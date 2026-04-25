    Astrônomos detectam contaminantes terrestres em meteoritos analisados ​​na Terra e propõem novos protocolos

    Uma equipe da Universidade do País Basco detectou contaminantes, incluindo tinta, em meteoritos marcianos. A descoberta coloca em xeque algumas análises anteriores e exige protocolos mais rigorosos para futuras missões de coleta de amostras.

    Os compostos detectados pertencem realmente ao meteorito ou são produto do procedimento laboratorial?
    Os compostos detectados pertencem realmente ao meteorito ou são produto do procedimento laboratorial?

    A análise de meteoritos marcianos acaba de revelar um alerta crucial para a ciência planetária. Um grupo de pesquisa da Universidade do País Basco (EHU) identificou a presença de contaminantes — incluindo vestígios de tinta — em amostras provenientes de Marte. Longe de ser um detalhe insignificante, a descoberta levanta questões sobre a precisão de alguns estudos e ressalta a necessidade de fortalecer os protocolos de laboratório.

    Esses fragmentos extraterrestres são peças fundamentais para a compreensão da história geológica de outros corpos do sistema solar. Sua composição química e mineralógica permite reconstruir processos que ocorreram milhões de anos atrás, mesmo em planetas onde estudos diretos aprofundados ainda não foram possíveis. Mas, se essas amostras forem alteradas, o risco de interpretação errônea dos dados aumenta consideravelmente.

    O desafio de estudar materiais alterados

    Desde 2014, o grupo IBeA da EHU trabalha em colaboração com a NASA por meio de um acordo com o Centro Espacial Johnson, que lhes fornece meteoritos para análise. Sob a direção do Professor Juan Manuel Madariaga, a equipe se especializa em química analítica aplicada a materiais extraterrestres e também mantém sua própria coleção de amostras.

    O processo de estudo não é simples. Quando os meteoritos entram na atmosfera da Terra, sofrem transformações intensas devido às altas temperaturas e pressões. Como resultado, desenvolvem uma crosta externa alterada que não reflete com precisão sua composição original. Para evitar esse problema, os cientistas trabalham com o interior das rochas, o que envolve cortar, polir e preparar sub-amostras.

    E é aí que está o desafio.

    Contaminação invisível, mas decisiva

    Durante a preparação dessas sub-amostras, são utilizadas ferramentas, solventes e materiais que, em alguns casos, podem deixar resíduos difíceis de remover. Como explicou a pesquisadora Leire Coloma, esses contaminantes podem interferir nas análises a ponto de gerar interpretações errôneas.

    Leire Coloma, pesquisadora de pré-doutorado na Universidade do País Basco (EHU), mostrando uma amostra de meteorito. Crédito: Egoi Markaida - EHU
    Leire Coloma, pesquisadora de pré-doutorado na Universidade do País Basco (EHU), mostrando uma amostra de meteorito. Crédito: Egoi Markaida - EHU

    No estudo, a equipe utilizou espectroscopia Raman, uma técnica comum para analisar materiais extraterrestres. Os resultados revelaram dois tipos principais de contaminação: de um lado, resíduos gerados durante o próprio processo de preparação — como partículas de diamante utilizadas no corte e polimento — e, de outro, contaminantes resultantes do manuseio, incluindo tinta azul de diversas origens.

    A presença desses elementos levanta uma questão fundamental: os compostos detectados pertencem, de fato, ao meteorito ou são produto do procedimento laboratorial?

    Ajustar protocolos, uma urgência científica

    Com base nessas descobertas, o grupo IBeA propôs uma série de medidas corretivas com o objetivo de minimizar a contaminação em pesquisas futuras. Essas medidas incluíram a substituição de certos materiais e solventes usados na preparação das amostras.

    O objetivo é claro: garantir que as análises reflitam a composição original dos meteoritos com a maior precisão possível. Em uma área onde cada detalhe importa, até mesmo a menor alteração pode mudar completamente as conclusões.

    Olhos voltados para Marte

    A importância deste trabalho vai muito além do laboratório. Atualmente, o rover Perseverance — parte da missão Mars 2020 — está coletando amostras da superfície marciana com a expectativa de que, no futuro, elas possam ser trazidas de volta à Terra.

    Nesse cenário, protocolos robustos de manuseio e análise serão cruciais. A capacidade de prevenir a contaminação desde o primeiro contato com as amostras pode significar a diferença entre descobertas inovadoras e conclusões errôneas.

    O grupo IBeA está entre os candidatos a receber parte desse material. Portanto, enquanto continuam analisando os meteoritos disponíveis, também estão aprimorando metodologias para um desafio maior: estudar Marte sem margem para erros.

    Como conclui Coloma, o trabalho atual não só permite identificar contaminantes, como também melhorar cada etapa do processo. Uma tarefa silenciosa, porém essencial, para garantir que, quando as amostras marcianas chegarem à Terra, a ciência esteja à altura do desafio.

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