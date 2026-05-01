NASA revela o sucessor do Hubble: telescópio romano mapeará o Universo 100 vezes mais rápido

O Roman é o telescópio mais recente da NASA, apresentado recentemente; ele pode explorar vastas extensões do universo, procurando planetas fora do nosso sistema solar e coletando informações sobre energia escura e matéria escura, entre outros dados.

A NASA apresenta o sucessor do Hubble: o telescópio Roman, que mapeará o universo 100 vezes mais rápido. Fonte: NASA

O Telescópio Espacial Roman, da NASA, que custou mais de US$ 4 bilhões e levou mais de uma década para ser construído, recebeu o nome da astrônoma Nancy Grace Roman, apelidada de "Mãe do Hubble" por seu papel no desenvolvimento deste icônico telescópio espacial.

Espera-se que este novo telescópio descubra dezenas de milhares de planetas fora do nosso sistema solar, potencialmente ajudando a esclarecer quantos podem existir no universo. Além disso, este telescópio de 12 metros de comprimento permitirá que os cientistas investiguem os mistérios da matéria escura e da energia escura.

"Roman dará à Terra um novo atlas do universo", disse o administrador da NASA, Jared Isaacman, durante uma coletiva de imprensa no Centro de Voos Espaciais Goddard, em Maryland, onde o telescópio foi apresentado ao público.

Lançamento do novo telescópio espacial Roman

Trinta e seis anos após o lançamento do Telescópio Espacial Hubble, que revolucionou as observações astronômicas, a NASA espera que Roman possa ajudar a esclarecer algumas questões ainda em aberto.

Equipado com enormes painéis solares, Roman será transportado para o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e lançado ao espaço a partir do histórico Complexo de Lançamento 39A, a bordo de um foguete da SpaceX.

O lançamento foi recentemente atualizado e agora está previsto para o final deste ano, com a primeira data de lançamento provisória marcada para setembro de 2026. A NASA afirma que a missão está cerca de oito meses adiantada em relação à data-alvo original de maio de 2027 e está dentro do cronograma para ser concluída.

Este é o novo telescópio Roman

, atingindo uma distância de cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, afastando-se do Sol em direção a um ponto de estabilidade gravitacional conhecido como Ponto de Lagrange 2 (L2). Este é o. Neste ponto especial do espaço, as forças gravitacionais estão equilibradas, mantendo os objetos em órbitas estáveis com mínima assistência externa.

Com um campo de visão pelo menos 100 vezes maior que o do Hubble, o telescópio explorará vastas regiões do espaço a partir de sua localização a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.

De acordo com Mark Melton, engenheiro de sistemas do Centro de Voos Espaciais Goddard, o telescópio enviará 11 terabytes de dados de volta à Terra por dia. "No primeiro ano, teremos enviado mais dados do que o Hubble enviará em toda a sua vida útil", disse ele.

Os pontos de Lagrange (L1 a L5) são as cinco posições em um sistema orbital onde um pequeno objeto, influenciado apenas pela gravidade, pode teoricamente permanecer estacionário em relação a dois objetos maiores (Sol-Terra). Fonte: NASA.

A lente grande angular do telescópio permitirá à NASA realizar um censo dos objetos que compõem o nosso universo, afirmou Nicky Fox, administradora associada da Diretoria de Missões Científicas da NASA.

O formato cilíndrico do Roman ajudará a bloquear a luz indesejada do Sol, da Terra e da Lua, e sua localização remota contribuirá para manter os instrumentos resfriados. A estabilidade térmica de um observatório no ponto de Lagrange L2 proporcionará uma melhoria de dez vezes em relação ao Hubble para grande parte dos dados que o Roman coletará.

Roman será capaz de enxergar através da poeira e por vastas extensões do espaço e do tempo para estudar o universo infravermelho. A quantidade de detalhes que essas observações revelarão está diretamente relacionada ao tamanho do espelho do telescópio, já que uma área de superfície maior coleta mais luz.

O espelho primário do telescópio Roman tem um diâmetro de 2,4 metros. Apesar de ter o mesmo tamanho que o espelho primário do Telescópio Espacial Hubble, pesa menos de um quarto do seu peso. Graças a avanços tecnológicos significativos, o espelho do Roman pesa apenas 186 quilos.

Instrumento de campo amplo. Créditos: NASA

O espelho primário, juntamente com outros componentes ópticos, enviará luz para os dois instrumentos científicos de Roman: o Instrumento de Campo Amplo e o coronógrafo.

