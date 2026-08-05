Ciclone bomba deixa alerta para tempestades severas, ventos fortes e granizo na Região Sul
Um ciclone bomba deve se formar entre a Argentina e o Uruguai e provocar uma forte mudança no tempo no Sul do Brasil. O sistema poderá causar tempestades severas, granizo, ventos de até 150 km/h e acumulados de até 200 mm sobre o RS, SC e PR.
Nesta quinta-feira (6), uma região de baixa pressão que já está atuando sobre a região Sul começará a ganhar força e se aprofundar rapidamente, evoluindo para um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai com uma frente fria avançando pelo Brasil.
Por definição, um Ciclone Bomba é assim classificado quando a pressão central do sistema cai pelo menos 24 hPa em 24 horas. Neste caso, as previsões indicam que a pressão do ciclone está caindo 25 hPa em um período de 24h, a partir do momento que começa a se configurar, ainda sobre a América do Sul.
O sistema terá um desenvolvimento ainda mais explosivo se considerarmos outros períodos de comparação - como entre as 0h da sexta-feira (7) e as 0h do sábado (8), quando a pressão cai de 991 hPa para 964 hPa, uma queda de 27 hPa em apenas 24h, sem correção de latitude.
Na prática, o sistema provocará uma mudança significativa no tempo, especialmente no Sul do Brasil e em parte do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Entre a tarde e a noite de quinta-feira (6) e a madrugada e manhã de sexta-feira (7), tempestades severas serão registradas em todos os estados da região Sul e também no Mato Grosso do Sul.
Entre o final da sexta-feira e o sábado (8), pancadas de chuva moderadas também podem atingir parte de São Paulo. Mesmo após o afastamento do ciclone, os resquícios da frente fria ainda continuarão causando chuvas significativas sobre Santa Catarina e Paraná durante o sábado (8), o domingo (9) e a segunda-feira (10).
Há risco de chuvas volumosas, granizo e ventos fortes
Como pode ser observado na figura acima, o resultado são acumulados de chuva totais que podem chegar a valores entre 150 mm e 200 mm totais, com destaque para o Paraná - onde há risco alto de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra devido aos grandes volumes de chuva.
Embora o Rio Grande do Sul não seja atingido por volumes tão altos de chuva, o estado está sobre a área onde o Ciclone Bomba começará a se desenvolver - e, portanto, o estado gaúcho apresenta o maior potencial para fenômenos meteorológicos severos e rajadas muito intensas de vento, que podem chegar a até 150 km/h.
Entre a noite de quinta-feira (6) e a madrugada de sexta-feira (7), as condições atmosféricas favorecem a ocorrência de tempestades muito intensas, como supercélulas. Em particular, existe um risco muito elevado de ocorrência de GRANIZO DESTRUTIVO sobre o Rio Grande do Sul, o que exige atenção redobrada da população e das autoridades.