Frente fria muda o tempo em SP: rajadas de 80 km/h, chuvas e trovoadas; confira

A semana vai terminar com mudança no tempo em boa parte do estado de São Paulo. Uma nova frente fria avança pela região ao longo da sexta-feira (7) levando pancadas de chuva, temporais isolados e fortes rajadas de vento.

Nova frente fria vai mudar o tempo no estado de São Paulo no fim desta semana.

Esta semana está começando com tempo firme, predomínio de sol e calor e baixos níveis de umidade do ar no estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar quente e seco que está sobre a região.

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Mas uma mudança no tempo já é esperada para o fim desta semana. Entre a sexta-feira (7) e o sábado (8), uma frente fria vai avançar pelo estado paulista provocando pancadas de chuva, temporais isolados e vendavais de até 80 km/h, especialmente no leste do estado.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuva e vendavais retornam a SP no fim desta semana

Ao longo da sexta-feira (7) o sistema frontal vai se aproximar do estado de São Paulo aumentando as condições para chuvas, mas o principal risco será para as fortes rajadas de vento que estão previstas especialmente no leste da região.

Durante a manhã de sexta-feira (7) chuvas moderadas a pontualmente intensas e temporais isolados já podem ocorrer na porção sul de São Paulo.

Ao longo da tarde há potencial para pancadas de chuva fracas a moderadas e trovoadas em diversas áreas do estado, com exceção do extremo norte.

Previsão de precipitação (em mm) para a sexta-feira (7) de manhã (10h) à esquerda e à tarde (13h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite, as instabilidades reduzem mas ainda podem ocorrer chuvas bem isoladas. Na capital paulista, o dia será de céu parcialmente nublado, com aberturas de sol pela manhã e pancadas de chuva fraca à tarde.

No sábado (8) a frente fria já estará mais afastada da região, porém, instabilidades ainda ocorrem em parte do estado.

Pancadas de chuva, temporais isolados e fortes rajadas de vento atingem o estado de São Paulo ao longo da sexta-feira (7) e na madrugada/manhã de sábado (8).

Entre a madrugada e a manhã do sábado (8), chuvas moderadas a pontualmente intensas e com temporais com muitos raios estão previstas para a metade centro-leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo.

Previsão de densidade de raios para o sábado (8) de manhã (6h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A partir da tarde do sábado (8) as chuvas reduzem, passando a ocorrer de forma mais fraca e isolada.

Na capital paulista, esperam-se pancadas de chuva e trovoadas na madrugada e manhã. Durante a tarde o sol aparece e o tempo firma.

Mas como mencionamos antes, o destaque maior na sexta-feira (7) serão os vendavais, como podemos observar no mapa abaixo.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para a manhã (11h) de sexta-feira (7), segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo desta sexta (7) toda a porção centro-leste de São Paulo estará em atenção para rajadas de vento moderadas a fortes, que vão variar entre 50 e 70 km/h, mas pontualmente podendo atingir em torno dos 80 km/h em pontos do leste.

Por isso, alerta-se para o risco de transtornos associados a eventos, como queda de postes, estruturas, galhos de árvores, destelhamentos, entre outros.