Instrumento de Campo Amplo

O Instrumento de Campo Amplo (Wide Field Instrument) é uma câmera infravermelha de 300 megapixels que permitirá aos cientistas observar o universo em tempos remotos.

Observar o universo em seus estágios iniciais ajudará a revelar como ele se expandiu ao longo de sua história, fornecendo pistas sobre como ele poderá continuar evoluindo.

Coronógrafo

O coronógrafo demonstra uma tecnologia que elimina o brilho de estrelas próximas e permite aos astrônomos obter imagens diretas de planetas que orbitam essas estrelas. Ele será muito mais poderoso do que qualquer outro coronógrafo usado até hoje, capaz de observar planetas quase um bilhão de vezes mais fracos que suas estrelas hospedeiras.

O objetivo de Roman

O cosmos é composto por três elementos principais: matéria comum, matéria escura e energia escura. A gravidade da matéria comum e da matéria escura tende a desacelerar a expansão do universo, enquanto a energia escura se opõe à gravidade, acelerando-a. A natureza da matéria escura e da energia escura ainda é desconhecida. Os cientistas estão tentando compreendê-las estudando seus efeitos sobre fenômenos observáveis, como a distribuição das galáxias no espaço.

A NASA afirma que o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman ajudará os cientistas a desvendar alguns dos maiores mistérios da astrofísica, como a evolução do universo, seu destino final e se estamos sozinhos no universo.

O telescópio Roman descobrirá dezenas de milhares de novos planetas fora do nosso sistema solar. Ele revelará bilhões de galáxias, milhares de supernovas e dezenas de bilhões de estrelas.

Essa riqueza de informações permitirá à NASA identificar áreas de interesse que poderão então ser estudadas por telescópios complementares, como o Telescópio Espacial James Webb.

Roman estudará o invisível: energia escura e matéria escura

A matéria escura e a energia escura, cujas origens permanecem desconhecidas, acredita-se que constituam 95% do nosso universo. Os cientistas acreditam que a matéria escura é o que mantém as galáxias unidas, enquanto a energia escura as separa, fazendo com que o universo se expanda cada vez mais rapidamente ao longo do tempo.

Energia Escura: O telescópio romano ajudará a desvendar o mistério da energia escura, utilizando diversos métodos para explorar a evolução do universo ao longo de sua história cósmica. Graças à sua visão infravermelha, o telescópio romano poderá observar a luz emitida por corpos celestes bilhões de anos atrás, permitindo-lhe viajar no tempo na esperança de descobrir mais sobre ambos os fenômenos.



Matéria escura: Os cientistas também estão tentando determinar do que a matéria escura é feita, mas nosso conhecimento atual é limitado. O telescópio Roman ajudará a esclarecer isso, explorando a estrutura e a distribuição da matéria comum e da matéria escura no espaço e no tempo.

Complementando o trabalho do Telescópio Espacial Europeu Euclid e do Observatório Vera Rubin, no Chile, o Roman estudará "como a matéria escura se estrutura ao longo do tempo cósmico" e "calculará a velocidade com que as galáxias estão se afastando de nós", disse Darryl Seligman, professor de física e astronomia da Universidade Estadual de Michigan, à imprensa.

Coronógrafo. Créditos: NASA

Essas descobertas podem mudar radicalmente nossa compreensão da estrutura do nosso universo, disse a astrofísica Julie McEnery, que liderou o projeto Roman. "Se Roman ganhar um Prêmio Nobel, provavelmente será por algo que ainda nem imaginamos ou questionamos", disse Melton.

Roman será uma fonte valiosa de dados

Roman também se dedicará à busca por exoplanetas. Em pouco mais de uma geração, passamos de conhecer apenas o nosso sistema solar à descoberta de milhares de mundos mais distantes, conhecidos como exoplanetas. À medida que novas descobertas de exoplanetas continuam, os cientistas estão construindo um catálogo cada vez mais completo dos mundos que povoam nossa galáxia.

O telescópio espacial Roman buscará exoplanetas. Fonte: NASA

Embora o Roman tenha sido projetado para explorar tópicos específicos como a energia escura, suas observações amplas e detalhadas também fornecerão uma valiosa fonte de dados que os cientistas poderão usar para uma ampla gama de pesquisas futuras, graças aos estudos no infravermelho próximo em grandes áreas.

Referências da notícia

"Roman". NASA.

"NASA unveils Roman telescope to map universe, find 10,000s of exoplanets". Phys. 22 de abril, 2026.