NASA revela a imagem mais completa de Saturno até hoje, capturada pelos telescópios Webb e Hubble

As imagens complementares de Saturno obtidas pelo Telescópio Espacial James Webb e pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA mostram um planeta dinâmico com características atmosféricas, luas orbitando ao seu redor e anéis brilhantes.

Ao observar em comprimentos de onda complementares da luz, ambos os observatórios espaciais proporcionam aos cientistas uma compreensão mais rica e detalhada da atmosfera deste gigante gasoso.

Ambos os telescópios detectam a luz solar refletida pelas nuvens e névoas de Saturno, dispostas em faixas, mas enquanto o Hubble revela sutis variações de cor por todo o planeta, a visão infravermelha do Webb detecta nuvens e substâncias químicas em diferentes profundidades atmosféricas, desde as camadas mais profundas das nuvens até a tênue atmosfera superior.

Observando Saturno de uma maneira diferente

A comparação lado a lado de Saturno observado em diferentes comprimentos de onda e horários mostra como ele aparece de forma diferente no infravermelho (à esquerda) em comparação com a luz visível (à direita), na imagem acima. A imagem à esquerda está identificada como Saturno, luz infravermelha do Webb, 29 de novembro de 2024. A imagem à direita está identificada como Saturno, luz visível do Hubble, 22 de agosto de 2024.

No infravermelho, Saturno apresenta faixas horizontais, com as faixas nos polos norte e sul aparecendo em um tom laranja mais escuro e clareando para um tom castanho em direção ao equador. Os polos brilham com uma cor cinza-esverdeada. Os anéis aparecem em um branco neon gelado. Os pontos brancos, que representam várias das luas de Saturno, estão identificados como Janus, Dione e Encélado.

Na luz visível, as faixas horizontais de Saturno aparecem em um amarelo pálido, com algumas faixas próximas aos polos apresentando um tom azul claro. Os anéis aparecem em um branco brilhante, ligeiramente menos luminosos do que na imagem infravermelha. Os pontos brancos, que representam várias luas, estão identificados como Janus, Mimas e Epimeteu.

Com ambos os telescópios, os cientistas conseguem "fatiar" a atmosfera de Saturno em diferentes altitudes, como se estivessem descascando as camadas de uma cebola. Cada telescópio revela uma parte diferente da história, e as observações combinadas ajudam os pesquisadores a entender como a atmosfera de Saturno funciona como um sistema tridimensional interconectado. Ambas as técnicas complementam as observações anteriores feitas pela sonda Cassini da NASA entre 1997 e 2017.

Capturada em 29 de novembro de 2024 pelo Telescópio Espacial James Webb, esta imagem infravermelha mostra os brilhantes anéis de gelo e a atmosfera em camadas de Saturno, com luas como Janus, Dione e Encélado.

A imagem do Hubble mostrada abaixo foi capturada como parte de um programa de monitoramento de mais de uma década chamado OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy) em agosto de 2024, enquanto a imagem do Webb (logo acima) foi obtida alguns meses depois, utilizando o tempo discricionário do diretor.

As imagens recém-divulgadas destacam características da complexa atmosfera de Saturno.

Na imagem do Webb (acima), uma corrente de jato de longa duração, conhecida como "onda em fita", serpenteia pelas latitudes médias do hemisfério norte, influenciada por ondas atmosféricas indetectáveis de outra forma. Logo abaixo, uma pequena mancha representa um remanescente persistente da Grande Tempestade da Primavera, ocorrida entre 2010 e 2012. Diversas outras tempestades espalhadas pelo hemisfério sul de Saturno também são visíveis nesta imagem.

Capturada em 22 de agosto de 2024 pelo Telescópio Espacial Hubble, esta imagem em luz visível revela a atmosfera suavemente listrada de Saturno e seus icônicos anéis, juntamente com luas como Janus, Mimas e Epimeteu.

Todas essas características são impulsionadas por fortes ventos e ondas sob a camada de nuvens visível, tornando Saturno um laboratório natural para o estudo da dinâmica de fluidos em condições extremas.

Em ambas as imagens, várias das bordas nítidas da icônica corrente de jato hexagonal de Saturno, no polo norte, podem ser fracamente vistas. Ela foi descoberta pela primeira vez pela sonda Voyager da NASA em 1981 e continua sendo um dos fenômenos meteorológicos mais fascinantes do Sistema Solar. Sua persistência ao longo de décadas destaca a estabilidade dos processos atmosféricos em grande escala em planetas gigantes. Essas provavelmente serão as últimas imagens de alta resolução do famoso hexágono até a década de 2040, quando o polo norte entrará no inverno e mergulhará na escuridão por 15 anos.

Nas observações infravermelhas do Webb, os polos de Saturno aparecem em uma distinta cor cinza-esverdeada, indicando emissão de luz em comprimentos de onda próximos a 4,3 micrômetros. Essa característica pode ser devida a uma camada de aerossóis em alta altitude que dispersa a luz de maneira diferente, ou possivelmente à atividade auroral, onde partículas carregadas que interagem com o campo magnético do planeta produzem emissões de luz perto dos polos.

Uma visão mais ampla obtida pelo Webb mostra seis das maiores luas de Saturno, incluindo Titã, no extremo esquerdo.

Os telescópios Hubble e Webb da NASA já exploraram as auroras de Saturno, forneceram informações sobre as espetaculares auroras de Júpiter, confirmaram as auroras de Urano, avistadas pela primeira vez em 2011, e detectaram as auroras de Netuno pela primeira vez com o Webb.

Na imagem infravermelha do Webb, os anéis são extremamente brilhantes porque são feitos de gelo de água altamente reflexivo. Em ambas as imagens, vemos o lado iluminado pelo Sol dos anéis, embora ligeiramente menos na imagem do Hubble, razão pela qual as sombras são visíveis no planeta abaixo.

Há também detalhes sutis nos anéis, como raios e estruturas dentro do anel B, que aparecem de forma diferente entre os dois observatórios. O anel F, o mais externo, aparece fino e nítido na imagem do Webb, enquanto na imagem do Hubble ele é quase invisível.

A órbita de Saturno ao redor do Sol, combinada com a posição da Terra em sua órbita anual, determina a mudança do ângulo de visão da face e dos anéis de Saturno.

Essas observações de 2024, feitas com 14 semanas de intervalo, mostram o planeta se deslocando do verão no hemisfério norte em direção ao equinócio de 2025. À medida que Saturno se move em direção à primavera no hemisfério sul e, posteriormente, ao verão no hemisfério sul na década de 2030, o Hubble e o Webb obterão imagens cada vez melhores desse hemisfério.