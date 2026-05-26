Chuva com granizo cobre cidades de gelo no RS e PR; veja imagens

Moradores da Região Sul registraram imagens de várias ruas e quintais completamente esbranquiçados após as tempestades severas danificarem telhados e comércios no início desta semana.

São João do Triunfo, no PR, registrou queda de granizo na madrugada. Foto: Prefeitura de São João do Triunfo

Tempestades severas acompanhadas de queda de granizo atingiram diferentes municípios da Região Sul do Brasil entre a segunda-feira (25) e a terça-feira (26). Os fenômenos climáticos provocaram alterações rápidas na paisagem de cidades no Rio Grande do Sul e no Paraná, cobrindo ruas e propriedades com camadas de gelo.

Em solo gaúcho, as precipitações intensas causaram transtornos estruturais e alagamentos na porção norte, mobilizando equipes de socorro. Paralelamente, o estado paranaense registrou ocorrências semelhantes na madrugada, mantendo as autoridades locais em constante monitoramento.

Impactos do granizo em municípios gaúchos

Na segunda-feira (25), a cidade de Nova Palma, localizada na região central do Rio Grande do Sul, vivenciou uma rápida chuva de pedras de gelo. O evento durou apenas três minutos, tempo suficiente para cobrir os campos locais e deixá-los completamente esbranquiçados. Conforme os relatos da Defesa Civil, as pedras atingiram o tamanho de bolas de pingue-pongue, mas não causaram feridos ou danos materiais expressivos na comunidade.

Chuva de granizo acumulou gelo em Nova Palma e Sananduva, no RS. Foto: Bombeiros Voluntários de Nova Palma/Divulgação e Edilson de Oliveira da Rosa/Arquivo pessoal

Por outro lado, o município de Sananduva, no Norte do estado gaúcho, enfrentou consequências bem mais severas decorrentes de um temporal noturno. A chuva torrencial durou cerca de 20 minutos e veio acompanhada de granizo, gerando inundações imediatas nas vias públicas da área urbana. O Corpo de Bombeiros atuou diretamente no atendimento à população atingida pelas enchentes e pela queda de gelo.

O temporal ocorrido na noite desta segunda-feira em Sananduva, na região Noroeste do Estado, causou diversos danos.



Ainda na manhã desta terça-feira, algumas estradas na zona mais baixa do município, na divisa com as cidades de Floriano Peixoto, São João da Ortiga e pic.twitter.com/h5MWaFvRcS — Correio do Povo (@correio_dopovo) May 26, 2026

A força das águas invadiu pelo menos dez residências e três estabelecimentos comerciais, além de danificar o asfalto e bloquear parcialmente duas ruas da cidade. Adicionalmente, as pedras comprometeram a cobertura de no mínimo dez casas, exigindo a distribuição emergencial de lonas.

Alerta e registros de gelo no Paraná

O estado do Paraná também enfrentou episódios climáticos adversos na madrugada desta terça-feira (26), com o registro de chuva congelada. No município de São João do Triunfo, os moradores foram surpreendidos por uma intensa precipitação de granizo. Imagens registradas mostraram quintais e vias públicas completamente tomados por um tapete branco de gelo.

Granizo ️ - O Paraná está sob alerta de tempestade nesta terça-feira (26), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de perigo potencial vale para todo o estado até as 23h59, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de pic.twitter.com/KpJSP3Cknf — g1 (@g1) May 26, 2026

Apesar da intensidade visual do fenômeno, a prefeitura de São João do Triunfo comunicou que nenhuma avaria grave foi notificada até o momento. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de perigo potencial por tempestade válido para todo o território estadual. O alerta indicava riscos de rajadas de vento de até 60 km/h e volumes acumulados significativos.

De acordo com os meteorologistas, o granizo é constituído por pedaços de gelo gerados no interior de nuvens específicas chamadas cumulonimbus. Essas formações são popularmente designadas como nuvens frias devido ao fato de apresentarem temperaturas internas abaixo de zero. É exatamente nessa zona de frio extremo que o congelamento da água se desenvolve e dá origem às pedras.

Nas porções internas da nuvem onde as marcas térmicas são altamente negativas, os fragmentos congelados crescem progressivamente. Eles ganham massa até atingirem um peso que impede a sustentação pelas correntes de ar ascendentes. Quando esse limite é superado, os blocos de gelo despencam de forma abrupta em direção à superfície terrestre.

Referências da notícia

Granizo em 2 regiões: RS tem campo coberto de gelo e chuva torrencial. 25 de maio, 2026.