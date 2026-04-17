Temporais causam enxurradas e alagamentos em cidades do interior do Acre na última quinta-feira (16)

Cerca de 300 pessoas foram afetadas pelas chuvas em Xapuri, onde o volume de água em uma única hora representou metade do acumulado esperado para todo o mês.

Moradores do Acre enfrentam transtornos com ruas alagadas e casas invadidas por fortes tempestades. Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

A região do Alto Acre enfrentou uma quinta-feira (16) de caos devido a temporais intensos. As cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri tiveram ruas, residências e pontos comerciais invadidos pelas águas.

Embora o volume de enxurrada tenha causado danos materiais expressivos em diversos bairros, não houve registro de desabrigados ou desalojados. Equipes da Defesa Civil permanecem em alerta constante para monitorar o escoamento e possíveis novas precipitações.

Impactos severos e volume de chuva em Brasiléia e Epitaciolândia

Em Brasiléia, a situação ganhou contornos dramáticos quando a Defesa Civil municipal contabilizou mais de 200 mm de chuva em apenas quatro horas. Esse volume inundou seis bairros e paralisou o tráfego em vias importantes, como a Rua do Areal. Registros mostram pais atravessando a correnteza com crianças nos ombros para garantir a segurança dos filhos.

A força da água foi tamanha que abriu uma cratera em uma das ruas da cidade, evidenciando a fragilidade do solo saturado. Além das casas, unidades de saúde e estabelecimentos comerciais precisaram suspender o atendimento ao público devido à invasão das águas.

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, acompanhou os trabalhos de desobstrução de bueiros e retirada de entulhos no bairro Alberto Castro. Diante da gravidade, ele indicou a possibilidade de decretar novo estado de emergência, lembrando que a cidade ainda se recuperava de danos anteriores. "É uma chuva que não estávamos esperando, sobretudo, por ainda estarmos saindo de um decreto de emergência", afirmou o gestor.

Simultaneamente, Epitaciolândia registrou um acumulado ainda superior, ultrapassando a marca dos 230 mm ao longo do dia. A Defesa Civil local atendeu três ocorrências principais em diferentes bairros, mas confirmou que ninguém precisou abandonar suas moradias permanentemente. A rotina dos moradores foi alterada drasticamente pelo volume de água que cobriu calçadas e dificultou o deslocamento.

Situação crítica em Xapuri e previsão meteorológica regional

Já no município de Xapuri, os transtornos se concentraramse em bairros como Laranjal e Pantanal, além de vias centrais como as ruas Pionazário e 24 de Janeiro. Foram registrados 100 mm de chuva nas últimas 24 horas, sendo que 75 mm caíram em uma única hora. O sargento Marcelo Negreiros explicou que esse volume representa metade do esperado para todo o mês de abril.

Aproximadamente 300 pessoas sentiram os impactos diretos da tempestade na cidade, com pelo menos 30 casas invadidas na Rua Major Salinas. Moradores relataram quedas de energia e interrupção dos serviços de internet devido à intensidade dos raios que atingiram a região central. Muitos residentes agiram preventivamente, suspendendo móveis e eletrodomésticos assim que a água começou a subir nos quintais.

A prioridade das prefeituras agora se volta para a limpeza das vias e a avaliação estrutural dos locais atingidos pelas crateras e enxurradas. O monitoramento do Rio Acre também permanece como protocolo de segurança indispensável para as próximas horas.

Referências da notícia

Chuva alaga casas e ruas de três cidades do Acre. 16 de abril, 2026.