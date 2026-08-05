Frente fria traz forte mudança do tempo em SP: temporais, frio e vendavais de 100 km/h

A semana vai terminar com mudança no tempo no estado de São Paulo. Uma nova frente fria avança pela região na segunda metade desta semana levando pancadas de chuva, temporais e fortes rajadas de vento.

Esta semana começou com tempo firme, predomínio de sol e calor e baixos níveis de umidade do ar no estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar quente e seco que está sobre a região. Porém, uma mudança no tempo já é esperada para a segunda metade desta semana.

Uma nova frente fria vai avançar pela região provocando pancadas de chuva, temporais e chance de queda de granizo pontual, além de vendavais de 100 km/h, especialmente no leste do estado.

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Há risco potencial para transtornos associados aos fortes ventos, como queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações, especialmente na faixa leste do estado, incluindo a Grande São Paulo.

Além disso, após a passagem do sistema, haverá uma queda nas temperaturas no fim de semana, com máximas não passando dos 20°C em localidades do leste do estado.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuva, temporais e vendavais retornam a SP nos próximos dias

Áreas de instabilidade já se organizam sobre o centro-leste de São Paulo nesta quinta-feira (6), formando nuvens carregadas com risco de pancadas a qualquer momento do dia. Na capital paulista, o dia será de sol entre nuvens e chance de chuva fraca entre a tarde e o início da noite.

Na sexta-feira (7) o sistema frontal se aproxima de São Paulo e aumenta as condições para chuvas e temporais em várias áreas do estado.

Pancadas de chuva pontualmente fortes, temporais isolados e chance de granizo no estado de São Paulo entre a sexta-feira (7) e manhã do sábado (8).

Durante a manhã de sexta (7) já podem ocorrer chuvas fracas e isoladas em áreas de divisa com o Paraná.

Ao longo da tarde, chuvas moderadas a pontualmente intensas em forma de pancadas, temporais com muitos raios e chance de queda de granizo estão previstos em áreas do sul, centro e leste do estado, incluindo a Grande São Paulo.

À noite ainda haverá potencial para pancadas de chuva que podem ser fortes e temporais isolados nestas áreas.

Previsão de precipitação (em mm) para a sexta-feira (7) de noite (20h)à esquerda e para o sábado (8) de manhã (10h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, a sexta (7) tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas entre o fim da tarde e a noite.

Entre a madrugada e a manhã do sábado (8) ainda há chance de chuvas moderadas a pontualmente intensas e com temporais na metade centro-leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo. A partir da tarde, as chuvas reduzem em todo o território paulista.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (7) à noite (22h) à esquerda e sábado (8) de manhã (8h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no início da manhã do sábado (8) na capital paulista. Durante a tarde o sol aparece e o tempo firma.

De novo, fortes vendavais em SP

O sistema também traz alerta para fortes vendavais no estado, que já começam nesta quinta-feira (6), mas serão mais intensos na sexta-feira (7).

Amanhã (6) rajadas de vento entre 50 e 70 km/h estão previstas para o leste de São Paulo, englobando as regiões da Grande São Paulo, Sorocaba, Campinas e Vale do Ribeira.

Fortes vendavais de até 90 km/h no centro-leste de São Paulo entre os dias 6 e 7 de agosto, podendo pontualmente chegar aos 100 km/h ou até ultrapassar isso.

A sexta-feira (7) será o dia de maior risco de vendavais, que serão até mais intensos. As rajadas vão variar entre 60 e 90 km/h na porção leste do estado, mas pontualmente podem atingir os 100 km/h ou até passar disso.

Na capital paulista, as rajadas podem se aproximar dos 80 km/h.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para sexta-feira (7) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Por isso, alerta-se para o risco potencial de transtornos associados aos fortes ventos, como queda de postes, estruturas e galhos de árvores, destelhamentos, entre outros.

Queda nas temperaturas pós-frente fria

Após a passagem do sistema frontal, as temperaturas terão uma queda no leste de São Paulo a partir do fim da tarde do domingo (9).

Fará friozinho na noite do domingo (9), com temperaturas variando entre 14°C e 21°C na faixa leste do estado.

Na capital paulista, a mínima do dia será registrada justamente à noite: 16°C.

Na segunda-feira (10) o frio continua restrito à parte leste do estado, com máximas não passando dos 24°C e ficando em torno 12°C em localidades do sudeste, na região do Vale do Ribeira.

A capital paulista terá baixa amplitude térmica neste dia, com máxima de 18°C e mínima de 14°C.

Na noite de segunda (10) teremos frio abaixo de 10°C no Vale do Ribeira, com temperaturas chegando aos 8°C/9°C em alguns pontos desta região.

A tendência indica que essas temperaturas mais baixas no leste do estado devem permanecer até meados da próxima semana.