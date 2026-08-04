Frente fria muda o tempo em SP: rajadas de 80 km/h, chuvas e trovoadas; confira
A semana vai terminar com mudança no tempo em boa parte do estado de São Paulo. Uma nova frente fria avança pela região ao longo da sexta-feira (7) levando pancadas de chuva, temporais isolados e fortes rajadas de vento.
Esta semana está começando com tempo firme, predomínio de sol e calor e baixos níveis de umidade do ar no estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar quente e seco que está sobre a região.
Mas uma mudança no tempo já é esperada para o fim desta semana. Entre a sexta-feira (7) e o sábado (8), uma frente fria vai avançar pelo estado paulista provocando pancadas de chuva, temporais isolados e vendavais de até 80 km/h, especialmente no leste do estado.
Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.
Chuva e vendavais retornam a SP no fim desta semana
Ao longo da sexta-feira (7) o sistema frontal vai se aproximar do estado de São Paulo aumentando as condições para chuvas, mas o principal risco será para as fortes rajadas de vento que estão previstas especialmente no leste da região.
Durante a manhã de sexta-feira (7) chuvas moderadas a pontualmente intensas e temporais isolados já podem ocorrer na porção sul de São Paulo.
Ao longo da tarde há potencial para pancadas de chuva fracas a moderadas e trovoadas em diversas áreas do estado, com exceção do extremo norte.
À noite, as instabilidades reduzem mas ainda podem ocorrer chuvas bem isoladas. Na capital paulista, o dia será de céu parcialmente nublado, com aberturas de sol pela manhã e pancadas de chuva fraca à tarde.
No sábado (8) a frente fria já estará mais afastada da região, porém, instabilidades ainda ocorrem em parte do estado.
Entre a madrugada e a manhã do sábado (8), chuvas moderadas a pontualmente intensas e com temporais com muitos raios estão previstas para a metade centro-leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo.
A partir da tarde do sábado (8) as chuvas reduzem, passando a ocorrer de forma mais fraca e isolada.
Na capital paulista, esperam-se pancadas de chuva e trovoadas na madrugada e manhã. Durante a tarde o sol aparece e o tempo firma.
Mas como mencionamos antes, o destaque maior na sexta-feira (7) serão os vendavais, como podemos observar no mapa abaixo.
Ao longo desta sexta (7) toda a porção centro-leste de São Paulo estará em atenção para rajadas de vento moderadas a fortes, que vão variar entre 50 e 70 km/h, mas pontualmente podendo atingir em torno dos 80 km/h em pontos do leste.
Por isso, alerta-se para o risco de transtornos associados a eventos, como queda de postes, estruturas, galhos de árvores, destelhamentos, entre outros.