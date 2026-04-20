Temporal em Belém deixa ruas submersas e situação de emergência; veja imagens

A Prefeitura de Belém decretou estado de emergência neste domingo (19) após chuvas que somaram 100 mm em apenas seis horas , marcando o maior temporal da última década na capital paraense.

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atuam em Belém para minimizar danos das chuvas torrenciais deste fim de semana. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A cidade de Belém, no estado do Pará, declarou estado de emergência na noite do último domingo (19). A decisão ocorreu após chuvas intensas e ininterruptas atingirem a região metropolitana por mais de vinte e oito horas ao longo do fim de semana. A força da água transformou diversas vias urbanas em rios e prejudicou o transporte público até a manhã de segunda-feira (20).

De acordo com os relatórios da administração municipal, os bairros do Tapanã e da Terra Firme figuram entre as áreas mais afetadas no domingo. Perante a gravidade da situação climática, as autoridades locais e estaduais mobilizaram rapidamente diversas equipes para avaliar os danos e prestar apoio à população.

Impacto e volume de precipitação na região metropolitana

A intensidade da precipitação na capital paraense durante este fim de semana de abril ultrapassou largamente a média histórica. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) assinalam que a média diária de chuva no mês é de 15,51 mm, mas a cidade registou 78,2 mm apenas no domingo.

Até ao dia 19 de abril, o volume acumulado atingiu a marca de 510,6 mm, superando a previsão de 465,5 mm projetada para a totalidade do mês. O cenário de inundações foi agravado pela maré alta, um fator que dificultou o escoamento natural das águas pluviais.

A Prefeitura de Belém decretou estado de emergência na noite de domingo, 19 de abril de 2026, após a capital paraense registrar o maior volume de chuva dos últimos 10 anos. pic.twitter.com/mkY5r4s4Ju — Josias Lima (@PrJopelim203) April 20, 2026

O prefeito Igor Normando recorreu às suas plataformas digitais na noite de domingo para informar a gravidade da situação. "Nos últimos 10 anos, foi a maior chuva. Choveu 100 mm em apenas 6 horas", declarou o dirigente. Apesar dos transtornos documentados na segunda-feira, a Defesa Civil não emitiu uma estimativa oficial sobre o número de famílias desabrigadas.

Danos em concelhos vizinhos e operações de resgate em curso

Para além do Tapanã e Terra Firme, os levantamentos oficiais indicam que pelo menos catorze bairros da capital reportaram problemas significativos. Zonas como Condor, Jurunas, Icoaraci, Parque Verde, Cabanagem, Benguí, Pedreira e Curió-Utinga se depararam com vias submersas.

Em meio aos transtornos causados pela forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belém no último domingo (19), uma operação de resgate realizada no bairro do Tapanã chamou a atenção pela agilidade na retirada dos moradores da área. pic.twitter.com/eVKY1bmrfR Portal Roma News (@RomaNewsOficial) April 20, 2026

Os municípios de Ananindeua e Marituba também registaram prejuízos materiais durante as tempestades. A força da correnteza arrancou o gradeamento do parque cultural Maguari e alagou garagens de vários condomínios residenciais.

O executivo da câmara municipal de Ananindeua assegurou na segunda-feira que as operações de socorro decorrem ativamente. "Equipes estão em campo nos locais afetados, prestando apoio às famílias atingidas", comunicou a instituição.

Em paralelo, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará confirmou a sua atuação articulada com a Defesa Civil ao longo de todo o evento. A corporação destacou que as equipas "atuam em Belém e em municípios do interior, com ações integradas voltadas à preservação de vidas".

Referências da notícia

Prefeitura de Belém decreta emergência após alagamentos. 19 de abril, 2026.

Chuva em Belém alaga ruas e afeta ônibus; Tapanã é o mais atingido. 20 de abril, 2026.