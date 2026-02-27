Reciclagem de lixo eletrônico: por que é tão importante e quais progressos foram alcançados?

O descarte correto de REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos) é de grande ajuda para o meio ambiente. O que é a regulamentação "1 por 0" e quais benefícios ela trouxe?

O lixo eletrônico contém componentes recicláveis e outros altamente poluentes, por isso deve ser descartado corretamente.

Paola Cirino Meteored Itália 27/02/2026 17:47 5 min

Em 22 de julho de 2016, entrou em vigor na Itália a regulamentação "1 por 0", que exige que pequenos itens de REEEs (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos) sejam depositados em lojas de eletrônicos com área superior a 400 metros quadrados. Grandes lojas são, portanto, obrigadas a coletar e descartar o lixo eletrônico, sem exigir que o cliente o compre.

A regulamentação se aplica a dispositivos de até 25 cm. Quase dez anos depois, segundo um relatório da Legambiente, a resposta tem sido positiva, mas ainda insuficiente.

O que diz o relatório da Legambiente

O descarte de REEEs na Itália é, na verdade, muito simples, especialmente quando se trata de itens pequenos. Uma pesquisa nacional realizada pela Legambiente apresentou resultados encorajadores.

Visitas secretas a 141 pontos de venda na Lombardia, Piemonte, Campânia, Lácio, Toscana, Sardenha, Apúlia e Vale de Aosta mostraram que, em 86% dos casos, os REEEs podem ser descartados facilmente, conforme exigido por lei.

Lojas menores ainda podem aceitar eletrodomésticos pequenos para descarte, mas, nesse caso, aplica-se a regra "um por um", o que significa que um novo deve ser comprado para substituir o antigo.

Apesar dos resultados positivos desta pesquisa, a quantidade de resíduos eletrônicos, tanto pequenos quanto grandes, que são tratados adequadamente permanece baixa. Das aproximadamente 54 milhões de toneladas de REEEs produzidas anualmente em todo o mundo, apenas 17,4% são descartadas corretamente.

Por que é importante descartar o lixo eletrônico corretamente?

Telefones celulares, tablets, pequenos eletrodomésticos e utensílios de bricolagem, assim como lâmpadas, temporizadores, porta-retratos digitais e todos os outros dispositivos que necessitam de eletricidade ou campos eletromagnéticos para funcionar, são resíduos cuja eliminação adequada é muito importante.

As pilhas AA são consideradas resíduos perigosos porque contêm mercúrio e cádmio.

Esses itens contêm diversos componentes recicláveis. Entre eles, estão as carcaças de plástico e as pequenas telas de vidro, além do cobre dos cabos e bobinas, e o ferro e o aço das estruturas, parafusos e armações. Metais preciosos como ouro, prata e paládio, presentes nas placas de circuito eletrônico, também são recicláveis.

Ainda mais importante é o descarte correto dos componentes não recicláveis, pois eles são especialmente prejudiciais ao meio ambiente. Cádmio, mercúrio e chumbo são metais pesados frequentemente encontrados em REEEs e, se acumulados em grandes quantidades, podem causar danos permanentes.

Quando essas substâncias se infiltram no solo, podem contaminá-lo, assim como a água, comprometendo a produção agrícola e a vida de plantas e animais. A longo prazo, essas toxinas também podem prejudicar a saúde humana. Igualmente nocivos são os gases provenientes da queima ilegal de resíduos.

Como descartar os REEEs

Além disso, esses itens nunca devem ser descartados como lixo comum. O descarte correto de REEEs, independentemente do tamanho, é essencial e, ao mesmo tempo, muito simples.

Os centros de reciclagem são pontos de coleta gratuitos localizados em todos os municípios. Em muitas cidades, itens volumosos, como geladeiras ou máquinas de lavar, também podem ser coletados em domicílio.

Alternativamente, existem pontos de coleta móveis — veículos localizados em praças da cidade em horários específicos — que recolhem aparelhos eletrônicos. Ao comprar um novo eletrodoméstico, os varejistas são legalmente obrigados a recolher o antigo gratuitamente.

Pilhas de controle remoto, pilhas de brinquedo e itens similares são alguns dos REEEs que são descartados incorretamente com mais frequência. Esses itens também podem ser levados a centros de reciclagem, mas supermercados, farmácias e shoppings possuem pequenos contêineres projetados especificamente para esse fim.