Tempestades severas geram granizo e ventos de 100 km/h no PR e MS neste domingo; veja imagens

Uma forte tempestade acompanhada de granizo causou destelhamentos, inundações e quedas de árvores em municípios do centro-sul do país, deixando milhares de unidades sem energia elétrica no fim de semana.

Cidades dos estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul enfrentaram um sábado de destruição com ventos intensos e granizo. Foto: Ana Maria Lima e Silva/Thalyta Andrade

A formação de uma frente fria alterou drasticamente as condições meteorológicas em diversos pontos do centro-sul do país. No último sábado (16), a instabilidade atmosférica gerou tempestades isoladas com granizo e fortes rajadas de vento. O fenômeno causou sérios danos materiais e mobilizou equipes de socorro em vários municípios.

Os estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná sofreram os maiores impactos. Cidades populosas enfrentaram inundações rápidas, destelhamentos de imóveis residenciais e comerciais, além de quedas de árvores. Apesar dos graves prejuízos registrados, os órgãos de Defesa Civil descartaram a existência de vítimas.

Destruição e ventos severos em Mato Grosso do Sul

No território sul-mato-grossense, o município de Dourados registrou queda expressiva de granizo durante a tarde de sábado. O gelo cobriu rapidamente os quintais e as calçadas, superando a capacidade de escoamento. Bairros como Jardim Novo Horizonte e Parque dos Jequitibás figuram entre as áreas que sofreram alagamentos pontuais.

Um temporal atingiu a cidade de Dourados no fim da tarde deste sábado (16/05), assustando os moradores.



O avanço rápido de uma nova frente fria trouxe chuva, queda de granizo e rajadas de vento fortes, que variaram entre 60 km/h e 100 km/h.



A força da ventania e das pedras de pic.twitter.com/k9H3hCYMqs — CG NEWS OFICIAL (@CGNEWS0FICIAL) May 16, 2026

Paralelamente, a cidade de Ivinhema sentiu com maior intensidade a força dos ventos, que atingiram 100 km/h. A ventania destelhou moradias, retorceu coberturas metálicas de galpões rurais e destruiu fachadas comerciais. Adicionalmente, a queda de árvores na região interrompeu de forma temporária o fornecimento de eletricidade.

Uma tempestade severa acompanhada de queda de granizo e fortes rajadas de vento surpreendeu os moradores de Ivinhema na tarde deste sábado (16/05).



O temporal começou de forma repentina e chamou a atenção pela intensidade e pelo tamanho das pedras de gelo, que cobriram ruas, pic.twitter.com/rRRyJ6WC7f — CG NEWS OFICIAL (@CGNEWS0FICIAL) May 17, 2026

A Defesa Civil estadual confirmou que, mesmo diante da gravidade dos estragos, não houve feridos ou desabrigados. No domingo (17), o volume de chuva no sul do estado continuará elevado, podendo atingir 100 mm. Cidades como Amambai, Aral Moreira, Juti e Ponta Porã registraram marcas térmicas amenas entre 14°C e 21°C.

Prejuízos estruturais e apagão em cidades paranaenses

No Paraná, o início da noite de sábado também foi marcado por temporais com ventania e precipitação de granizo. Em Ponta Grossa, as rajadas alcançaram 66 km/h às 19h35, gerando um acumulado de 33,2 mm de chuva. A Defesa Civil local realizou dezenas de atendimentos emergenciais voltados a destelhamentos.

Árvore tombada após temporal em Ponta Grossa — Foto: G1/Beatriz Coelho

Os bombeiros apontaram que cerca de 200 residências foram atingidas na cidade, afetando aproximadamente mil moradores. Além disso, a Copel informou que 20 mil unidades ficaram sem energia devido às avarias na rede elétrica. Em nota, a companhia declarou que as equipes estão atuando em todos os casos relacionados.

A falta de luz atingiu inclusive o próprio quartel sede dos bombeiros, deixando as linhas 193 inoperantes por duas horas. Em Porto Rico, o granizo perfurou telhados e derrubou árvores em avenidas importantes. Já o município de Loanda contabilizou o maior acumulado pluviométrico paranaense daquela jornada, alcançando a marca de 45,6 mm.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de perigo para tempestades válido para todo o domingo. Há riscos de cortes adicionais de eletricidade, alagamentos e danos em plantações agrícolas.

Referências da notícia

Vídeo: Temporal com granizo atinge Dourados e causa pontos de alagamento. 16 de maio, 2026.

Temporal com granizo e ventania causa destelhamentos e queda de árvores no PR. 17 de maio, 2026.