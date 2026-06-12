Temporais no Paraná causam alagamentos e rompem adutora na capital; veja imagens

O vazamento provocado pela quebra de uma tubulação de saneamento invadiu ao menos cinco propriedades residenciais em Curitiba, gerando sérios transtornos para os moradores afetados na região.

Defesa Civil isola áreas de risco no interior do Paraná e Sanepar trabalha para conter vazamento que inundou casas na Cidade Industrial de Curitiba. Foto: Defesa Civil de Iporã

A forte precipitação que atingiu o estado do Paraná entre a quinta-feira (11) e a sexta-feira (12) provocou sérios transtornos em diferentes municípios. Cidades do interior e a própria capital paranaense registraram danos estruturais e alagamentos graves em diversas localidades.

No município de Iporã, localizado na região noroeste, o volume de água resultou em ruas tomadas pela enxurrada e sérios danos ao asfalto. Paralelamente, Curitiba enfrentou problemas operacionais complexos que foram agravados pelo rompimento de uma rede de distribuição local.

Danos estruturais e desalojados no noroeste do estado

O município de Iporã concentrou uma parte expressiva dos impactos causados pelas tempestades no interior. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), a estação de monitoramento mais próxima registrou 47.4 mm de precipitação na quinta-feira.

El Nino causa chuvas torrenciais em SC e PR. Avisei que isso iria acontecer.

Registros feitos na quinta-feira em iporã e umuarama. pic.twitter.com/km8ibMDpUx Estefanus Virtus Imperii ️ (@Paxbrasilis) June 12, 2026

A força da água destruiu o pavimento em vias urbanas e causou a queda de estruturas públicas na cidade. Diante do cenário de perigo, a Defesa Civil isolou pontos críticos com risco iminente de acidentes para proteger os moradores.

O órgão governamental informou que vias importantes, como a Avenida Duque de Caxias e a Rua XV de Novembro, foram severamente atingidas. Na manhã de sexta-feira, equipes de socorro retiraram sete adultos e uma criança de residências inundadas.

Avenida Duque de Caxias, em Iporã. — Foto: Defesa Civil de Iporã

Até o momento da última atualização do relatório, as autoridades locais não haviam divulgado o balanço final de todos os prejuízos materiais. Os desalojados foram transferidos para locais totalmente seguros até que a situação seja normalizada na região.

Rompimento de adutora inunda imóveis em Curitiba

Na capital paranaense, o acumulado de chuva atingiu a marca de 12.2 mm até o início da manhã de sexta-feira. Contudo, o principal problema na cidade ocorreu devido a uma falha grave na infraestrutura de saneamento básico local.

A Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) confirmou o rompimento de uma adutora de 250 milímetros de diâmetro. O incidente liberou um grande fluxo de água que avançou rapidamente sobre vias públicas e áreas residenciais vizinhas.

O vazamento de água invadiu pelo menos cinco imóveis residenciais. As propriedades afetadas ficam localizadas no perímetro urbano do bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Como consequência direta dos reparos necessários na tubulação, o abastecimento de água potável foi interrompido no CIC e no Capão Raso. A concessionária responsável trabalha no local e estabeleceu o fim de sexta-feira como prazo definitivo para a conclusão dos serviços de manutenção.

Referências da notícia

Chuva forte no Paraná causa alagamento em ruas e casas; tubulação rompe em Curitiba e água invade imóveis. 12 de junho, 2026.