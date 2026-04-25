Astrônomos detectam contaminantes terrestres em meteoritos analisados ​​na Terra e propõem novos protocolos

Uma equipe da Universidade do País Basco detectou contaminantes, incluindo tinta, em meteoritos marcianos. A descoberta coloca em xeque algumas análises anteriores e exige protocolos mais rigorosos para futuras missões de coleta de amostras.

Os compostos detectados pertencem realmente ao meteorito ou são produto do procedimento laboratorial?

A análise de meteoritos marcianos acaba de revelar um alerta crucial para a ciência planetária. Um grupo de pesquisa da Universidade do País Basco (EHU) identificou a presença de contaminantes — incluindo vestígios de tinta — em amostras provenientes de Marte. Longe de ser um detalhe insignificante, a descoberta levanta questões sobre a precisão de alguns estudos e ressalta a necessidade de fortalecer os protocolos de laboratório.

Esses fragmentos extraterrestres são peças fundamentais para a compreensão da história geológica de outros corpos do sistema solar. Sua composição química e mineralógica permite reconstruir processos que ocorreram milhões de anos atrás, mesmo em planetas onde estudos diretos aprofundados ainda não foram possíveis. Mas, se essas amostras forem alteradas, o risco de interpretação errônea dos dados aumenta consideravelmente.

O desafio de estudar materiais alterados

Desde 2014, o grupo IBeA da EHU trabalha em colaboração com a NASA por meio de um acordo com o Centro Espacial Johnson, que lhes fornece meteoritos para análise. Sob a direção do Professor Juan Manuel Madariaga, a equipe se especializa em química analítica aplicada a materiais extraterrestres e também mantém sua própria coleção de amostras.

O processo de estudo não é simples. Quando os meteoritos entram na atmosfera da Terra, sofrem transformações intensas devido às altas temperaturas e pressões. Como resultado, desenvolvem uma crosta externa alterada que não reflete com precisão sua composição original. Para evitar esse problema, os cientistas trabalham com o interior das rochas, o que envolve cortar, polir e preparar sub-amostras.

E é aí que está o desafio.

Contaminação invisível, mas decisiva

Durante a preparação dessas sub-amostras, são utilizadas ferramentas, solventes e materiais que, em alguns casos, podem deixar resíduos difíceis de remover. Como explicou a pesquisadora Leire Coloma, esses contaminantes podem interferir nas análises a ponto de gerar interpretações errôneas.

Leire Coloma, pesquisadora de pré-doutorado na Universidade do País Basco (EHU), mostrando uma amostra de meteorito. Crédito: Egoi Markaida - EHU

No estudo, a equipe utilizou espectroscopia Raman, uma técnica comum para analisar materiais extraterrestres. Os resultados revelaram dois tipos principais de contaminação: de um lado, resíduos gerados durante o próprio processo de preparação — como partículas de diamante utilizadas no corte e polimento — e, de outro, contaminantes resultantes do manuseio, incluindo tinta azul de diversas origens.

A presença desses elementos levanta uma questão fundamental: os compostos detectados pertencem, de fato, ao meteorito ou são produto do procedimento laboratorial?

Ajustar protocolos, uma urgência científica

Com base nessas descobertas, o grupo IBeA propôs uma série de medidas corretivas com o objetivo de minimizar a contaminação em pesquisas futuras. Essas medidas incluíram a substituição de certos materiais e solventes usados na preparação das amostras.

O objetivo é claro: garantir que as análises reflitam a composição original dos meteoritos com a maior precisão possível. Em uma área onde cada detalhe importa, até mesmo a menor alteração pode mudar completamente as conclusões.

Olhos voltados para Marte

A importância deste trabalho vai muito além do laboratório. Atualmente, o rover Perseverance — parte da missão Mars 2020 — está coletando amostras da superfície marciana com a expectativa de que, no futuro, elas possam ser trazidas de volta à Terra.

Nesse cenário, protocolos robustos de manuseio e análise serão cruciais. A capacidade de prevenir a contaminação desde o primeiro contato com as amostras pode significar a diferença entre descobertas inovadoras e conclusões errôneas.

O grupo IBeA está entre os candidatos a receber parte desse material. Portanto, enquanto continuam analisando os meteoritos disponíveis, também estão aprimorando metodologias para um desafio maior: estudar Marte sem margem para erros.

Como conclui Coloma, o trabalho atual não só permite identificar contaminantes, como também melhorar cada etapa do processo. Uma tarefa silenciosa, porém essencial, para garantir que, quando as amostras marcianas chegarem à Terra, a ciência esteja à altura do desafio.