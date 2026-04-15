Forte chuva em Teresina, no PI, alaga avenidas e causa infiltrações no teto de escola

Após uma tempestade de 48 mm, a infraestrutura de Teresina apresentou falhas graves, com ruas submersas no bairro Satélite e infiltrações preocupantes no Ceti Firmina Sobreira.

Temporal em Teresina provocou alagamentos na Zona Norte e danos em unidade de ensino. Foto: TV Clube/ Reprodução

Teresina enfrentou graves transtornos após uma forte tempestade atingir diversas regiões da capital na tarde e noite da última terça-feira (14). A precipitação intensa transformou vias públicas em rios temporários e gerou danos estruturais preocupantes em unidades de ensino da rede estadual.

O volume de água registrado pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais atingiu marcas expressivas em um curto intervalo de tempo. O forte temporal comprometeu a mobilidade urbana e afetou diretamente a rotina de estudantes e moradores, especialmente na Zona Norte e Leste.

Impactos na infraestrutura urbana e mobilidade

Na Zona Leste, a Rua Branca, localizada no bairro Satélite, ficou completamente submersa pela força da enxurrada que desceu pelas vias. Segundo dados oficiais do Cemaden, o acumulado pluviométrico naquela região específica alcançou 48 mm por volta das 19h de ontem.

A Avenida Poti Velho, situada na Zona Norte de Teresina, também registrou cenários críticos durante o período de maior intensidade temporal. Condutores de carros e motocicletas precisaram aguardar longos períodos para atravessar a via com o mínimo de segurança diante do volume. Alguns motoristas arriscaram a travessia mesmo com o nível da água elevado, se expondo a riscos de acidentes e possíveis danos materiais severos.

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) Leste afirmou que equipes técnicas realizam o monitoramento contínuo e ações preventivas na rede do bairro Satélite. Entretanto, a SDU Norte não apresentou esclarecimentos sobre os alagamentos na Avenida Poti Velho.

Danos no Ceti Firmina Sobreira e resposta oficial

O impacto da chuva também foi sentido dentro das salas de aula do Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Firmina Sobreira. Alunos da instituição registraram o exato momento em que a água atravessava o teto e atingia diretamente o mobiliário escolar.

As infiltrações severas comprometeram o ambiente de ensino, molhando cadeiras e outros itens fundamentais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas diárias. As imagens compartilhadas mostram a intensidade das goteiras em diversos pontos da estrutura física, causando indignação na comunidade acadêmica.

Diante da gravidade da situação, a Secretaria de Educação do Piauí informou que já enviou uma equipe de manutenção predial para o local. O objetivo é realizar os reparos necessários para garantir que as aulas ocorram sem novos incidentes causados por eventos climáticos.

A Seduc esclareceu ainda que a escola havia passado por serviços de manutenção e revisão completa da cobertura em dezembro de 2025. "Uma equipe de manutenção predial foi enviada para fazer os reparos necessários na escola", afirmou a pasta em nota oficial.

Referências da notícia

Ruas e avenidas viram rios e escola tem infiltrações após chuva no PI. 15 de abril, 2026.