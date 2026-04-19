Forte chuva de granizo atinge diversas cidades do interior de SP e deixa rastro de destruição

Municípios paulistas contabilizam os inúmeros prejuízos urbanos e agrícolas após tempestade de granizo que exigiu a ação imediata da Defesa Civil na tarde de sábado (18), provocando alagamentos e quedas de árvores.

Moradores presenciaram a queda de grandes pedras de granizo no interior de São Paulo. Foto: Reprodução/José Marcelo

Um forte temporal acompanhado de granizo e rajadas de vento atingiu diversas cidades do interior de São Paulo na tarde do último sábado (18). Os municípios afetados registraram alagamentos significativos, quedas de árvores, destelhamentos de imóveis e interrupções na energia elétrica.

Apesar dos intensos danos materiais reportados, a Defesa Civil confirmou que não houve registro de vítimas durante a tempestade. As cidades de Sorocaba, Votorantim, Itu, Piedade, Mairinque e Ibiúna enfrentaram os maiores impactos.

Prejuízos urbanos e impactos nas áreas rurais

Em Sorocaba, o acúmulo de 38 mm de precipitação provocou o alagamento de vias essenciais, como as avenidas Dom Aguirre, Armando Pannunzio e São Paulo. A força dos ventos também destelhou um clube situado no bairro Barcelona e derrubou uma árvore dentro de um condomínio.

A tempestade causou a interrupção imediata no fornecimento de luz em pontos estratégicos do município, afetando o Sesc, o Terminal São Paulo e o bairro Santa Rosália. A concessionária CPFL Piratininga mobilizou seu efetivo rapidamente para recompor a rede elétrica danificada.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo precisou acionar alertas severos devido ao grande volume de chuvas e granizo que atingiu cidades do interior. Foto: @GaluzziRenan/ X

O município de Piedade enfrentou um cenário de destruição, com a confirmação de que ao menos cinco residências foram estruturalmente atingidas. Nas áreas rurais, as lavouras foram prejudicadas pelo acúmulo de gelo sobre o solo. Um produtor da região lamentou o ocorrido: "Nunca tinha visto uma chuva de granizo tão forte assim. Meus repolhos e tomates estão estragados".

Alertas de segurança e volume de precipitação

A Defesa Civil emitiu um alerta em Ibiúna por volta das 16h. Diante do risco de desastres, as autoridades orientaram a população a procurar abrigos seguros enquanto a chuva persistia no município. Às 18h40, um novo aviso foi repassado para toda a região.

Hospedado em um condomínio fechado, um estudante registrou o momento exato em que a intensidade da tempestade aumentou bruscamente. "Quando eu olho pela janela, eu vejo que começa a cair umas pedrinhas de gelo. E eu falei, ah tá bom, um granizo normal", relatou o jovem.

Os dados pluviométricos oficiais refletem a força do evento, com Votorantim liderando o volume total de precipitação ao registrar 43 mm de chuva. Outras localidades também apresentaram índices preocupantes em curto período, marcando 24 mm em Mairinque e 15 mm em Itu.

Órgãos de segurança pública divulgaram recomendações para resguardar a integridade física dos habitantes como evitar áreas arborizadas, recolher objetos soltos em varandas e nunca tentar atravessar vias totalmente alagadas. Em emergências envolvendo a rede elétrica, a população deve permanecer protegida e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil.

Referências da notícia

Temporal com granizo causa estragos e assusta moradores no interior de SP. 18 de abril, 2026.