No entanto, novas pesquisas estão questionando esta narrativa "épica".

O contexto da crise e a hipótese da megainundação

A ideia tradicional, defendida por geólogos, sugere que, após centenas de milhares de anos de dessecação, uma pequena brecha no Estreito de Gibraltar permitiu a entrada da água do Atlântico. O que começou como um fluxo modesto terá evoluído para uma inundação colossal.

Existem hoje depósitos de sal com até três quilômetros de espessura escondidos sob o fundo do mar Mediterrâneo atual.

Estima-se que, no seu auge, o caudal seria 1.000 vezes superior ao do rio Amazonas, elevando o nível do Mediterrâneo em vários metros por dia e preenchendo 90% da bacia em apenas dois anos. Esta teoria baseia-se em evidências como um canal erosivo de 200 quilômetros de comprimento no fundo do mar, que atravessa o estreito.

O caso contra a catástrofe

Apesar da popularidade desta teoria, destaca-se um coro crescente de céticos. Muitos geólogos argumentam que os dados sísmicos e os sedimentos não suportam uma inundação tão súbita e violenta. Um dos principais argumentos contra a megainundação foca-se na falta de evidências físicas proporcionais à escala do evento.

Críticos afirmam que, se tivesse ocorrido uma queda de água tão maciça, deveríamos encontrar marcas de erosão muito mais profundas e vastos depósitos de sedimentos (megaclastos) que, em muitas áreas, simplesmente não existem.

Além disso, o registo fóssil levanta dúvidas biológicas. Se o preenchimento tivesse sido instantâneo, a transição entre as espécies que viviam em águas hipersalinas (ou lagos de água doce/salobra residuais) e a fauna marinha atlântica deveria ser abrupta.

A queda de água inicial teria uma altura colossal, superando em muito qualquer cascata que exista hoje na Terra.

Contudo, alguns estudos de microfósseis sugerem uma transição mais gradual e complexa, indicando que o Mediterrâneo pode ter passado por várias fases de enchimento e esvaziamento, ou que o nível do mar subiu de forma muito mais lenta ao longo de milhares de anos, e não de meses.

Novas interpretações e a importância do debate

O debate não é apenas académico; ele influencia a nossa compreensão sobre como eventos catastróficos moldam o planeta. Alguns investigadores propõem um modelo híbrido: talvez tenha havido, sim, uma inundação rápida, mas apenas para preencher as bacias mais profundas, enquanto o resto do processo foi gradual. Outros sugerem que o canal de Gibraltar não foi escavado por uma inundação única, mas sim por processos erosivos normais ao longo de um período muito mais vasto.

Em conclusão, o "caso contra a megainundação" não nega que o Mediterrâneo se encheu através de Gibraltar, mas desafia a escala e a velocidade do evento. A ciência está agora a tentar reconciliar os modelos matemáticos de erosão rápida com a realidade física dos sedimentos marinhos. Enquanto não surgirem provas definitivas de perfurações profundas no Estreito de Gibraltar, a Megainundação de Zanclean continuará a ser um dos cenários mais espetaculares e controversos da história da Terra.

Referência da notícia:

https://es.knowablemagazine.org/content/articulo/mundo-fisico/2026/caso-contra-megainundacion-que-lleno-el-mediterraneo

https://archive.ph/XkSg9