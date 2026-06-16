Por que estão ocorrendo ondas de calor marinhas em todo o planeta?

Corais branqueados, oceanos superaquecidos, aumento acelerado do nível do mar… As ondas de calor marinhas estão se multiplicando a uma taxa sem precedentes. Por que o oceano está acumulando tanto calor? Quais são as consequências para o planeta e para as nossas sociedades?

A observação das ondas de calor marinhas permite interpretar um dos sinais mais claros da evolução do oceano e do sistema climático como um todo.

Quando falamos sobre aquecimento global, as imagens que geralmente nos vêm à mente são as de ondas de calor nos continentes, inundações, secas ou até incêndios. Mas você sabia que grande parte desse fenômeno ocorre nos oceanos?

O oceano na linha de frente

Por que tanto calor se acumula nos oceanos?

Cientistas estão observando um, períodos em que as temperaturas da água permanecem anormalmente altas por vários dias ou semanas. De acordo com o relatório Indicadores de Mudanças Climáticas Globais (IGCC) de 2026, o número anual de dias com ondas de calor marinhas mais que triplicou entre 1991 e 2025.Um. Entre 2016 e 2025, os pesquisadores registraram uma média de 58 dias por ano, contra 36 na década anterior, representando um aumento de 60%. Esses números ilustram o aquecimento acelerado de todo o sistema climático.

Na verdade, deveríamos estar falando sobre o desequilíbrio energético da Terra. Todos os dias, nosso planeta recebe energia do Sol. Normalmente, parte dessa energia é irradiada de volta para o espaço. Mas o acúmulo de gases de efeito estufa (GEEs) age como uma camada adicional, retendo ainda mais calor. Como resultado, a Terra agora recebe mais energia do que irradia.

Esse excedente não fica apenas na atmosfera. Uma grande parte é absorvida pelo oceano, que se tornou o principal reservatório de calor do planeta. Cientistas observaram que esse desequilíbrio energético dobrou desde os anos 2000 e aumentou em mais 40% em apenas sete anos.

Esse acúmulo de energia contribui diretamente para o aquecimento acelerado observado nos últimos anos. As temperaturas globais estão aumentando a uma taxa de aproximadamente 0,27°C por década, em comparação com 0,18°C por década nos últimos cinquenta anos. Nos últimos dez anos, o aquecimento médio causado pelas atividades humanas atingiu +1,26°C em comparação com a era pré-industrial.

Pesquisadores do IGCC estimam ainda que, em 2026, a temperatura estará em torno de +1,39°C, após 2024 ter se tornado o primeiro ano a ultrapassar temporariamente o limite simbólico de 1,5°C.

Quando o oceano aquece, todo o planeta sofre as consequências

O oceano é frequentemente apresentado como o grande regulador do clima. Ele cobre mais de 70% da superfície da Terra, alimenta bilhões de pessoas, sustenta o comércio global e absorve parte do dióxido de carbono emitido pelas atividades humanas. O problema é que essa função protetora tem seus limites.

Ondas de calor marinhas enfraquecem os recifes de coral, interrompem as cadeias alimentares, deslocam certas espécies e desestabilizam ecossistemas marinhos inteiros. Os cientistas também estão preocupados com uma possível diminuição da capacidade do oceano de absorver CO₂, o que agravaria ainda mais o aquecimento global.

As consequências também afetam diretamente as sociedades humanas. O nível médio do mar está agora quase 23 centímetros acima do nível de 1901, em comparação com 20,2 centímetros em 2018. Entre 2006 e 2025, a subida ocorreu a uma taxa sem precedentes de 3,7 milímetros por ano.

O Barômetro Starfish 2026 destaca o aumento acentuado dos danos econômicos causados por tempestades e inundações costeiras em todo o mundo. Ao mesmo tempo, 37,7% dos estoques pesqueiros globais estão atualmente sobre-explorados e 1.677 espécies marinhas estão ameaçadas de extinção.

Ainda há motivos para ter esperança?

A entrada em vigor do Tratado do Alto Mar em janeiro de 2026, a proibição de certos subsídios prejudiciais à pesca e a expansão das áreas marinhas protegidas para mais de 10% dos oceanos do mundo testemunham uma mobilização crescente.

Os cientistas nos lembram que ainda há espaço para agir. O orçamento de carbono necessário para manter uma probabilidade de 50% de limitar o aquecimento a 1,7°C permanece em torno de 500 bilhões de toneladas de CO₂, o equivalente a cerca de doze anos de emissões na taxa atual.

Referências da notícia

Lévy, M. (2026, 8 juin). Le climat a son objectif de 1,5 °C, qu’en est-il de l’océan ? Un baromètre pour changer de regard. The Conversation.

Lucchese, V. (2026, 11 juin). Canicules marines, températures, niveau des mers : les indicateurs climatiques s’emballent. Reporterre.